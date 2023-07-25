А вы уже сдали отчетность и выдохнули? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 26/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.
Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих
Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Алгоритм действий, если ФНС интересуется вашими самозанятыми
Налоговые проверки: ошибки ИФНС, которые помогут вам оспорить решение
Анонс вебинаров:
31 июля Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания
31 июля Мастер-класс для бухгалтера. Выбираем выгодную систему налогообложения
1 августа Нейросеть против специалистов по управленческому учету
1 августа Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Налоговый вычет за лечение: порядок получения и размер в 2023 году
Новые правила ведения персонифицированного учета с июня 2023
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.
Следите за нашими анонсами и новостями.
С уважением, команда Клерк.Премиум
Комментарии