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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

А вы уже сдали отчетность и выдохнули? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 26/2023

Сегодня редакция «Клерка» ощутили на себе все «радости» отчетности. Хотя вроде бы никто из нас её сегодня не сдавал. Хотим порадовать вас свежей подборкой материалов «Клерк.Премиум», чтобы вы изучили все новинки, которые не успели почитать в погоне за идеальным отчетом.
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А вы уже сдали отчетность и выдохнули? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 26/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями. 

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

72 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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