Новые формы РСВ и ЕФС-1 в 2024 году, новые правила по НДФЛ, штрафы, проверки и ФСБУ. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 6

Как упростить учет входящих и исходящих ЭДО документов?

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, кто как ведет учет входящих/исходящих УПД, актов (первички) полученных по ЭДО? Вы их распечатывайте или как то наладили учет на диске по папочкам, Поделитесь опытом, мы весь год распечатывали и раскладывали в папки по старинке). Сейчас думаю как этот процесс облегчить.