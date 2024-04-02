Декларация по УСН для ИП, подтверждение ОКВЭД, сроки сдачи отчетности за I квартал, поправки в НК по взносам и НДФЛ. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 4/2024

Каждый день эксперты «Клерка» готовят материалы, которые облегчают жизнь бухгалтеру, кадровику, предпринимателю.
Они выходят в трех форматах:
текстовые материалы с таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками;
короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает полный сценарий, если текст для вас нагляднее и удобнее.
мини-курсы с тестами — видео и подробные конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.
Попробуйте подписку на месяц всего за 299 рублей, и читайте материалы без ограничений в закрытой части «Клерка».
Отчетность и ЕНС в 2024 году
Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец
Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции
Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год
Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как
Как заполнить отчет о финансовых результатах за 2023 год: образец
Налоги
Как легко узнать регистрационный номер страхователя в СФР по ИНН
Проверки
Ведение бизнеса
Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки
Выплаты работникам и кадровые вопросы
Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные
Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения
Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета
Ведение учета
Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств
Этот контент бесплатно доступен подписчикам Клерк.Премиум.
Изучайте, обучайтесь, применяйте наши полезные материалы в повседневной работе. Следите за нашими анонсами и новостями.
С уважением, команда Клерк.Премиум
Начать дискуссию