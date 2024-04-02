Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Декларация по УСН для ИП, подтверждение ОКВЭД, сроки сдачи отчетности за I квартал, поправки в НК по взносам и НДФЛ. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 4/2024

Встречайте новый дайджест разборов. В нем все, что потребуется бухгалтеру и кадровику. Все материалы разложены по темам, забирайте в закладки.
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Декларация по УСН для ИП, подтверждение ОКВЭД, сроки сдачи отчетности за I квартал, поправки в НК по взносам и НДФЛ. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 4/2024

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Законопроекты

ФНС могут наделить функцией надзора за Советом цифровых платформ

Федеральную налоговую службу хотят наделить функцией госнадзора за деятельностью Совета цифровых платформ, который де-факто может стать регулятором рынка платформенной занятости.

3

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ипотека

Льготную ипотеку для семей с детьми продлят до 2030 года

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Они затрагивают и действие льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей.

11
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Ценообразование как ключевая точка роста бухгалтерского бизнеса

В практике работы бухгалтерских компаний, особенно на начальных стадиях развития, нередко случаются ситуации, когда приходится работать по низким ценам, которые не отражают в полной мере степень трудоемкости работ по клиенту.

Ценообразование как ключевая точка роста бухгалтерского бизнеса
21

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Продажи автомобилей в России выросли в 2 раза

Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в 2 раза в первом квартале 2024 года. Спрос спровоцировала новая схема оплаты утилизационного сбора.

32
Информационные технологии

Скоро цифровые платформы будут во всех ключевых отраслях экономики, соцсферы и госуправления

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, которое прошло 29 февраля 2024 года. В том числе они касаются экономики данных и цифровой трансформации.

15
Банки

«Сбер» отменит все ограничения на размер кешбэка

«Сбер» изменит программу лояльности: все условия, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, будут отменены.

7
115

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Декларация по налогу на прибыль

Как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал

В строках 210, 220, 230 листа 02 декларации по налогу на прибыль указывают ранее начисленные авансовые платежи, а в строках 290, 300, 310 – ежемесячные авансы на следующий квартал.

42
Экологическое законодательство

К 2030 году Россия должна перейти к экономике замкнутого цикла по ТКО и вторсырью

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Ряд из них касается вопросов экологии.

40
Трудовое право

Если уволенный сотрудник восстановился на работе, он не должен возвращать компенсацию отпуска

Восстановленному через суд сотруднику надо выплатить компенсацию вынужденного прогула. Из этой компенсации нельзя удерживать компенсацию отпуска, которую ему выплатили при увольнении.

81
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

Синдром отличника — помощник или враг бухгалтера

Вы требовательны к себе и окружающим, и за что бы ни взялись, ожидаете только лучшего результата. Мнение коллег — не пустой звук, но особенно вы боитесь «облажаться» перед руководством. В период отчетности о спокойном сне не может быть и речи — все мысли о работе, даже в выходные дни.

Синдром отличника — помощник или враг бухгалтера
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Декларация по УСН

ИП может отправить декларацию по УСН через личный кабинет

С 1 апреля через личный кабинет ИП можно отправить до 20 видов отчетности, в том числе – декларацию по УСН.

30
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
7
3,2 тыс.

Разборы законов

1 231
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Декларация по УСН для ИП, подтверждение ОКВЭД, сроки сдачи отчетности за I квартал, поправки в НК по взносам и НДФЛ. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 4/2024

Встречайте новый дайджест разборов. В нем все, что потребуется бухгалтеру и кадровику. Все материалы разложены по темам, забирайте в закладки.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
57
Кадры

Рейтинг образовательной организации будет зависеть в том числе от зарплат ее выпускников

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. В том числе по кадрам и их образованию, зарплате.

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98
Наталия Лукина
ВЭД

ТОП-7 изменений в ВЭД с 1 апреля. Эксперт рассказала, на что обратить внимание

С 1 апреля власти внесли массу изменений в законодательство. Многие изменения произошли в ВЭД: в валютных операциях, в требованиях о постановке на учет, в требованиях о представлении подтверждающих документов. Подготовили для вас обзор, который поможет разобраться, со всеми изменениями.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
2
81
Разобраться в налогах
УСН

Упрощенка: 5 типичных ошибок бухгалтера

Налогоплательщики на УСН допускают немало нарушений при ведении учета и расчете налога. Разберем ошибки, которые упрощенцы допускают чаще всего.

Упрощенка: 5 типичных ошибок бухгалтера
83
Уведомление по ЕНП

ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

В НК прописаны крайние сроки сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ, а в контрольных соотношениях – самая ранняя дата сдачи.

4
214
Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Осторожно, КЭП! Как защитить себя и свой бизнес при передаче подписи аутсорсерам

Электронная подпись — это аналог собственноручной подписи. Передать квалифицированную электронную подпись другому лицу опасно, мошенники могут оформить с помощью подписи на директора фирму-однодневку или, наоборот, лишить владельца бизнеса. Также рассмотрим, с какими рисками может столкнуться бухгалтер-аутсорсерам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
56

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовое право

В какой срок надо выплатить компенсацию за задержку зарплаты

Если работодатель не вовремя выплатил сотрудникам зарплату, он должен выплатить компенсацию за задержку.

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Интересные материалы

Медицина

Взят курс на безбумажный медицинский документооборот

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Некоторые касаются медицинской сферы.

95