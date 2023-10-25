Бухгалтер и выходные. О чем мечтают бухгалтеры и переживают работодатели перед праздниками

О чем мечтает бухгалтер перед длинными выходными? Давайте посмотрим, что пишут компании в своих блогах на эту тему.

О чем мечтает бухгалтер перед длинными выходными?

Наверно, как и любой сотрудник о том, чтобы уехать куда-нибудь подальше от работы и вообще про нее не вспоминать! Благо, насчитать и выплатить себе суточные бухгалтер может и сам.

Если нужна подробная инструкция, как выплачивать суточные, вам сюда:

При направлении сотрудника в командировку работодатель обязан возместить ему расходы, связанные с проживанием вне места постоянной работы. В состав таких затрат включаются, в том числе и суточные. Разберем, как производится выплата суточных в 2023-2024 году и облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами.

Но мечты про деньги не все связаны с поездками. Наоборот, многие хотят зарабатывать больше и накопить на что-то грандиозное. Что делать, чтобы зарабатывать больше, мы тоже знаем!

Правильно сформулированный вопрос — это половина ответа. Задумайтесь, при каких обстоятельствах работодатель обычно повышает доход подчиненного? Организация готова платить за труд: объем выполненных заданий, поиск нетипичных решений, скорость обработки документов и т.д.

И тут все руководители немного напряглись. Как это так? Сотрудники разъезжаются и хотят больше денег. А вдруг что случится и у меня в итоге проблемы начнутся, с бухучетом например. Что же, решение есть и на этот случай.

Бухгалтер исчез, а все документы и базы были у него. Если вам кажется, что эта история точно не про вас, в родной фирме уж точно все под контролем, не спешите зарекаться, а дочитайте эту статью до конца.