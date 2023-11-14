А ваш бизнес готов к сезону распродаж? Чек-лист бухгалтеру и предпринимателю

Всемирный день шоппинга, черная пятница, киберпонедельник. Вы точно готовы к наплыву покупателей? Давайте проверять!

Сверяйте по пунктам и увеличивайте доходы!

1. Проверьте, настроен ли у вас прием оплаты не только на сайте, но и в соцсетях. Покупатели часто ищут интересующие их товары в соцсетях, а если они могут их и приобрести там, шанс на получение оплаты заметно увеличивается.

2. Не менее важно, чтобы на вашем сайте правильно была построена работа с персональными данными. Проверьте, что не спустите всю прибыль на штрафы.

3. Если работаете с маркетплейсами, это снимает часть вопросов об организации продаж, но добавляет головной боли с бухучетом. Проверьте, что используете все фишки для грамотного сотрудничества с маркетплейсами.

4. Кстати, про маркетплейсы. Вы знаете, какую отчетность нужно сдавать селлерам? Точно? Проверяйте!

5. И последний, но не менее важный пункт. В период распродаж активизируются не только покупатели, но и разного рода мошенники. Проверяйте, что ваши финансовые данные защищены от утечек.

Теперь вы точно готовы! Высоких продаж и роста прибыли!