Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В России не осталось ни одного города-миллионника с ценой «квадрата» ниже 100 тысяч рублей . Ещё год назад таких городов было 5: Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск и Пермь.

VK заявила о прекращении работы мессенджера ICQ с 26 июня. Один из самых популярных мессенджеров начала 2000-х ICQ, с 2010 года принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, сообщили в компании.

Лерчек, которая жалуется на отсутствие денег, говорит, что оптимальная цена для обуви — 100-150 тысяч рублей.

Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником : «Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем любые внешние вызовы, сделаем все для достижения национальных целей, современного развития и процветания России».

Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет . 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы 25 лет. По данным Минстроя на весну 2024 года, в России работает более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50 процентов.

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в ближайшие дни подпишет пятилетний контракт с французским «ПСЖ» .

В пятницу в московском регионе ожидается до плюс 31 градуса, э то на 7-8 градусов выше климатической нормы .

Нижний порог доходов при изменении НДФЛ может быть установлен на уровне двукратного размера средней номинальной зарплаты в России. НДФЛ могут начать повышать при зарплате более 150 000 рублей . Это вдвое выше средней номинальной в прошлом году, которая составила на конец года 74 854 рубля.

В столичном Внуково пограничники забрали у москвички загранпаспорт и не выпустили из страны из-за буквы «Ё» . В документе у девушки была написана фамилия Деденёва, а в системе миграционного учёта она указана как Деденева.

Чтобы не попасть в тюрьму, садоводам надо выкопать запрещенные растения , напомнили в Госдуме. Например, вырвать надо цветок ипомею.

Социальный фонд России завершил первый год своего существования с дефицитом на 593 млрд рублей . Это связано с тем, что федеральный трансферт на расходы фонда был перечислен еще в конце 2022-го.

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