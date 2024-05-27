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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ICQ — всё, садоводам пора проверить грядки, порог для прогрессии НДФЛ может составить 150 тыс. руб

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: ICQ — всё, садоводам пора проверить грядки, порог для прогрессии НДФЛ может составить 150 тыс. руб
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Социальный фонд России завершил первый год своего существования с дефицитом на 593 млрд рублей. Это связано с тем, что федеральный трансферт на расходы фонда был перечислен еще в конце 2022-го.

  • Чтобы не попасть в тюрьму, садоводам надо выкопать запрещенные растения, напомнили в Госдуме. Например, вырвать надо цветок ипомею.

  • В столичном Внуково пограничники забрали у москвички загранпаспорт и не выпустили из страны из-за буквы «Ё». В документе у девушки была написана фамилия Деденёва, а в системе миграционного учёта она указана как Деденева.

  • Нижний порог доходов при изменении НДФЛ может быть установлен на уровне двукратного размера средней номинальной зарплаты в России. НДФЛ могут начать повышать при зарплате более 150 000 рублей. Это вдвое выше средней номинальной в прошлом году, которая составила на конец года 74 854 рубля.

  • В пятницу в московском регионе ожидается до плюс 31 градуса, это на 7-8 градусов выше климатической нормы.

  • Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в ближайшие дни подпишет пятилетний контракт с французским «ПСЖ».

  • Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет. 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы 25 лет. По данным Минстроя на весну 2024 года, в России работает более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50 процентов.

  • Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником: «Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем любые внешние вызовы, сделаем все для достижения национальных целей, современного развития и процветания России».

  • Лерчек, которая жалуется на отсутствие денег, говорит, что оптимальная цена для обуви — 100-150 тысяч рублей.

  • В США предложили распустить Федеральную резервную систему — идею поддержали более 20 конгрессменов.

  • VK заявила о прекращении работы мессенджера ICQ с 26 июня. Один из самых популярных мессенджеров начала 2000-х ICQ, с 2010 года принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, сообщили в компании.

  • В России не осталось ни одного города-миллионника с ценой «квадрата» ниже 100 тысяч рублей. Ещё год назад таких городов было 5: Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск и Пермь.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

16
  • natti
    Бухгалтер

    VK заявила о прекращении работы мессенджера ICQ с 26 июня.

    вот это прям печаль(

    • Наталия Лукина

      Вы пользовались в последнее время этим мессенджером?

        • Наталия Лукина

          Ох, тогда искренне сочувствую, придется привыкать к новому мессенджеру😒

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Лерчек, которая жалуется на отсутствие денег, говорит, что оптимальная цена для обуви — 100-150 тысяч рублей.

    а что тут удивительного? если бы я покупал бы обувь за 150 тыщ - у меня бы тоже денег не было бы.

  • Revita
    Главный бухгалтер

    Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет.

    А чё так можно - взмахнул волшебной палочкой - повелеваю продлеваю, и не дай бог кому нибудь рухнуть. Странно что на 5, а не на 10.

    Хотя нет закономерно, это ведь уже было не раз: пенсионный возраст, срок дожития и т.п.

    • Наталия Лукина

      Меня тоже это возмутило. У нас в этом году должны были менять лифты- дому 25 лет, но уже оповестили, что замену перенесли на "потом"

    • Наталия Лукина

      Вот честно, не жила бы на 15-ом этаже, ходила бы пешком, но а то что-то с этим "потом" страшно ездить теперь. У нас все на авось работает

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Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ICQ — всё, садоводам пора проверить грядки, порог для прогрессии НДФЛ может составить 150 тыс. руб

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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