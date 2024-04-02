Кредиты и не только: способы финансирования предпринимателей

В 2023 году количество малых и средних предприятий в России увеличилось на 500 тыс. — до 6,3 млн. Это стало рекордом за всю историю существования реестра МСП.

Индекс деловой активности МСП RSBI в феврале 2024 опять вырос до 57,0 и вернулся к значению июня 2023 в 57,1: компоненты продаж, кадров, инвестиций показали желание предпринимателей расширять бизнес, а для этого им часто требуются дополнительные средства. Но объемы кредитования уменьшились. Это произошло из-за увеличения доли отказов и повышения неуверенности МСП в одобрении займа. Свою роль сыграли здесь и высокие ставки по кредитам.

МСП перестраивают свои бизнес-процессы, ищут новые ниши и источники финансирования. Кроме традиционного банковского кредитования, используют, факторинг, краудфандинг, выпуск облигаций.

Кредиты — главный источник финансирования для МСП

Прошлый год стал рекордным по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. По данным Центробанка, на 1 января 2024 года портфель кредитов МСП в России превысил рекордные 12,4 трлн руб., увеличившись за год на 29%, а за два года – практически на 70%. За 2023 год МСП привлекли в банках кредиты на сумму 16 трлн руб.: +40% к 2022 году, из них в столице было выдано 4,3 трлн руб., +52% к предыдущему году.

Среди причин такого стремительного роста — низкий уровень просрочки. Это сделало предпринимателей привлекательными заемщиками, а цифровизация процесса принятия решений по заявкам способствовала повышению скорости оформления кредитов. Также роль катализатора сыграли государственная гарантийная поддержка и программы льготного кредитования.

Около 100 тыс. субъектов МСП в 2023 году привлекли 1,5 трлн руб. кредитов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В России сейчас действует целый ряд льготных кредитов для МСП, условия по которым выгоднее, чем по рыночным займам. Так, по данным ЦБ в начале 2024 года средневзвешенная ставка по льготным кредитам на срок до 1 года составляла 10,29%, по долгосрочным — до 8,88% годовых. В то время как кредит на рыночных условиях для малого и среднего бизнеса предлагается банками по ставкам 16-25% годовых и даже выше.

В прошлом году МСП получили 1 трлн руб. под поручительства Национальной гарантийной системы. Такой результат стал рекордным за все время ее работы. Объем кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций в 2023 году составил 430 млрд руб., в том числе под поручительства Московского гарантийного фонда МСП получили в банках 66 млрд рублей, это в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Рост был достигнут благодаря быстрым процедурам принятия решений по заявкам: на федеральном уровне — это «зонтичные» гарантии, в Московском фонде – «поточные» поручительства.

Лизинг набирает обороты

В 2023 году объем новых лизинговых сделок МСБ составил 2,8 трлн руб., что на 102% больше по сравнению с 2022 годом. По оценке Frank RG, в 2023 году совокупный портфель лизинга в России увеличился на 30%, до 8,7 трлн руб. А доля МСБ в портфеле лизинга достигла 70% или 5,8 трлн руб. в денежном выражении. Основные сегменты – лизинг легковых автомобилей, грузового транспорта и строительной техники.

Росту способствовали две льготные программы «Приоритет» и «Приоритет +», финансирование по которым предоставляет «МСП Лизинг». В 2023 году МСП привлекли 2,4 млрд руб. финансирования по льготным ставкам в 6% для приобретения отечественного оборудования и 8% — для зарубежного. Для сравнения: при таких же условиях стандартная программа лизинга от банков начинается от 10%.

По данным МСП.РФ, в прошлом году больше всего лизингового финансирования привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга (211 млн руб.), Московской области (195 млн руб.), Нижегородской области (150 млн руб.), Тульской области (127 млн руб.), Москвы (121 млн руб.), Пермского края (108 млн руб.), Владимирской области (102 млн руб.).

В 2024 году, по словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, МСП смогут получить лизинг на оборудование на сумму 4,5 млрд руб. Это позволит открыть новые рабочие места и расширить линейку выпускаемой продукции для предприятий разных отраслей: обрабатывающих производств, туризма и гостиничного бизнеса, медицины, науки, спорта, креативных индустрий.

Краудфандинг

По итогам прошлого года российский рынок краудфандинга (привлечение средств в бизнес с помощью инвестиционных платформ) превысил 24 млрд руб.: в два раза больше, чем было годом ранее. В этом году эти объемы могут достичь 50 млрд руб.

Растет и количество операторов инвестиционных платформ, помогающих МСП привлечь средства. По данным реестра ЦБ, сейчас в стране действуют 74 краудфандинговые онлайн-платформы, которые предлагают бизнесу разные способы финансирования: займы, приобретение эмиссионных ценных бумаг, утилитарных цифровых прав (интеллектуальных и имущественных) и цифровых финансовых активов. Деньги бизнес может получить на развитие предприятий, проведение рекламной компании, создание новой услуги или продукта. Инвесторами в краудфандинге становятся как коммерческие компании, так и простые граждане.

Удобство краудфандинговых платформ — в минимальном наборе предоставляемых документов и быстром привлечении средств (в среднем два-три дня). Он подходит, в том числе, компаниям, которым по каким-то причинам банки отказали в финансировании.

На большинстве инвестиционных площадок деньги выдаются по ставке от 15% годовых на срок до 36 месяцев. Средства поступают на расчетный счет в любом банке сразу после одобрения заявки. Потом сумму долга и проценты предприниматель переводит на лицевой счет на платформе.

Чтобы получить средства, бизнес должен заключить договор с краудфандинговой площадкой и оплатить ее услуги (комиссия в среднем составляет 3,9% от суммы займа). МСП может вернуть потраченные деньги за счет предусмотренной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» субсидии. Компенсация доступна для клиентов 11 краудфандинговых платформ. Для ее получения нужно соответствовать ряду требований. Поддержка не распространяется МСП, работающие в игровой или инвестиционной отрасли. Также предприятие должно входить в реестр субъектов МСП и платить налоги в России.

Факторинг для стабильного бизнеса

Факторинг — удобный инструмент для краткосрочного оборотного финансирования бизнеса. Он пользуется все большей популярностью. По данным Ассоциации факторинговых компаний, на 01.01.24 портфель сделок факторинга с МСП достиг 167 млрд руб. (+28% к 01.01.23). Субъекты МСП получили за 12 месяцев 2023 года около 725 млрд руб. факторингового финансирования (+50% к 2022).

Факторинг полезен прежде всего тем компаниям, которые используют в расчетах отсрочку платежа. Ведь такой способ финансирования позволяет получать оплату сразу после отгрузки товара или оказания услуг, не дожидаясь поступления средств от покупателя. Это обеспечивает стабильность оборотного капитала, сокращает финансовый цикл (период между вложением денег и получением дохода), снижает риск неплатежа со стороны клиента.

Размер комиссии фактора зависит от того, на сколько дней отсрочен платеж. В России работает больше 30 организаций, которые предоставляют субъектам МСП услуги факторинга. Среди них есть и крупные банки – Сбербанк, Альфа-Банк, Совкомбанк и другие.

МСП идет на биржу

Еще один интересный способ привлечения финансирования для МСП – выход на биржу. Он может быть более долгосрочным, чем кредитование, к тому же, не привязанным к целям заимствования.

Иногда малый и средний бизнес опасается выходить на биржу, полагая, что это прерогатива только крупных компаний. Однако упрощение процесса выпуска акций и возможность регистрации эмитента непосредственно на бирже повышает привлекательность данного способа финансирования для предпринимателей. Кроме того, МСП могут рассчитывать на субсидию от Минэкономразвития РФ, которая компенсируют затраты эмитента на оплату услуг инвестиционных банков, рейтинговых агентств и процентную ставку по купонам.

Чтобы получить субсидии от государства, нужно соответствовать некоторым критериям: выручка компании должна быть не менее 120 млн руб., а объем размещенных бумаг — свыше 50 млн руб. Важно, чтобы эмитент существовал более трех лет, имел публичную историю, рейтинг или поддержку от институтов развития в виде поручительства от Корпорации МСП, «якорных» инвестиций от МСП Банка.