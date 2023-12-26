Рентабельность по ГОЗу. Не все так просто!

В соответствии п. 54 ПП № 1465 рентабельность рассчитывается по схеме 1% + 25%, что значит:
🔸 1% считаем от привнесенных затрат (материальные затраты, услуги, покупная оснастка; вообще все, что мы купили/заказали на стороне)
🔸 25% считаем от собственных затрат (ФОТ, страховые взносы, накладные расходы, командировочные расходы и т.п.)
Вроде бы все легко, но! до мая 2022 года рентабельность считалась по схеме 1% + 20%. И, если вы заключаете контракт в рамках исполнения государственного контракта (ГК), который было заключен по ценам, сформированным до 24.05.2022, то прибыль вы рассчитываете по схеме 1% + 20%.
При расчете цены затратным методом необходимо знать данную информацию, иначе рискует получить не то, что хотели.
Где взять информацию:
🔸 спросить у заказчика
🔸 если закупка в рамках конкурса, то в 1 или 2 разделе содержатся реквизиты ГК
🔸 понять по ИГК: первые 2 цифры ИГК — последние две цифры года заключения ГК. Например, первые две цифры 20, это значит, что ГК заключен в 2020 году.
Кстати, существует целый порядок формирования идентификатора государственного контракта, в котором описано значение каждой цифры.
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