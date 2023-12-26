Рентабельность по ГОЗу. Не все так просто!

В соответствии п. 54 ПП № 1465 рентабельность рассчитывается по схеме 1% + 25%, что значит:

В соответствии п. 54 ПП № 1465 рентабельность рассчитывается по схеме 1% + 25%, что значит:

🔸 1% считаем от привнесенных затрат (материальные затраты, услуги, покупная оснастка; вообще все, что мы купили/заказали на стороне)

🔸 25% считаем от собственных затрат (ФОТ, страховые взносы, накладные расходы, командировочные расходы и т.п.)

Вроде бы все легко, но! до мая 2022 года рентабельность считалась по схеме 1% + 20%. И, если вы заключаете контракт в рамках исполнения государственного контракта (ГК), который было заключен по ценам, сформированным до 24.05.2022, то прибыль вы рассчитываете по схеме 1% + 20%.

При расчете цены затратным методом необходимо знать данную информацию, иначе рискует получить не то, что хотели.

Где взять информацию:

🔸 спросить у заказчика

🔸 если закупка в рамках конкурса, то в 1 или 2 разделе содержатся реквизиты ГК

🔸 понять по ИГК: первые 2 цифры ИГК — последние две цифры года заключения ГК. Например, первые две цифры 20, это значит, что ГК заключен в 2020 году.

Кстати, существует целый порядок формирования идентификатора государственного контракта, в котором описано значение каждой цифры.