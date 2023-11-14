Аутстаффинг персонала или вывод сотрудников за штат - что это?

Как эффективно снять с себя все юридические риски за персонал и при этом экономить от 81 000 рублей в год с каждого сотрудника?

Сегодня сложно представить ведение коммерческой деятельности без квалифицированного персонала. И крупные корпорации, и маленькие компании нуждаются в специалистах, которые будут качественно выполнять собственные профессиональные обязанности для эффективной реализации бизнес-стратегии. Но не всегда предприниматели способны содержать большой штат персонала, поэтому используют услугу аутстаффинга, вывода персонала за штат или передают некоторые бизнес-процессы на обслуживание подрядчикам.

Аутстаффинг персонала — это выведение работников из штата предприятия через официальное трудоустройство в фирме, которая предоставляет соответствующий сервис. Фактически специалисты продолжают работать на собственных местах, но официальным работодателем будет выступать сторонняя организация. Такие действия представлены оформлением для персонала всех необходимых документов, а также договора возмездного оказания услуг между заказчиком и подрядчиком.

На компанию-подрядчик возлагаются обязательства по ведению кадрового, бухгалтерского учета, контролю за актуальностью документов специалистов, оплате налоговых отчислений, взаимодействию с государственными службами.

Услуги аутстаффинга персонала существенно снижают бюджет компании, позволяют использовать более комфортную систему налогообложения. Организация-заказчик не несет обязательства по начислению и выплате отпускных, больничных, а также компенсаций в результате травмы на производстве. Заказчик отвечает только за выплату заработной платы и руководство персоналом.

Преимущества, недостатки услуги аутстаффинга персонала

Аутстаффинг представлен невероятным количеством преимуществ, которые ценятся частными предпринимателями и юридическими лицами любой отрасли деятельности, кроме лицензируемых тематик. Этот сервис позволяет владельцам и руководителям компаний:

Исключить трудовые споры. Подписание соглашения с аутстаффером на законном основании исключает заказчика из возможных трудовых споров. Вся ответственность за соблюдение законодательства в отношении работника возлагается на компанию-подрядчика; Снять загруженность с бухгалтерии и HR-отдела. Предприятие-заказчик освобождается от обеспечения социальных гарантий, ведения кадровой и бухгалтерской документации в отношении выведенного из штата персонала; Снять с себя юридическую ответственность за персонал при проверках гос.органов (налоговая, миграционная и трудовая инспекция). Штрафы для юридических лиц за ошибки в оформлении мигрантов или просроченные документы иностранных сотрудников варьируются от 400.000 до 1.000.000 рублей за каждую ошибку. Передать подрядчику все обязательства по сборуи подготовке документации для привлечения зарубежных специалистов из стран СНГ, Таможенного союза, а также визовых граждан на основании ВНЖ (вида на жительство).

Аутстаффинг иностранных граждан

Аутстаффинг иностранных граждан, а также отечественных специалистов — возможность предпринимателям снять с себя различные «проверочные» риски. У государственных контролирующих органов нет юридических оснований выставлять предприятию претензии по трудовым отношениям, за которые отвечает аутстаффер. Персонал получает гарантии легальности собственной деятельности, а компания-заказчик гарантии законного привлечения иностранной рабочей силы.

Недостаток услуги представлен финансовыми рисками, которые могут возникнуть при сотрудничестве с недобросовестными и нелегальными аутстаффинговыми агентствами. Для минимизации рисков важно обращаться исключительно в проверенные компании-аутстафферы с наличием реальных отзывов клиентов и которые предлагают услуги полного сопровождения «под ключ» уже длительный период.

Аутстаффинг и аутсорсинг: в чем отличие?

Разница между двумя сервисами представлена тем, что аутстаффинг основан на выведении сотрудников за штат, с одновременной передачей их в подчинение компании заказчика. Во втором случае — клиент возлагает на стороннюю организацию часть бизнес-функций, которые часто не относятся к профильным для компании.

Сегодня услуга аутстаффинга продолжает оставаться актуальной для многих частных предпринимателей, владельцев и соучредителей юридических лиц. Часто ее путают с аутсорсингом, потому важно разобраться с ключевыми отличиями двух понятий.

Аутсорсинг — передача конкретных бизнес-процессов, предпринимательских функций или обязанностей другой организации, которая функционирует в этой сфере на основании заключенного соглашения. Часто сторонним фирмам передаются такие функции, как уборка помещений, приготовление обедов, ведение бухгалтерской отчетности, техническое обеспечение. Этот сервис позволяет предпринимателям увеличить эффективность компании, а также направить ресурсы, которые освободились, на активное развитие других направлений.



Ключевые отличия аутстаффинга от аутсорсинга представлены:

Видом трудовых отношений. Аутстаффер документально выводит персонал из штата, но работники продолжают выполнять собственные обязанности. Компании-подрядчики, предлагающие услугу аутсорсинга, берут на себя все обязательства по выполнению конкретной работы; Функциями. Аутсорсинг представлен готовыми решениями, а аутстаффинг — инструментами для выполнения интеллектуальных задач, реализации проектов с учетом необходимой оптимизации; Особенностями оплаты труда. Услуга выведения специалистов из штата не отличается финансовыми аспектами от оплаты зарплаты штатным сотрудникам, кроме колоссальной экономии. При передаче обязанностей или бизнес-процессов сторонним исполнителям на аутсорс оговариваются способы решения финансовых вопросов, например, работники могут получать оплату сдельно или каждый месяц после выполнения определенных задач.

Разница между двумя сервисами представлена тем, что аутстаффинг основан на выведении сотрудников за штат, с одновременной передачей их в подчинение компании заказчика. Во втором случае – клиент возлагает на стороннюю организацию часть бизнес-функций, которые часто не относятся к профильным для компании.

Особенности и отличия договора возмездного оказания услуг и договора аутстаффинга

Часто компании-аутстафферы используют договор возмездного оказания услуг, дополненный особыми положениями с учетом норм действующего законодательства. В соглашении обязательно указывается пофамильный список сотрудник, которые выводятся за штат предприятия с указанием услуг, которые предоставляют эти работники. Этот документ позволяет выводить в штат аутстаффера до 99% работников фирмы-заказчика, кроме генерального директора и главного бухгалтера. Договор не требует наличия аккредитации, а также обязательной пролонгации, в отличии от договора аутстаффинга, где для предоставления таких услуг требуется аккредитация Роструда, обязательное продление договора и за штат можно вывести только 10% от количества всего штата.

Некоторые фирмы и предприятия сегодня напрасно продолжают с опаской относиться к сотрудничеству с аутстаффинговыми агентствами. И это несмотря на количество сильных сторон. В большинстве случаев сервис предоставляется частным предприятиям, вне зависимости от сферы деятельности и формы собственности.