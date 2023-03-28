Бухгалтерская отчетность – обязанность!

Все организации обязаны вести бухгалтерский учет. Это требование прямо предусмотрено п. 1 ст. 6 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011. На основании данных бухучета составляется соответствующая отчетность, обязательная к представлению в ИФНС.

Она отражает финансовое состояние организации и результаты ее деятельности, а также позволяет отследить изменения в финансовом состоянии компании.

Эта информация может быть интересна:

собственникам компании, ожидающим дивиденды;

контрагентам организации, проявляющим должную осмотрительность при заключении договоров;

банкам и контролирующим органам, отслеживающим благонадежность компании по данным бухгалтерской отчетности.

Данные, отраженные в бухотчетности, не являются коммерческой или налоговой тайной и публикуются в общедоступных источниках, например, в ГИР БО.

ГИР БО – созданный в 2020 году общедоступный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Его ведением занимается налоговая служба.

Виды бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность бывает:

Промежуточной – ежемесячная, ежеквартальная.

Составляется при необходимости, например, по запросу банка (при оформлении кредита), инвесторов, поставщиков и покупателей;

Годовой – составляется по итогам работы за год.

Она сдается в налоговую инспекцию в срок до 31 марта и только в электронной форме (по ТКС или через сайт ФНС), подписанная квалифицированной ЭП.

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ИП могут вести учет хозяйственной деятельности в свободной форме (в КУДиР или КУД) и не обязаны составлять и представлять в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность.

Состав отчетности включает в себя:

баланс;

отчет о финансовых результатах;

приложения.

Обязательные для всех: баланс и отчет о финансовых результатах (он же отчет о прибылях и убытках, он же форма № 2).

Форма отчета о финансовых результатах

В этом отчете можно увидеть доходы и расходы компании и результаты ее финансовой деятельности: прибыль/убыток.

Форма отчета утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Лист 1

Лист 2

Для сравнения и анализа в отчете отражается информация за два года. Суммы приводятся в тысячах рублей.

Особенность отчета заключается в том, что в нем отражаются показатели и алгоритм расчета прибыли компании. Заполняя строки сверху вниз, суммы складываются, отнимаются и, таким образом, определяется «Чистая прибыль».

Показатели «Выручка», «Доходы» отражаются в положительных суммах, а показатели «Себестоимость», «Расходы» в виде отрицательных. Показатели «Прибыль (Убыток)» – расчетные, они могут быть как положительными (прибыль), так и отрицательными (убыток).

Отрицательные показатели в отчете отражаются в круглых скобках.

Пример заполненного отчета

Показатели в отчете укрупненные. Если нужна расшифровка сумм, в колонке «Пояснение» бухгалтер указывает ссылку на страницу и строку отдельного приложения к бухгалтерской отчетности. Там можно увидеть, из каких показателей и сумм сложились, например, «Прочие расходы»: услуги банка, курсовые разницы и прочие.

Упрощенная форма отчетности

Субъекты МСП, НКО и участники проекта «Сколково» могут составлять и представлять бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, в упрощенном виде:

Внешне в этой форме меньше строк. Но упрощение происходит из-за того, что некоторые показатели обычной формы суммируются и отражаются в одной строке.

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Например, строка «Расходы по обычной деятельности» включает в себя показатели строк 2120, 2210, 2220 обычного отчета. А код строки выбирается по более весомому из показателей.

Взаимосвязь показателей

Данные строк разных форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны между собой:

При составлении годовой отчетности показатель отчета о финансовых результатах «Чистая прибыль (убыток)», строка 2400, графа 4, должен совпадать с показателем «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» баланса, строка 1370, разница граф 4, 5. Равенство будет при условии, что нераспределенную прибыль прошлых лет не использовали, дивиденды не выдавали.

Если организация применяет ПБУ 18/02, показатель отчета «Отложенный налог на прибыль» строка 2412, графа 4, будет равен разнице между показателями граф 4 и 5 строки 1180 и показателями граф 4 и 5 строки 1420 баланса.

Еще данные отчета можно сравнить с показателями Декларации по налогу на прибыль. Если суммы доходов, расходов, прибыли будут различаться, велика вероятность запроса из налоговой, о причинах расхождения.

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