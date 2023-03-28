Бухгалтерская отчетность

Отчет о финансовых результатах

Все организации, в том числе субъекты МСП, обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать соответствующую отчетность. В состав годовой бухгалтерской отчетности входит, в том числе, и отчет о финансовых результатах. Разберемся, что в нем отражают и как правильно его составить.

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Отчет о финансовых результатах
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Бухгалтерская отчетность – обязанность!

Все организации обязаны вести бухгалтерский учет. Это требование прямо предусмотрено п. 1 ст. 6 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011. На основании данных бухучета составляется соответствующая отчетность, обязательная к представлению в ИФНС.

Она отражает финансовое состояние организации и результаты ее деятельности, а также позволяет отследить изменения в финансовом состоянии компании.

Эта информация может быть интересна:

  • собственникам компании, ожидающим дивиденды;

  • контрагентам организации, проявляющим должную осмотрительность при заключении договоров;

  • банкам и контролирующим органам, отслеживающим благонадежность компании по данным бухгалтерской отчетности.

Данные, отраженные в бухотчетности, не являются коммерческой или налоговой тайной и публикуются в общедоступных источниках, например, в ГИР БО.

ГИР БО – созданный в 2020 году общедоступный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Его ведением занимается налоговая служба.

Виды бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность бывает:

  • Промежуточной – ежемесячная, ежеквартальная.

Составляется при необходимости, например, по запросу банка (при оформлении кредита), инвесторов, поставщиков и покупателей;

  • Годовой – составляется по итогам работы за год.

Она сдается в налоговую инспекцию в срок до 31 марта и только в электронной форме (по ТКС или через сайт ФНС), подписанная квалифицированной ЭП.

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ИП могут вести учет хозяйственной деятельности в свободной форме (в КУДиР или КУД) и не обязаны составлять и представлять в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность.

Состав отчетности включает в себя:

  • баланс;

  • отчет о финансовых результатах;

  • приложения.

Обязательные для всех: баланс и отчет о финансовых результатах (он же отчет о прибылях и убытках, он же форма № 2).

Форма отчета о финансовых результатах

В этом отчете можно увидеть доходы и расходы компании и результаты ее финансовой деятельности: прибыль/убыток.

Форма отчета утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

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Лист 1
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Лист 2

Для сравнения и анализа в отчете отражается информация за два года. Суммы приводятся в тысячах рублей.

Особенность отчета заключается в том, что в нем отражаются показатели и алгоритм расчета прибыли компании. Заполняя строки сверху вниз, суммы складываются, отнимаются и, таким образом, определяется «Чистая прибыль».

Показатели «Выручка», «Доходы» отражаются в положительных суммах, а показатели «Себестоимость», «Расходы» в виде отрицательных. Показатели «Прибыль (Убыток)» – расчетные, они могут быть как положительными (прибыль), так и отрицательными (убыток).

Отрицательные показатели в отчете отражаются в круглых скобках.

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Пример заполненного отчета

Показатели в отчете укрупненные. Если нужна расшифровка сумм, в колонке «Пояснение» бухгалтер указывает ссылку на страницу и строку отдельного приложения к бухгалтерской отчетности. Там можно увидеть, из каких показателей и сумм сложились, например, «Прочие расходы»: услуги банка, курсовые разницы и прочие.

Упрощенная форма отчетности

Субъекты МСП, НКО и участники проекта «Сколково» могут составлять и представлять бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, в упрощенном виде:

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Внешне в этой форме меньше строк. Но упрощение происходит из-за того, что некоторые показатели обычной формы суммируются и отражаются в одной строке.

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Например, строка «Расходы по обычной деятельности» включает в себя показатели строк 2120, 2210, 2220 обычного отчета. А код строки выбирается по более весомому из показателей.

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Взаимосвязь показателей

Данные строк разных форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны между собой:

  • При составлении годовой отчетности показатель отчета о финансовых результатах «Чистая прибыль (убыток)», строка 2400, графа 4, должен совпадать с показателем «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» баланса, строка 1370, разница граф 4, 5. Равенство будет при условии, что нераспределенную прибыль прошлых лет не использовали, дивиденды не выдавали.

  • Если организация применяет ПБУ 18/02, показатель отчета «Отложенный налог на прибыль» строка 2412, графа 4, будет равен разнице между показателями граф 4 и 5 строки 1180 и показателями граф 4 и 5 строки 1420 баланса.

Еще данные отчета можно сравнить с показателями Декларации по налогу на прибыль. Если суммы доходов, расходов, прибыли будут различаться, велика вероятность запроса из налоговой, о причинах расхождения.

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