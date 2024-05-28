Заявление о государственной регистрации в качестве ИП

Заявление на регистрацию ИП – базовый документ при открытии бизнеса. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно заполнить его и подать в ФНС.

Требования ФНС к заполнению документов

Приказ ФНС России № ЕД-7-14/617@ от 31.08.2020 года содержит инструкции по заполнению бланка для регистрации ИП формы Р21001.

Это стандартные правила для заполнения деловых документов, которые должны быть строго соблюдены при оформлении документации такого рода.

Важно заполнить каждый квадратик в заявлении точно, включая буквы, знаки препинания и числа.

Для сохранения точности информации необходимо аккуратно вносить все данные, включая сокращения и аббревиатуры, соблюдая формат бланка.

При заполнении бланка вручную следует использовать только синюю или чёрную пасту и писать чёткими печатными буквами.

Если допущена ошибка при заполнении, рекомендуется начать процесс сначала, взяв новый бланк, чтобы избежать любых неточностей в документе.

При заполнении печатного бланка рекомендуется переключить клавишу Caps Lock, выбрать шрифт Courier New размером 18 кегль.

Для удобства можно распечатать бланк на одной или обеих сторонах листа, обязательно пронумеровав страницы.

Необходимо оставлять пустые поля, которые не требуют заполнения, не делая в них никаких отметок или перечёркиваний.

Для успешного заполнения формы необходимо исключить пробелы, тире и скобки при указании контактных номеров.

Что нужно, чтобы заполнить бланк

Чтобы подать заявление на регистрацию ИП в 2024 году, необходимо подготовить документы. Вам понадобится паспорт, ИНН, подбор соответствующих кодов из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности и выбор системы налогообложения. Кроме того, следует проверить юридический адрес бизнеса в государственном реестре.

Дополнительную информацию о том, какие бумаги нужны для открытия собственного дела, читайте в нашей статье под названием «Документы для регистрации ИП».

Бланк и образец заполнения Р21001

Для заполнения заявления о государственной регистрации в качестве ИП важно подготовить все необходимые документы и проверить адрес. После этого следует скачать образец заполнения по форме Р21001, и заполнить его. Для удобства заполнения на компьютере рекомендуется скачать бланк в формате XLS. Если предпочтительнее заполнять документ вручную, можно использовать пустой бланк формы Р21001 в формате PDF, который можно распечатать как на двухсторонних листах, так и на отдельных страницах.

Страница 001

Здесь нужно вписать основные данные заявителя: фамилию, имя, отчество на русском языке, если это гражданин России, или на латинице, если это иностранец, открывающий ИП.

Также нужно указать свой ИНН, место и дату рождения, информацию о гражданстве, пол, используя цифровые обозначения. Для гражданства: 1 – российское, 2 – иностранное, 3 – без гражданства. Для пола: 1 – мужской, 2 – женский.

Страница 002

Вторая страница заполняется сведениями об адресе регистрации и информацией из документа, подтверждающего личность заявителя (когда и кем выдан, код подразделения ФМС).

Адрес регистрации заполняется полностью, включая не только лицу, район или город, но и код региона, а также почтовый индекс.

Как правильно записать адрес регистрации

Для правильного заполнения адреса регистрации сначала указывается муниципальный округ и субъект Российской Федерации. В бланке указывают не только город, район, улицу и номер дома, но также почтовый индекс и номер региона. После этого указывается название населённого пункта (город, деревня, село, посёлок) и далее — квартал или микрорайон, если таковые имеются в планировочной структуре. На последнем этапе уточняется улица или переулок, и уже потом — номер дома и помещение внутри здания, если речь идёт о квартире, комнате в общежитии.

Страница 003

На странице 003 указывают информацию об адресе регистрации ИП и данные иностранных гражданах на этом листе бланка. Коды документа, удостоверяющие право на проживание в Российской Федерации — 1 для вида на жительство и 2 для разрешения на временное проживание, заполняются только иностранными гражданами.

Лист А

На странице А представлен список кодов, описывающих виды деятельности, которые планирует осуществлять предприниматель. Нет ограничений по количеству кодов, но желательно исключить те, которыми предприниматель не собирается заниматься на самом деле, но хочет их добавить на будущее. Если ваши коды не умещаются на одном листе, можно напечатать дополнительный и заполнить его.

Также здесь прописывается электронный адрес заявителя, который будет добавлен в реестр предпринимателей и может использоваться ведомствами для отправки уведомлений.

После процедуры регистрации предприниматель получает возможность менять коды ОКВЭД, добавляя новые или удаляя ненужные.

Как изменить код ОКВЭД самостоятельно, читайте в статье «Изменение кода ОКВЭД для ИП».

Лист Б

Лист Б представляет собой заключительную часть документа Р21001, где указан электронный адрес, на который налоговая служба и прочие организации отправляют свои уведомления. Для получения письменного подтверждения о регистрации от ФНС на бумажном носителе, заявителю необходимо сделать отметку на этой странице.

Для подачи заявления о регистрации ИП в ФНС необходимо оставить свободными самые последние поля на бланке для сотрудников налоговой службы. Затем следует заверить КЭП, если документ подаётся в цифровом формате. После этого указывается номер телефона предпринимателя. Имя, фамилию, отчество и личную подпись заявитель ставит в самом конце, если документ подаётся в печатном формате.

Каким способом подать заявление о регистрации ИП в ФНС

Для отправки документов в регистрирующее отделение налоговой службы в своём регионе существует множество способов. Выбор определяется различными аспектами, включая скорость доставки бумаг в ФНС, удобство процесса и наличие квалифицированной электронной подписи.

С помощью сервиса ФНС

Если заявление о регистрации индивидуального предпринимателя заполняется в электронном формате, его можно подать онлайн через сервис налоговой службы. Необходимо заполнить форму запроса о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, приложить копию паспорта и ИНН, а также подтвердить все действия усиленной квалифицированной электронной подписью.

Через МФЦ или нотариуса

Для подачи заявления на регистрацию ИП через МФЦ или нотариуса, нужно заполнить документ на бумаге в печатном виде или от руки. Возможно также воспользоваться услугами Почты России. Все эти методы требуют затрат времени. Например, отправка заказного письма по почте займёт 4-7 дней в зависимости от расстояния. При посещении нотариуса или МФЦ придётся ждать в очереди. Нотариус поможет с заполнением документов и их отправкой в ФНС.

Лично

Помимо этого, можно посетить офис ФНС и там предоставить заявление. Если выбран такой метод подачи, требуется оплатить государственный сбор в сумме 800 рублей и подготовить заполненную, но не подписанную форму. После этого сотрудники налоговой проверят её и запросят заверить документ подписью.

Помимо указанных вариантов, подать документ о регистрации ИП в ФНС можно через сервис «Регистрация бизнеса». Благодаря ему, процесс представления необходимых бумаг занимает лишь несколько минут, не требуется оплата госпошлины, и ответ от налоговой службы приходит на электронную почту.

Популярные вопросы

Сколько дней нужно МФЦ на то, чтобы рассмотреть заявление?

Срок регистрации ИП составляет три рабочих дня с момента предоставления документов в налоговую службу.

Что делать, если в заявлении допущена ошибка?

Заполнять бланки заявления для регистрации ИП нужно аккуратно, чтобы избежать ошибок. Если ошибка допущена, нужно начать заполнение документа заново, взяв новый бланк.

Можно ли получить от ФНС отказ в регистрации ИП?

Если ФНС отказала в открытии ИП, необходимо ознакомиться с причинами отказа. После исправления недочётов можно повторно подать документы, скачав бланк заявления и заново заполнив его.

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