Неквалифицированная электронная подпись: что это такое и как ее использовать

Есть несколько видов ЭП, которые различаются по своим свойствам и сферам применения. Рассмотрим неквалифицированную электронную подпись (НЭП) — что она собой представляет, для чего используется, какие имеет особенности и отличия от квалифицированной ЭП. Стоит ли переплачивать за КЭП или для большинства задач будет достаточно НЭП.

Что такое неквалифицированная электронная подпись

Неквалифицированная ЭП — это один из видов усиленных электронных подписей, технология создания которых основана на криптографическом преобразовании информации с использованием закрытого ключа подписи. Усиленная НЭП позволяет:

Идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ. Подпись однозначно связана с владельцем сертификата ключа подписи.

Обнаружить факт внесения изменений в подписанный документ после подписания. Малейшее изменение документа делает подпись недействительной.

При этом к НЭП, в отличие от КЭП, не предъявляется ряд строгих требований, установленных законом для квалифицированной подписи:

Сертификат ключа подписи для НЭП не обязательно должен быть выдан аккредитованным удостоверяющим центром. Его может выпустить любой УЦ, имеющий нужную техническую инфраструктуру.

В сертификате НЭП могут не содержаться обязательные поля и сведения о владельце, необходимые в сертификате КЭП.

Для создания НЭП можно использовать любые криптографические средства, а не только сертифицированные ФСБ средства, необходимые для КЭП.

Идентификация личности при получении НЭП может быть упрощенной — например, через портал госуслуг или другими способами.

Таким образом, НЭП — это усиленная электронная подпись, которая не подчиняется тем строгим требованиям, которые устанавливаются законом для квалифицированной ЭП. Это упрощает процедуру получения НЭП.

В сервисе «Астрал.Платформа» можно выпустить УНЭП сразу на всех сотрудников компании — не нужно заказывать каждую подпись отдельно. Идентификация личности для выпуска УНЭП через Госуслуги происходит удаленно. С УНЭП можно обмениваться документами внутри организации полностью в электронном виде. Получить подпись

Как и где можно использовать НЭП

Основные сферы применения неквалифицированной усиленной электронной подписи:

Внутренний и внешний защищенный электронный документооборот (ЭДО) в компаниях. НЭП может придать юридическую силу любым электронным документам — договорам, актам, накладным, приказам, служебным запискам и т.д. Во внутреннем ЭДО применение НЭП определяется регламентом самой организации. Для внешнего ЭДО нужно дополнительное соглашение между участниками, о том что они признают НЭП.

Электронное взаимодействие с контрагентами, не требующее строгой формы. Например, обмен коммерческими предложениями, счетами, сметами. Здесь также нужна предварительная договоренность сторон об использовании и обоюдном признании НЭП.

Работа на коммерческих электронных торговых площадках (ЭТП), в корпоративных информационных системах. Многие негосударственные ЭТП и системы допускают применение НЭП наряду с КЭП, но только внутри своего сервиса.

Доступ к государственным информационным системам и порталам для физлиц. Например, подача налоговой декларации 3-НДФЛ через сайт ФНС. НЭП можно сформировать прямо на портале налоговой при входе через учетную запись налоговой или госуслуг.

Подписание трудовых договоров и кадровых документов в электронном виде. Поправки в Трудовой кодекс разрешили использовать для этого НЭП со стороны сотрудника.

НЭП имеет довольно широкий спектр применения и во многом способна заменить собой более сложную квалифицированную ЭП. При этом есть ряд случаев, где использование НЭП напрямую запрещено законом:

Подписание счетов-фактур, документов для госзакупок, отчетности для контролирующих органов. Здесь нужна только КЭП. Любые электронные юридически значимые взаимодействия с государством, кроме случаев, когда прямо разрешена НЭП. В большинстве ситуаций госорганы принимают документы, только если они подписаны КЭП. Электронные торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ, работа на государственных электронных площадках.

Так стоит ли переплачивать за КЭП? Ответ на этот вопрос зависит от того, для каких целей вам нужна электронная подпись.

Если планируете использовать ее для внутреннего и внешнего документооборота, не связанного с госорганами, можно вполне обойтись НЭП. Она надежно защитит ваши документы, обеспечит проверку подписанта и целостности файла.

Но без КЭП не обойтись:

Если нужно взаимодействовать с государством в электронном виде — сдавать отчетность, участвовать в госзакупках, получать лицензии и разрешения через интернет. Здесь требуется именно квалифицированная ЭП.

Если вы работаете в строго регулируемых сферах — например, в области здравоохранения, фармацевтики, производства алкоголя, ювелирного дела. Взаимодействие с контролирующими органами возможно только с КЭП.

Если ваши партнеры или клиенты принципиально требуют использовать для подписания документов КЭП и не готовы принимать НЭП и подписывать дополнительные соглашения.

Как получить НЭП

Чтобы начать использовать неквалифицированную электронную подпись, нужно обратиться в удостоверяющий центр, имеющий нужную инфраструктуру и предлагающий такую услугу. Обычно процесс выглядит так:

Вы оставляете заявку на сайте УЦ, выбираете подходящий тариф. Обычно базовый вариант НЭП дешевле, чем КЭП, за счет менее строгих требований к инфраструктуре удостоверяющего центра. Проходите идентификацию личности. Разные удостоверяющие центры предлагают разные способы идентификации, как пример, вас могут попросить авторизоваться через госуслуги. После проверки данных УЦ изготавливает сертификат НЭП и предлагает записать его на носитель. Это может быть защищенный носитель (USB-токен), флешка или реестр компьютера. В последнее время всё больше находит распространение хранение НЭП на мобильном телефоне.

Стоимость оформления НЭП начинается примерно от 1 000 рублей в год. Но итоговая цена зависит от выбранного удостоверяющего центра, тарифа и дополнительных услуг. Например, защищенный носитель (USB-токен) и техподдержка обычно идут за отдельную плату.

Важный момент — перед использованием НЭП в документообороте с контрагентами нужно заключить соглашение с ними о признании этой подписи. Без него обмен подписанными файлами не будет иметь юридической силы. Во внутреннем документообороте компании применение НЭП тоже нужно закрепить в локальных нормативных актах.

Обменивайтесь электронными документами внутри компании с помощью УНЭП. Подпись можно выпустить в сервисе «Астрал.Платформа». При интеграции API УНЭП в вашу информационную систему внутреннего электронного документооборота вы сможете выпускать УНЭП сотрудникам из привычного вам интерфейса, отслеживать статусы ее готовности, блокировать УНЭП уволенных сотрудников.

Подписывайте внутренние и кадровые документы электронной подписью, обеспечивая их юридическую значимость. Храните документы в порядке в электронном архиве.

Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса Экосистема клиентского сервиса под любые потребности бизнеса Оставьте заявку и мы свяжемся с вами Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8Jt1Cb