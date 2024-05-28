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Как считать отпускные в 2024 году

Многие сотрудники отгуляли положенный отпуск еще весной, большинство в мае, когда была возможность взять от отдыха все — и праздничные, и отпускные. Однако самый главный сезон отпусков еще впереди. Рассказываем, как в режиме завала правильно рассчитать отпускные каждому сотруднику.
Как считать отпускные в 2024 году

Каждый работник организации, устроенный по ТК, имеет право на ежегодный отпуск в 28 дней (гл. 19 ТК РФ). Уйти можно сразу на все дни или разделить отдых на несколько частей. Однако одна из должна составлять не менее 14 дней — остальное время можно распределить по согласованию с руководством. 

Взять отпуск новый сотрудник может спустя полгода постоянной работы. Специалист, который находится в штате больше года, уйти в отпуск может в любое время. Однако отдыхать сотрудники должны не реже 1 раза в 2 года, иначе это будет считаться нарушением правил организации труда.

Еще один важный нюанс — некоторые работники могут воспользоваться дополнительными ежегодными отпусками (ст. 116 ТК РФ):

  • у них ненормированный рабочий день;

  • они трудятся на опасных и вредных производствах;

  • место работы — это районы, где установлены процентные прибавки к зарплате, например, Крайний Север.

В свою очередь работодатель сохраняет за сотрудником его рабочее место и начисляет ему отпускные выплаты.

Основные принципы расчета отпускных

Отпускные начисляются работнику исходя из среднего заработка. Он получает выплаты непосредственно перед выходом на отдых, не позднее, чем за 3 календарных дня. 

Кроме этого, отпускные выплачиваются перед увольнением тому сотруднику, который не успел воспользоваться положенным отдыхом, в виде компенсации.

Первостепенная задача бухгалтера при расчете  — это определить средний заработок. Для этого он должен принять во внимание все виды выплат у работодателя (п. 2 постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922):

  • заработную плату, которая была начислена по тарифам или окладу за отработанный период,

  • сдельный доход,

  • заработную плату в процентах от дохода компании или комиссионное вознаграждение,

  • заработную плату, выданную в неденежном формате,

  • надбавки и доплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время и т. д.,

  • премии.

В расчет не берутся больничные, декретное пособие, социальная поддержка и материальная помощь, возмещение за обеды / обучение и др., командировочные и, конечно, другие начисления по отпускам. Проще говоря выплаты, рассчитанные из среднего заработка, в расчет отпускных не включаем.

Как определить период для расчета

По умолчанию берется 12 календарных месяцев, предшествующие месяцу отпуска. В понимании, что месяц — это период с 1 по 30/31 число. Если работник планирует уйти в отпуск в мае 2024 года, то для расчета берется промежуток с 1 мая 2023 по 31 апреля 2024 года.

В расчетный период не входят периоды, выпадающие на время:

  • больничного или отпуска по беременности и родам,

  • простоя по вине организации, которая не связана с виной работодателя или сотрудника,

  • забастовки, в которой работник не участвовал, но по этой причине не имел возможности исполнять свои должностные обязанности,

  • оплачиваемые выходные, отведенные сотруднику дополнительно для ухода за детьми-инвалидами или взрослыми инвалидами с детства,

  • иные случаи освобождения от работы с сохранением или без сохранения заработной платы в соответствии с законодательством РФ.

Подводя итог, можно заключить, что в расчет берется только то время, когда специалист находился на рабочем месте согласно графику и выполнял свои обязанности.

Как вычислить средний дневной заработок

Если в расчетный период работник не брал больничный или отгул, то базовая формула выглядит так:

Средний заработок = доход за расчетный период / (12 × 29,3) (где 29,3 — среднее количество дней в месяце).

В случае когда в расчетном периоде есть исключаемые дни или часы, то формула усложняется. Для начала вам нужно определить месяцы, которые сотрудник отработал полностью и посчитать количество дней в них:

Дни в полных месяцах = количество месяцев × 29,3

Далее нужно вычислить количество рабочих дней в каждом месяце, который работник отработал не полностью. 

Отработанные дни в месяце = (календарные дни в месяце — исключенные дни) × 29,3 / календарные дни месяца

После этого полученные дни складываются и составляют общее количество отработанных дней в расчетном периоде. Следующий шаг — определение среднего дневного заработка.

Среднедневной заработок = сумма выплат в расчетном периоде / календарные отработанные дни в расчетном периоде

Когда необходимо выплачивать отпускные, НДФЛ и взносы

Выплатить отпускные сотруднику нужно не позднее, чем за 3 календарных дня до того, как он уйдет в отпуск (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). 

С начисленных отпускных при выплате необходимо удержать НДФЛ: 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.

Начиная с 2023 года перечислять налог нужно на ЕНС, а не отдельной платежкой по КБК НДФЛ.

Так как отпускные входят в состав заработка, то они облагаются страховыми взносами. С 2023 года действует единый тариф для их уплаты в СФР:

  • 30% надо заплатить в рамках предельной базы, которая в 2024 году составляет 2,225 млн рублей с начала года;

  • 15,1% платим после превышения предельной базы;

  • взносы на травматизм определяются установленным для организации тарифом — 0,2-8,5%.

Если не перечислять отпускные в положенный срок, то можно нарваться на штраф (ст. 5.27 КоАП РФ):

  • организации придется заплатить 30-50 тыс. рублей в первый раз и 50-70 тыс. рублей при повторном опоздании;

  • ИП заплатит 1-5 тыс. рублей в первый раз и 10-20 тыс. рублей при повторном нарушении;

  • должностные лица также заплатят 1-5 тыс. рублей в первый раз и 10-20 тыс. рублей или дисквалификация на 1-3 года при повторном нарушении.

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