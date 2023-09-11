Как в 1С:Бухгалтерии 8.3 принять на работу сотрудника с необлагаемыми НДФЛ и взносами выплатами и создать новый вид начислений

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На вопрос отвечает эксперт по 1С, Шакирова Гульнур Фидаисовна.
Как создать новый вид начисления в 1С
Чтобы создать новый вид начисления зайдите в меню: Зарплата и кадры -> Настройка зарплаты -> Расчет зарплаты -> Начисления -> Создать.
Помимо наименования и кода, в настройках вида начисления необходимо указать:
В пункте НДФЛ переключатель: не облагается;
В пункте Страховые взносы: Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами;
В пункте Исполнительное производство: Вид дохода исполнительного производства: 2 — Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок).
Как принять на работу сотрудника в 1С и начислить ему зарплату
Для приема на работу сотрудника необходимо ввести документ «Прием на работу» (Зарплата и кадры / Кадровые документы либо Сотрудники / Оформить документ), где в поле «Оклад» нужно указать размер оклада, а по ссылке «Доплаты» ввести вид оплаты для начисления компенсации за вахтовый метод работы и размер компенсации за полный месяц.
Для начисления зарплаты необходимо ввести документ «Начисление зарплаты» (раздел Зарплата и кадры – Все начисления).
В примере оклад и компенсация рассчитались пропорционально отработанному времени. Но при необходимости, имеется возможность внести ручные изменения в форме «Начисления», а также начислить по какому-то виду начисления, нажав на кнопку «Начислить».
Для просмотра подробного расчета НДФЛ нужно перейти по соответствующей ссылке в столбце НДФЛ. В открывшейся форме будет видно, с каких сумм исчисляется налог. В данном примере сумма НДФЛ рассчиталась, как и требовалось, только с суммы оклада.
С документа «Начисление зарплаты» можно сформировать некоторые виды отчетов. Например, можно вывести «Расчетный листок» или «Свод начислений и удержаний».
Более подробный ответ эксперта, а также подсказки по заполнению отчетов 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1 в части необлагаемой выплаты вы найдете в этой консультации.
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