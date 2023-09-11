Как в 1С:Бухгалтерии 8.3 принять на работу сотрудника с необлагаемыми НДФЛ и взносами выплатами и создать новый вид начислений

В Клерк.Консультации обратился один из наших подписчиков с вопросом о том, как пошагово в 1С:Предприятие 8.3 завести сотрудника-вахтовика, которому платят компенсацию, необлагаемую НДФЛ и взносами. Эксперт подготовил целую инструкцию.

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На вопрос отвечает эксперт по 1С, Шакирова Гульнур Фидаисовна.

Как создать новый вид начисления в 1С

Чтобы создать новый вид начисления зайдите в меню: Зарплата и кадры -> Настройка зарплаты -> Расчет зарплаты -> Начисления -> Создать.

Помимо наименования и кода, в настройках вида начисления необходимо указать:

В пункте НДФЛ переключатель: не облагается;

В пункте Страховые взносы: Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами;

В пункте Исполнительное производство: Вид дохода исполнительного производства: 2 — Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок).

Добавление начсиления в 1С

Как принять на работу сотрудника в 1С и начислить ему зарплату

Для приема на работу сотрудника необходимо ввести документ «Прием на работу» (Зарплата и кадры / Кадровые документы либо Сотрудники / Оформить документ), где в поле «Оклад» нужно указать размер оклада, а по ссылке «Доплаты» ввести вид оплаты для начисления компенсации за вахтовый метод работы и размер компенсации за полный месяц.

Документ приема на работу

Для начисления зарплаты необходимо ввести документ «Начисление зарплаты» (раздел Зарплата и кадры – Все начисления).

В примере оклад и компенсация рассчитались пропорционально отработанному времени. Но при необходимости, имеется возможность внести ручные изменения в форме «Начисления», а также начислить по какому-то виду начисления, нажав на кнопку «Начислить».

Создание начислений по сотруднику

Выбор вида начисления сотруднику

Для просмотра подробного расчета НДФЛ нужно перейти по соответствующей ссылке в столбце НДФЛ. В открывшейся форме будет видно, с каких сумм исчисляется налог. В данном примере сумма НДФЛ рассчиталась, как и требовалось, только с суммы оклада.

Информация о начислении НДФЛ

С документа «Начисление зарплаты» можно сформировать некоторые виды отчетов. Например, можно вывести «Расчетный листок» или «Свод начислений и удержаний».

Выбор отчетов

Более подробный ответ эксперта, а также подсказки по заполнению отчетов 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1 в части необлагаемой выплаты вы найдете в этой консультации.

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