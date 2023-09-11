Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк.Премиум
  • Как в 1С:Бухгалтерии 8.3 принять на работу сотрудника с необлагаемыми НДФЛ и взносами выплатами и создать новый вид начислений
Логотип Клерк.Премиум
Клерк.Премиум

Как в 1С:Бухгалтерии 8.3 принять на работу сотрудника с необлагаемыми НДФЛ и взносами выплатами и создать новый вид начислений

В Клерк.Консультации обратился один из наших подписчиков с вопросом о том, как пошагово в 1С:Предприятие 8.3 завести сотрудника-вахтовика, которому платят компенсацию, необлагаемую НДФЛ и взносами. Эксперт подготовил целую инструкцию.
23
Как в 1С:Бухгалтерии 8.3 принять на работу сотрудника с необлагаемыми НДФЛ и взносами выплатами и создать новый вид начислений

Клерк.Консультации— это сервис «Клерка», который позволяет задавать безлимитное количество вопросов экспертам.

Отвечаем в течение нескольких часов. У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, кадровый учет, 1С, право, охрана труда и др.

Подключить Клерк.Консультации на месяц

На вопрос отвечает эксперт по 1С, Шакирова Гульнур Фидаисовна.

Как создать новый вид начисления в 1С

Чтобы создать новый вид начисления зайдите в меню: Зарплата и кадры -> Настройка зарплаты -> Расчет зарплаты -> Начисления -> Создать.

Помимо наименования и кода, в настройках вида начисления необходимо указать:

  • В пункте НДФЛ переключатель: не облагается;

  • В пункте Страховые взносы: Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами;

  • В пункте Исполнительное производство: Вид дохода исполнительного производства: 2 — Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок).

Добавление начсиления в 1С

Как принять на работу сотрудника в 1С и начислить ему зарплату

Для приема на работу сотрудника необходимо ввести документ «Прием на работу» (Зарплата и кадры / Кадровые документы либо Сотрудники / Оформить документ), где в поле «Оклад» нужно указать размер оклада, а по ссылке «Доплаты» ввести вид оплаты для начисления компенсации за вахтовый метод работы и размер компенсации за полный месяц.

Документ приема на работу

Для начисления зарплаты необходимо ввести документ «Начисление зарплаты» (раздел Зарплата и кадры – Все начисления).

В примере оклад и компенсация рассчитались пропорционально отработанному времени. Но при необходимости, имеется возможность внести ручные изменения в форме «Начисления», а также начислить по какому-то виду начисления, нажав на кнопку «Начислить».

Создание начислений по сотруднику
Выбор вида начисления сотруднику

Для просмотра подробного расчета НДФЛ нужно перейти по соответствующей ссылке в столбце НДФЛ. В открывшейся форме будет видно, с  каких сумм исчисляется налог. В данном примере сумма НДФЛ рассчиталась, как и требовалось, только с суммы оклада.

Информация о начислении НДФЛ

С документа «Начисление зарплаты» можно сформировать некоторые виды отчетов. Например, можно вывести «Расчетный листок» или «Свод начислений и удержаний».

Выбор отчетов

Более подробный ответ эксперта, а также подсказки по заполнению отчетов 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1 в части необлагаемой выплаты вы найдете в этой консультации.

Напомним, что Клерк.Консультации входят в подписку «Клерк.Премиум», на которую сегодня действует акция при покупке подписки на год.

20 990 ₽ — цена со скидкой 30% за годовую подписку. При этом оплатить ее можно любым удобным способом: на карте, по счету, долями или в рассрочку от 1 750 руб./мес.

Купить годовую подписку

Что получите:

  1. Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов.

  2. 47 онлайн-курсов с сертификатами. Опытные практики делятся своей экспертизой. Выбираем топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С.

  3. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600. Ищите нужные вам темы и спикеров с помощью удобного поиска и фильтров.

  4. Разборы: короткие, понятные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Выходят ежедневно. Вы сможете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».

Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

11365 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Найдите лучшую работу в вакансиях дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    11
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Мотивация персонала

    Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 

    Текучка кадров в ресторанном бизнесе одна из самых высоких по рынку. Персонал кофеен меняется каждые 3-6 месяцев, и это считается нормой. Но при грамотно выстроенной системе мотивации этот период можно увеличить, сформировать эффективную и сплоченную команду, настроенную на общий успех. Реальные способы, как удержать работников в сфере общепита.

    Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 
    1
    542
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!

    Завтра, 12 сентября 2023 года, состоится «Клерк.Конференция» – мероприятие с топовыми лекторами и темами, в которых нужно уже сейчас разбираться каждому бухгалтеру: налоговые проверки, последние июльские изменения в НК, воинский учет, ФСБУ, отчетность за 9 месяцев 2023 года и многое другое. Вы еще успеваете купить билеты на онлайн-участие!

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!
    949
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана

    Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Отмечается с 1911 года, в 1913 году этот день стал официальным праздником, который привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости. Почему возник такой праздник и сколько человек умирает из-за алкоголя? Сейчас разберемся. А еще расскажем про граненый стакан.

    Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана
    7
    108
    Логотип EnDocs
    EnDocs
    Ведение бизнеса

    Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании

    Деньги, которые зарабатывает компания могут расходоваться эффективно – идти на разработку новых проектов, улучшение товаров и услуг, или утекать «в трубу» на организацию внутренних процессов.

    Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании
    38
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Зарплата

    Где деньги, Зин? Почти половина россиян никогда не получала премии на работе

    Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии. Опрос проводился среди 5 334 российских соискателей с 28 августа по 6 сентября 2023 г.

    9
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Ведение бизнеса

    Вредные советы для предпринимателей

    Как не стоит вести бизнес — читайте топ вредных советов от лидера и основателя Первой Экспертной Бухгалтерии Сергея Кравченко. Он объяснил, чем грозят незаконные «лайфхаки», и описал случаи из личной практики.

    Вредные советы для предпринимателей
    95
    Читать еще
    Мнения