Налоговики могут истребовать информацию о контрагенте задолго до сделки с ним

На сегодняшний день истребование документов из стандартного мероприятия налогового контроля становится все больше и больше похоже на «пристрелку оружия перед боем» для последующего «истребления налогоплательщиков как класса».

На что только не идут налоговики, чтобы заполучить на налогоплательщика «заветный компромат».

Ситуаций, когда истребование налоговыми органами документов (информации) не укладывается в разумные границы полномочий налоговых органов достаточно много: это и неправильное указание мероприятия налогового контроля при истребовании документов и явное применение положений налогового законодательства, неподлежащих применению, и др.

Между тем, бывают ситуации, когда истребование налоговыми органами документов (информации) балансирует на грани разумных пределов прав налоговых органов.

Такие ситуации крайне редкие, но все-таки бывают.

Относительно недавно арбитражная практика обогатилась новым кейсом по истребованию у налогоплательщика документов (информации), когда при всей противоречивости ситуации суд четко дифференцировал полномочия налогового органа и права и обязанности налогоплательщика при истребовании у него документов.

Рассмотрим следующую ситуацию:

МИФНС РФ № 8 по Волгоградской области в адрес ООО «Волгоградспецмонтаж» было выставлено требование предоставить документы (договор № 25/04/18 от 25.04.2018 со всеми приложениями и дополнениями, спецификация, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, путевые листы; акт (иной документ), подтверждающий выполнение работ (оказание услуг), акт о зачете взаимных требований (взаимозачет); акт сверки расчетов с поставщиками (покупателями) и др.) в отношении ООО «Ника» за период 01.01.2018 по 19.09.2019.

При этом, договорные отношения между ООО «Волгоградспецмонтаж» и ООО «Ника» начались только 25.04.2018, то есть в период, в который у налогоплательщика отсутствовали отношения с контрагентом.

Рассмотрение спора:

Не согласившись с требованием, налогоплательщик обратился в суд. Основной довод налогоплательщика при оспаривании законности требования сводился к тому, что документы относятся к периоду, предшествующему сделке с контрагентом, поэтому требование незаконно.

Суд первой инстанции при рассмотрении спора по делу № А12-43960/2019 рассмотрел жалобу налогоплательщика и, как обычно, встал на сторону налоговиков. Неудивительно.

Суд первой инстанции указал следующее:

«Суд учитывает, что информация и документы запрошены в отношении сделки, заключенной 25.04.2018, при этом информация запрошена за период до заключения данной сделки, с 01.01.2018. Вместе с тем, дата заключения сделки в контексте ч. 2 ст. 425 ГК РФ не исключает наличие правоотношений регулируемых рассматриваемым соглашением за прошедший период».

Итак, из вышеуказанного мы видим, что суд первой инстанции не стал ограничивать период отношений налогоплательщика с его контрагентом лишь датой заключения договора. Что примечательно, суд первой инстанции в качестве гипотезы предположил, что стороны договора могли распространить его действие на отношения, возникшие до его заключения.

Странно, что суд не дополнил свою гипотезу положениями ст. 434.1 Гражданского кодекса РФ, регулирующей вопросы преддоговорных отношений сторон (переговоры о заключении договора).

При рассмотрении спора суд первой инстанции не ограничился только вопросами применения гражданско-правовых норм в налоговых правоотношениях и сформулировал следующий ключевой вывод:

«Кроме того, установление данного периода, по мнению суда, прав заявителя не нарушает, поскольку в отсутствии соответствующих правоотношений по сделке до 25.04.2018, последний может сообщить о данном факте, что будет являться исполнением рассматриваемого требования».

Отсюда следует, что судом первой инстанции сформулирована презумпция, согласно которой, право налогового органа на истребование документов по сделке не может ставиться в зависимость от правоотношений сторон, возникших в период до заключения сделки.

Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность выводов суда первой инстанции. Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал следующее:

«Налоговый орган интересуют сделки заявителя с указанным в требованиях контрагентом за определенный период, отраженные в книге покупок и выставленных счетах-фактурах, что и является конкретизацией сделок, информация о которых запрашивается». «В рассматриваемом случае налоговому органу стало известно о заключении заявителем с ООО «Ника» договора от 25.04.2018 № 25/04/18. Данный договор так же истребован инспекцией у заявителя. В связи с чем, истребованы документы, предшествующие заключению сделки, а так же за период после ее заключения».

Исходя из указанного суд апелляционной инстанции сделал вывод о правомерности истребования документов, предшествующих заключению сделки и еще раз обратил внимание на то, что

«в отсутствие соответствующих правоотношений по сделкам, общество может сообщить о данном факте, что будет являться исполнением требования».

Суд кассационной инстанции был единодушен с судами первой и апелляционной инстанции и, по сути, еще раз напомнил налогоплательщику о том, что если в соответствующий период у него не было отношений с контрагентом, то сообщив об этом налоговому органу это будет означать надлежащее исполнение требования налогового органа.

При рассмотрении жалобы налогоплательщика и подводя черту в рассмотрении данного спора Верховный суд РФ ограничился лишь скупым выводом, что «приведенные заявителем доводы не подтверждают существенного нарушения норм материального и (или) процессуального права, а по существу сводятся к переоценке доказательств и установленных обстоятельств спора».

Согласившись с выводами нижестоящих судов, Верховный суд РФ тем самым еще раз подтвердил право налоговых органов истребовать у налогоплательщика документы о контрагенте за период до сделки с ним.

По сути, судами были четко дифференцированы полномочия налогового органа и права и обязанности налогоплательщика при истребовании у него документов о контрагенте за период до сделки с ним.

В практическом смысле данный кейс интересен тем, что не только подтвердил право налоговых органов истребовать у налогоплательщика документы о контрагенте до сделки с ним, но и очередной раз определил разумные границы полномочий налоговых органов при истребовании документов.

В случае если у налогоплательщика не было отношений с данным контрагентом в период до сделки с ним, достаточно просто об этом сообщить и это будет считаться надлежащим исполнением налогоплательщиком обязанности по предоставлению соответствующих документов (информации).