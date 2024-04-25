С 1 января 2024 года вступили в силу новые правила по учету имущества организаций

Изменения в правилах учета направлены на повышение его прозрачности и надежности, эффективное использование и справедливое распределение имущества. Организации должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями, чтобы избежать негативных последствий.

Установлены новые сроки сдачи декларации по налогу

Ровно на один месяц раньше нужно предоставлять сведения по имущественному налогу. Теперь декларации придется сдавать не позднее 25 февраля (изменения в п. 3 ст. 386 НК внесены письмом ФНС от 31 июля 2023 № БС-4-21/9762@).

Из плюсов этих изменений можно отметить следующее: сначала нужно сдать декларацию — до 25 февраля, а затем уплатить налог — до 28 февраля. То есть теперь не нужно предоставлять уведомления о начисленных суммах налога за год.

Обратите внимание: штраф за не вовремя поданную декларацию составляет 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки. Максимально вас могут оштрафовать на 30% от начисленной суммы. Минимальный штраф — 1 000 руб.

Изменились сроки подачи заявления по единой декларации

Сроки, когда нужно сообщить налоговой службе о выборе места подачи декларации по налогу на имущество, также изменили (п. 1.1 ст. 386 НК).

Если ваши объекты располагаются на территориях разных налоговых инспекций в пределах одного субъекта РФ, вы сами выбираете налоговую, в которую будете сдавать единую декларацию. Заявление подают до 1 февраля. Налоговая инспекция рассматривает его в течение 10 дней.

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Расширился перечень кадастровых объектов

Налоговая база по многоквартирным и наемным домам будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК).

В каждом регионе могут быть установлены особенности определения налоговой базы на основе кадастровой стоимости. Для этого регион принимает соответствующий законопроект, в котором прописан не только порядок налогообложения определенных видов недвижимости, но и виды имущества, которые попадают под налог.

Напомним, что по объектам с кадастровой стоимостью декларация не предоставляется.

Изменились налоговые ставки

Обратите внимание, что в 2024 году изменились ставки налога на имущество. Это коснулось объектов недвижимости, принадлежащих личному фонду на праве собственности (жилые помещения, гаражи, машиноместа) и кадастровой стоимостью менее 300 млн руб.

По этим объектам субъекты РФ сами устанавливают размер налоговой ставки, но не более порогового уровня в 0,3% (изменения в п. 1 ст. 380 НК).

Не нужно уведомлять налоговую в случае гибели или уничтожения объекта

Чтобы не уплачивать налоги за уничтоженные объекты (например, в случае пожара), уведомлять органы и подавать заявление теперь не обязательно (изменения в п. 4.1 ст. 382 НК).

Налоговая служба сама прекратит начисление налога, получив нужную информацию, например, от МВД. Налог перестанет начисляться с первого числа месяца, когда произошло указанное событие.

Чтобы правильно исчислять налоговую базу, организации также должны регулярно проводить оценку своего имущества. Она может проводиться как самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов. Целью этой оценки является определение рыночной стоимости имущества. Это позволяет организациям более точно планировать свою деятельность и принимать решения на основе реальных данных.

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