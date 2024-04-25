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КСК ГРУПП
Налог на имущество

С 1 января 2024 года вступили в силу новые правила по учету имущества организаций

Изменения в правилах учета направлены на повышение его прозрачности и надежности, эффективное использование и справедливое распределение имущества. Организации должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями, чтобы избежать негативных последствий. 
С 1 января 2024 года вступили в силу новые правила по учету имущества организаций
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf/freepik

Установлены новые сроки сдачи декларации по налогу

Ровно на один месяц раньше нужно предоставлять сведения по имущественному налогу. Теперь декларации придется сдавать не позднее 25 февраля (изменения в п. 3 ст. 386 НК внесены письмом ФНС от 31 июля 2023 № БС-4-21/9762@).

Из плюсов этих изменений можно отметить следующее: сначала нужно сдать декларацию — до 25 февраля, а затем уплатить налог — до 28 февраля. То есть теперь не нужно предоставлять уведомления о начисленных суммах налога за год. 

Обратите внимание: штраф за не вовремя поданную декларацию составляет 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки. Максимально вас могут оштрафовать на 30% от начисленной суммы. Минимальный штраф — 1 000 руб.

Изменились сроки подачи заявления по единой декларации

Сроки, когда нужно сообщить налоговой службе о выборе места подачи декларации по налогу на имущество, также изменили (п. 1.1 ст. 386 НК).

Если ваши объекты располагаются на территориях разных налоговых инспекций в пределах одного субъекта РФ, вы сами выбираете налоговую, в которую будете сдавать единую декларацию. Заявление подают до 1 февраля. Налоговая инспекция рассматривает его в течение 10 дней.

Профессионалы КСК ГРУПП помогут бизнесу безопасно спланировать налоговые платежи. Меняются законы, судебная практика, подходы ФНС к проведению проверок. Мы всегда в курсе этих изменений и предлагаем клиентам только актуальные решения.

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Расширился перечень кадастровых объектов

Налоговая база по многоквартирным и наемным домам будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК).

В каждом регионе могут быть установлены особенности определения налоговой базы на основе кадастровой стоимости. Для этого регион принимает соответствующий законопроект, в котором прописан не только порядок налогообложения определенных видов недвижимости, но и виды имущества, которые попадают под налог.

Напомним, что по объектам с кадастровой стоимостью декларация не предоставляется.

Изменились налоговые ставки

Обратите внимание, что в 2024 году изменились ставки налога на имущество. Это коснулось объектов недвижимости, принадлежащих личному фонду на праве собственности (жилые помещения, гаражи, машиноместа) и кадастровой стоимостью менее 300 млн руб. 

По этим объектам субъекты РФ сами устанавливают размер налоговой ставки, но не более порогового уровня в 0,3% (изменения в п. 1 ст. 380 НК).

Не нужно уведомлять налоговую в случае гибели или уничтожения объекта

Чтобы не уплачивать налоги за уничтоженные объекты (например, в случае пожара), уведомлять органы и подавать заявление теперь не обязательно (изменения в п. 4.1 ст. 382 НК)

Налоговая служба сама прекратит начисление налога, получив нужную информацию, например, от МВД. Налог перестанет начисляться с первого числа месяца, когда произошло указанное событие.

Чтобы правильно исчислять налоговую базу, организации также должны регулярно проводить оценку своего имущества. Она может проводиться как самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов. Целью этой оценки является определение рыночной стоимости имущества. Это позволяет организациям более точно планировать свою деятельность и принимать решения на основе реальных данных.

Убедитесь, что все имущество корректно классифицировано и учтено в соответствии с новыми требованиями. А если у вас есть сомнения или вопросы, связанные с оценкой имущества, обращайтесь в компанию КСК ГРУПП. Наши специалисты проведут грамотную оценку стоимости имущества, в том числе кадастровой, благодаря чему вы сможете законно снизить и оптимизировать налоги.

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