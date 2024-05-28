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LANIT Document Management
ЭДО

Каким компаниям нужен электронный внутренний документооборот

Почему бизнес отказывается от бумажных документов и внедряет системы электронного документооборота (СЭД)? Для каких отраслей СЭД уже не роскошь, а необходимость? И какие вообще плюсы у таких систем? Обо всем этом рассказываем в статье.
Каким компаниям нужен электронный внутренний документооборот
Иллюстрация: LANIT Document Management

Когда бизнесу не обойтись без СЭД

Для начала разберемся, почему компании в принципе решают отказаться от бумажного внутреннего документооборота и переходят на его электронный аналог.

Внутренний документооборот охватывает процессы, не выходящие за границы организации, в нем участвуют только сотрудники компании.

Основная цель такого документооборота— обеспечить прозрачный учет и быстрое согласование внутренних документов: приказов, служебных записок, заявлений, отчетов, локально-нормативных актов. Компании с небольшим объемом документов обычно выбирают именно бумажный документооборот.

С ростом компании растет и количество документов, а еще усложняются процессы согласования — то, на что раньше уходило полчаса, теперь может занимать несколько дней. Бумажные документы копятся на столах сотрудников и иногда теряются, сроки подготовки документов увеличиваются, контролировать процессы становится все сложнее.

В этот момент компания обычно и принимает решение о переходе на электронный документооборот и внедряет в свой ИТ-ландшафт СЭД — систему электронного документооборота.

СЭД помогает бизнесу:

  • организовать документооборот в соответствии с внутренними регламентами и ожиданиями;

  • сократить количество ошибок при подготовке документов;

  • ускорить процесс согласования и подписания документов;

  • повысить уровень исполнительской дисциплины;

  • исключить риски потери бумажных документов и утечки информации, представляющей коммерческую тайну;

  • упростить хранение, поиск и архивацию документов.

Из-за преимуществ электронного документооборота с каждым годом все больше компаний отказываются от бумаги и начинают работать в СЭД. Такие сервисы упрощают работу организациям любых отраслей, но есть некоторые сферы, для которых электронный внутренний документооборот уже стал мастхэвом.

Каким компаниям нужна СЭД

Финсектору

Банки, страховые компании, инвестиционные фонды и другие представители финансового сектора не зря считаются самыми «цифровизированными» организациями. Их сотрудники ежедневно обрабатывают огромный поток документов — как клиентских, так и внутренних — поэтому внедрение СЭД стало естественным и логичным шагом для этой отрасли.

Система электронного документооборота в финсекторе:

  • позволяет оптимизировать количество сотрудников, участвующих во внутреннем документообороте;

  • объединяет и упрощает работу распределенных сотрудников во всех отделениях банка;

  • сокращает подготовку документов по требованиям налоговой и ЦБ;

  • сокращает расходы на хранение бумажного архива документов;

  • ускоряет процесс согласования внутренних документов и кредитных заявок;

  • позволяет интегрировать данные из разных систем в одном окне;

  • ускоряет поиск документов;

  • автоматизирует контроль поручений.

Производственным компаниям

Любое производство — это не только цеха, но и множество процессов, связанных с документами. Договоры поставки, товарно-транспортные накладные, доверенности, графики поставки, спецификации — эти и другие документы нужно быстро согласовывать, чтобы не столкнуться с простоем на производстве или неустойкой. Поэтому производственные компании активно переходят на электронный внутренний документооборот.

СЭД для производства:

  • ускоряет производственные циклы за счет автоматизации внутренних процессов;

  • помогает контролировать работу сотрудников административного состава и производства;

  • ускоряет приемку материалов и отгрузку готовой продукции;

  • обеспечивает своевременное выполнение заявок на продукции;

  • объединяет всю информацию о продукции, поставщиках и покупателях;

  • ускоряет согласование документов, в том числе со смартфона.

Строительным компаниям

Еще одна отрасль, которая особенно ценит СЭД — строительство.

Документация при проектировании и строительстве зданий и сооружений, транспортной инфраструктуры — это «бутылочное горлышко» — узкое место в процессе работы, из-за которого строительная компания рискует получить неустойку и потерять лояльных клиентов. 

СЭД позволяет застройщику:

  • сократить риски, связанные с документооборотом при строительстве;

  • настроить прозрачное взаимодействие с заказчиком по текущей ситуации на стройке;

  • быстро согласовывать тендерную документацию, заявки на материалы, пакет исполнительной документации;

  • ускорить цикл разработки, согласования и утверждения проектно-изыскательских работ;

  • оперативно ставить на баланс и вводить объекты капитального строительства в эксплуатацию;

  • исключить потери первичной документации;

  • оперативно согласовывать договоры с заказчиками и подрядчиками на всех этапах работ;

  • контролировать сроки проекта.

МСБ

В интернете часто встречается мнение о том, что только крупный бизнес работает в СЭД — мол, небольшие компании прекрасно справляются и с бумажными документами. Однако стоит отталкиваться не от объема продаж и выручки, а от количества сотрудников и документов для одной сделки.

Малый и средний бизнес выбирает СЭД, чтобы:

  • быстро перейти на электронный документооборот и начать работать с крупными заказчиками;

  • сэкономить на бумаге и хранении архива бумажных документов;

  • оптимизировать процессы без расширения штата;

  • исключить потери документов;

  • систематизировать документооборот и передать рутину программе.

Вместо заключения

Системы электронного документооборота постепенно «захватывают» организации во всех отраслях: от МСБ до финсектора и госучреждений. Такие сервисы упрощают работу и помогают эффективнее достигать целей бизнеса, особенно если СЭД можно настроить или доработать под нюансы конкретной сферы. Например, СЭД LDM.Express легко интегрируется со любыми информационными системами, а встроенные инструменты low-code позволяют доработать готовое решение своими силами, не привлекая разработчиков. Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы расскажем, как с помощью LDM.Express оптимизировать работу с документами в вашей компании.

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