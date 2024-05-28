Каким компаниям нужен электронный внутренний документооборот

Когда бизнесу не обойтись без СЭД
Для начала разберемся, почему компании в принципе решают отказаться от бумажного внутреннего документооборота и переходят на его электронный аналог.
Внутренний документооборот охватывает процессы, не выходящие за границы организации, в нем участвуют только сотрудники компании.
Основная цель такого документооборота— обеспечить прозрачный учет и быстрое согласование внутренних документов: приказов, служебных записок, заявлений, отчетов, локально-нормативных актов. Компании с небольшим объемом документов обычно выбирают именно бумажный документооборот.
С ростом компании растет и количество документов, а еще усложняются процессы согласования — то, на что раньше уходило полчаса, теперь может занимать несколько дней. Бумажные документы копятся на столах сотрудников и иногда теряются, сроки подготовки документов увеличиваются, контролировать процессы становится все сложнее.
В этот момент компания обычно и принимает решение о переходе на электронный документооборот и внедряет в свой ИТ-ландшафт СЭД — систему электронного документооборота.
СЭД помогает бизнесу:
организовать документооборот в соответствии с внутренними регламентами и ожиданиями;
сократить количество ошибок при подготовке документов;
ускорить процесс согласования и подписания документов;
повысить уровень исполнительской дисциплины;
исключить риски потери бумажных документов и утечки информации, представляющей коммерческую тайну;
упростить хранение, поиск и архивацию документов.
Из-за преимуществ электронного документооборота с каждым годом все больше компаний отказываются от бумаги и начинают работать в СЭД. Такие сервисы упрощают работу организациям любых отраслей, но есть некоторые сферы, для которых электронный внутренний документооборот уже стал мастхэвом.
Каким компаниям нужна СЭД
Финсектору
Банки, страховые компании, инвестиционные фонды и другие представители финансового сектора не зря считаются самыми «цифровизированными» организациями. Их сотрудники ежедневно обрабатывают огромный поток документов — как клиентских, так и внутренних — поэтому внедрение СЭД стало естественным и логичным шагом для этой отрасли.
Система электронного документооборота в финсекторе:
позволяет оптимизировать количество сотрудников, участвующих во внутреннем документообороте;
объединяет и упрощает работу распределенных сотрудников во всех отделениях банка;
сокращает подготовку документов по требованиям налоговой и ЦБ;
сокращает расходы на хранение бумажного архива документов;
ускоряет процесс согласования внутренних документов и кредитных заявок;
позволяет интегрировать данные из разных систем в одном окне;
ускоряет поиск документов;
автоматизирует контроль поручений.
Производственным компаниям
Любое производство — это не только цеха, но и множество процессов, связанных с документами. Договоры поставки, товарно-транспортные накладные, доверенности, графики поставки, спецификации — эти и другие документы нужно быстро согласовывать, чтобы не столкнуться с простоем на производстве или неустойкой. Поэтому производственные компании активно переходят на электронный внутренний документооборот.
СЭД для производства:
ускоряет производственные циклы за счет автоматизации внутренних процессов;
помогает контролировать работу сотрудников административного состава и производства;
ускоряет приемку материалов и отгрузку готовой продукции;
обеспечивает своевременное выполнение заявок на продукции;
объединяет всю информацию о продукции, поставщиках и покупателях;
ускоряет согласование документов, в том числе со смартфона.
Строительным компаниям
Еще одна отрасль, которая особенно ценит СЭД — строительство.
Документация при проектировании и строительстве зданий и сооружений, транспортной инфраструктуры — это «бутылочное горлышко» — узкое место в процессе работы, из-за которого строительная компания рискует получить неустойку и потерять лояльных клиентов.
СЭД позволяет застройщику:
сократить риски, связанные с документооборотом при строительстве;
настроить прозрачное взаимодействие с заказчиком по текущей ситуации на стройке;
быстро согласовывать тендерную документацию, заявки на материалы, пакет исполнительной документации;
ускорить цикл разработки, согласования и утверждения проектно-изыскательских работ;
оперативно ставить на баланс и вводить объекты капитального строительства в эксплуатацию;
исключить потери первичной документации;
оперативно согласовывать договоры с заказчиками и подрядчиками на всех этапах работ;
контролировать сроки проекта.
МСБ
В интернете часто встречается мнение о том, что только крупный бизнес работает в СЭД — мол, небольшие компании прекрасно справляются и с бумажными документами. Однако стоит отталкиваться не от объема продаж и выручки, а от количества сотрудников и документов для одной сделки.
Малый и средний бизнес выбирает СЭД, чтобы:
быстро перейти на электронный документооборот и начать работать с крупными заказчиками;
сэкономить на бумаге и хранении архива бумажных документов;
оптимизировать процессы без расширения штата;
исключить потери документов;
систематизировать документооборот и передать рутину программе.
Вместо заключения
Системы электронного документооборота постепенно «захватывают» организации во всех отраслях: от МСБ до финсектора и госучреждений. Такие сервисы упрощают работу и помогают эффективнее достигать целей бизнеса, особенно если СЭД можно настроить или доработать под нюансы конкретной сферы. Например, СЭД LDM.Express легко интегрируется со любыми информационными системами, а встроенные инструменты low-code позволяют доработать готовое решение своими силами, не привлекая разработчиков. Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы расскажем, как с помощью LDM.Express оптимизировать работу с документами в вашей компании.
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