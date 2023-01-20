Платежное поручение самозанятому: как заполнить

Бизнес все чаще сотрудничает с плательщиками НПД, ведь с их помощью можно значительно оптимизировать расходы на персонал.

Подробнее об этом можно узнать из этой статьи.

Сотрудничество с самозанятыми может производиться на основании письменного договора, акта приема-передачи выполненных работ или выставленного счета на оплату. Оплата может быть проведена как в наличной, так и в безналичной форме.

Оформление платежного поручения

При переводе вознаграждения самозанятому исполнителю в безналичной форме важно правильно оформить платежное поручение. Оформление платежки самозанятому без статуса ИП и со статусом ИП отличается. У ИП может быть расчетный счет, а у обычного физлица – только личная карта.

Перевод денежных средств со счета компании на личный счет физлица может расцениваться банком как подозрительная операция. И как следствие, банк заблокирует расчетный счет на три дня до выяснения обстоятельств. Необходимо будет предоставить договор с самозанятым, акт приема-передачи оказанных услуг, чек из приложения «Мой налог» и другие запрашиваемые документы, чтобы подтвердить законность операции.

Работа с самозанятыми через сервис Наймикс позволит минимизировать все риски: сервис автоматически проверяет статус исполнителя, проводит оплату на карту любого банка, а также формирует чеки и направляет заказчику.

Нюансы оформления платежного поручения самозанятому – физлицу

В шапке документа указывают номер платежки и дату. Обычно программы учета, как и сервисы банк-клиент подставляют эти данные автоматически, как и все необходимые реквизиты плательщика.

Далее указывают сумму вознаграждения.

После заполняют данные получателя:

наименование банка получателя;

БИК;

номер счета физического лица;

номер корреспондентского счета банка;

ИНН и ФИО получателя.

Под реквизитами получателя заполняются дополнительные коды:

Вид оп. (поле 18) – 01;

Наз. пл. (поле 20) – 1;

Очер. плат. (поле 21) – 5.

Поле 20 Наз. пл. (Назначение платежа кодовое) сообщает банку, нужно ли удерживать задолженность по исполнительным листам с данного дохода. С 1 июня 2020 года при перечислении любых выплат физлицам по ГПХ в платежке в поле 20 указывается код вида дохода «1».

Например, если у самозанятого есть долг по алиментам, он получает вознаграждение по платежке с кодом вида дохода «1», то банк может с этой суммы удерживать задолженность.

Особое внимание следует уделить заполнению поля 24 – Назначение платежа. В этом поле важно указать, за что производится оплата физлицу (наименование вида услуг, работ, товара). Если был заключен договор, предоставлен акт приема-передачи работ/услуг или выставлен счет, реквизиты этих документов (номер, дата) нужно отразить в назначении платежа.

Например, «Оплата по договору оказания услуг № 1 от 09.01.2023 года за юридические услуги» или «Выплата по счету № 123. Предоплата за создание сайта».

В назначении платежа ни в коем случае нельзя писать слова, которые отсылают к трудовым отношениям («аванс», «зарплата», «премия»).

Сервис для работы с самозанятыми и внештатным персоналом Наймикс – оптимальное решение для бизнеса и их исполнителей, покрывающее весь цикл администрирования и взаимодействия: от первичного оформления до выплат и автоматической уплаты налогов. Сотрудничайте с самозанятыми правильно

Нюансы оформления платежного поручения самозанятому – ИП

Если у самозанятого исполнителя есть статус ИП, то деньги ему переводят обычно не на текущий, а на расчетный счет.

Платежное поручение заполняется также, как и для физического лица, только код вида дохода в поле 20 не указывается.

Что нужно сделать для проведения оплаты самозанятому исполнителю

Запросить у самозанятого его данные и банковские реквизиты. Проверить статус в качестве плательщика НПД. Это можно сделать самостоятельно с помощью специального сервиса ФНС или запросить у самозанятого справку из приложения «Мой налог». Сформировать платежное поручение и отправить платеж. Запросить у самозанятого чек из приложения «Мой налог», в котором указаны наименование услуги, сумма, заказчик и его ИНН. Важно проверить правильность всех данных, ведь сумма по чеку также учитывается в расходах компании и уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

С платежным решением Наймикс можно проводить выплаты исполнителям-физлицам в один клик! Вы можете оплачивать отдельно каждый заказ или целый реестр согласно вашему графику оплат.