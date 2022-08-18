Можно ли привлечь сотрудника к ответственности за хамство

Ответственность за хамство и грубость в отношении коллег (руководства, клиентов) может наступить только в случае, когда работник под роспись уведомлен о своей обязанности уважительно относиться к другим сотрудникам (руководству, клиентам).

Эта норма может содержаться в трудовом договоре, должностной инструкции, ПВТР или ином локальном нормативном акте.

Поскольку дисциплинарная ответственность подразумевает грубое нарушение трудовых обязанностей, то в документе о привлечении работника к ответственности должна быть четко отражена причина его привлечения к такой ответственности. Грубое отношение, хамство — оценочная категория, которая не относится к области дисциплины на предприятии.

Это терминология межличностного общения, поэтому вне документарной формы не существует обязанности поддерживать добрые отношения между работниками и руководством.

Важное значение имеет не только сам факт совершения проступка, но и его адресат, т. е. в отношении кого было допущено неуважительное поведение (действие): в отношении коллеги, руководства или клиента.

Так, например, грубость сотрудников образовательных и воспитательных учреждений в некоторых случаях может быть квалифицирована как аморальный проступок, что может служить основанием для увольнению такого работника ввиду требований к моральному облику сотрудников учебного заведения и нормативных актов в образовательной сфере в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 81 ТК.