Что будет работодателю за задержку заработной платы

Закон обязывает все организации своевременно выплачивать зарплату своим сотрудникам не реже, чем раз в полмесяца (ст. 136 ТК).

Сроки выплаты заработной платы должны быть установлены в одном из внутренних документов компании:

в коллективном или трудовом договоре;

в Правилах внутреннего трудового распорядка.

Обычно выплата аванса планируется на середину месяца: 15–16 числа, а окончательный расчет – не позднее 1–2 числа следующего месяца.

Если день выплаты совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, необходимо выполнять перечисления денежных средств на счет сотрудников накануне этого дня (ст. 136 ТК).

В случаи задержки выплаты заработной платы в зависимости от сроков и причин невыплаты, работодатель будет нести следующие виды ответственности:

материальную;

административную;

уголовную.

В случае задержки зарплаты, сотрудники могут обратиться в трудовую инспекцию и в суд. Работодатель будет обязан выплатить штраф в пользу государства, а сотрудникам – компенсацию.

При задержке зарплаты более чем на три месяца руководителям может грозить уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения, при условии, что они прямо или косвенно своими действиями или бездействиями повлияли на задержку выплат. Данная позиция подтверждается судебной практикой (приговор Новомосковского городского суда Тульской области от 06.08.2013).

Руководителю можно избежать уголовной ответственности, если причина задержки не зависела от его воли (ст. 145.1 УК).

Если работодатель не выплатил полностью или частично зарплату и в этих действиях нет состава преступления, его могут привлечь к административной ответственности. Штраф для юрлица составляет от 30 000 до 50 000 руб., а для должностного лица – от 10 000 до 20 000 руб. При повторном нарушении штраф будет выше: для юрлица от 50 до 100 тыс. руб., для должностного лица – от 20 000 до 30 000 руб. (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП).

Если в организации есть непогашенная в течение более чем трех месяцев задолженность по оплате труда, выходных пособий и другим выплатам сотрудникам, в том числе бывшим, то работодатель обязан обратиться в суд с заявлением о признании организации банкротом. Заявление о банкротстве компании необходимо отправить в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения такой обязанности (ст. 9 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Если работодатель задерживает зарплату, сотрудники имеют право:

потребовать компенсацию за ее задержку;

прекратить работу, если работодатель задержал зарплату на срок более 15 дней;

через суд требовать возмещения моральной компенсации, а также потерь, связанных с инфляцией;

обратиться с жалобой в соответствующие инстанции.

Такие права возникают независимо от суммы задолженности и наличия либо отсутствия вины работодателя (п. 57 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2).

Организация несет материальную ответственность в виде выплаты компенсации за задержку зарплаты. Причины задержки значения не имеют (ст. 236 ТК).

Размер денежной компенсации не может быть ниже 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы. Задержка зарплаты исчисляется со дня, который следует за днем выплаты. Заканчивать расчет необходимо днем фактического расчета включительно.

Увеличенный размер материальной компенсации может быть установлен коллективным договором, локальный нормативным актом или трудовым договором (ст. 236 ТК).

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