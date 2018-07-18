На что обратить внимание бухгалтеру при заполнении декларации по НДС за 2 квартал?

Перед составлением квартальной отчетности бухгалтеру полезно ознакомиться с обзором писем ФНС и Минфина, которых они, к слову, выпустили несколько десятков за текущий квартал. В данной статье мы обращаем внимание на наиболее интересные разъяснения, связанные с исчислением налога на добавленную стоимость, оформлением счетов-фактур и заполнением налоговой декларации по НДС.

Итак, налоговые вычеты:

Теперь, согласно Письму Минфина РФ от 07.07.2018 N 03-07-11/30585, можно получить вычет налога на добавленную стоимость по оказанным услугам, предоплата за которые получена более трех лет назад.

Письмо Минфина России от 18.05.2018 N 03-07-09/33573 гласит, что наличие оригинала договора не является обязательным условием принятия НДС к вычету с сумм перечисленной поставщику предоплаты. Теперь документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм предоплаты, счета-фактуры, выставленной продавцом при получении предоплаты и копии договора с приложениями к нему, предусматривающими перечисление сумм предоплаты достаточно.

Письмо ФНС России от 24.04.2018 N ЕД-4-15/7800 позволяет применять вычет по НДС без бумажной копии электронной таможенной декларации, непосредственно подтверждающей ввоз товаров на территорию РФ. Достаточно распечатать копию декларации из личного кабинета.

В рамках Письма ФНС России от 11.04.2018 N СД-4-3/6893@ НДС, предъявленный подрядчиками при проведении ими капитального строительства, а также при приобретении товаров, работ и услуг для строительно-монтажных работ, можно принимать к вычету в течение трех лет после принятия на учет товаров, работ и услуг.

Если компания приобрела спецодежду за счет страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС, то НДС к вычету принимать нельзя. Это установлено Письмом Минфина России от 20.06.2018 N 03-07-11/42124 и связано с тем, что взносы в Фонд относятся к бюджетным средствам.

Письмо Минфина России от 20.04.2018 N 03-07-08/26658 освещает ситуации, когда в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора или прочих условий договора. Рекомендуется исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом.

НДС при списании основного средства до окончания срока амортизации восстанавливать не нужно. Об этом говорит Письмо ФНС России от 16.04.2018 N СД-4-3/7167@.

Согласно Письму Минфина России от 02.04.2018 N 03-07-14/21045 сокращение в адресе продавца или покупателя слов «город» или «улица» или использование строчных букв вместо заглавных, не является основанием для отказа в вычете. Также лучше писать адрес, указанный в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Это необходимо для того, чтобы не давать налоговым органам повода для споров в отношении правильности оформления счетов-фактур.

Если компания, не являющаяся плательщиком НДС, возвращает товар поставщику-плательщику НДС, но уже успела принять товар на учет, то она должна составить счет-фактуру и перенести в него показатели из счета-фактуры, выставленного при продаже. Данное требование касается любого товара, включая недвижимость, и обозначено в Письме Минфина России от 21.05.2018 N 03-07-09/34040.

Отсутствие статуса индивидуального предпринимателя в строке «Покупатель» является несущественной ошибкой и не будет основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость. Письмо Минфина России от 07.05.2018 N 03-07-14/30461.

Письмо Минфина России от 28.04.2018 N 03-07-09/29386 обязывает принципалов выставлять покупателям счета-фактуры самостоятельно в общеустановленном порядке. Это касается товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые реализуются принципалом в рамках договора, заключенного с агентом, действующим от имени и за счет принципала. При этом агент вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур не должен.

Некритичная ошибка не является препятствием к получению налогового вычета по НДС. Счета-фактуры, выставленные продавцом позже 5 дней с момента оказания услуги, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных покупателю продавцом. Об этом говорит Письмо Минфина России от 25.04.2018 N 03-07-09/28071.

С 01.01.2018г. реализацию лома и отходов черных и цветных металлов опять отнесли к категории налогооблагаемых НДС операций. В этой связи у организаций опять появились вопросы о порядке учета таких операций, так как особенностью налогообложения операций по реализации металлолома является то, что налог исчисляет покупатель, а не продавец (п.8. ст.161 НК РФ). Исключения составляют лишь физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Если продавец освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, то в договоре и первичном учетном документе на реализацию металлолома, делается соответствующая запись или проставляется отметка «Без налога (НДС)». Если же будет установлено, что продавец недостоверно проставил такую отметку, то ответственность придется нести уже продавцу соответствующего товара.

Еще одним важным обстоятельством, которое освещено в Письме Минфина России от 06.03.2018 N 03-07-11/14162 и на которое нужно обратить внимание, является дата возникновения обязанности налогового агента при приобретении металлолома. Дело в том, что обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость у покупателя (получателя) лома и отходов черных и цветных металлов возникает на дату отгрузки такого лома, а не на дату получения оригинала счета-фактуры. Если дата отгрузки металлолома и дата получения счета-фактуры приходятся на разные налоговые периоды, то покупателю придется подать уточненную декларацию по НДС за тот период, в котором была отгрузка, вне зависимости от даты перехода права собственности на металлолом.

А что с порядком заполнения налоговой декларации по НДС продавцами и покупателями металлолома?

Этот вопрос вызывает не меньше вопросов, в связи с чем, ФНС России выпустила разъясняющее Письмо от 19.04.2018 N СД-4-3/7484@. Коротко обобщить информацию из него можно следующим образом: