Расходы на премии работникам: как учитывать

Работодатели используют различные варианты стимулирования своих сотрудников. Но, безусловно, самым эффективным является материальное поощрение в виде различных премий. Согласно п. 2 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда в целях применения гл. 25 НК РФ относятся, в частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели.

При этом при определении базы по налогу на прибыль не учитываются расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), а также в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений (п. 21, 22 ст. 270 НК РФ).

📌 Реклама Отключить

Так какие же виды премий и в каком периоде можно учесть для целей исчисления налога на прибыль, а какие — нельзя? Давайте разбираться.

Премии можно учесть для целей исчисления налога на прибыль при выполнении установленных условий

Перечень расходов на оплату труда определен в ст. 255 НК РФ: в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), на основании ст. 135 ТК РФ, являются элементами системы оплаты труда в организации. К таким расходам могут быть отнесены, в частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели, а также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором (п. 2 и 25 ст. 255 НК РФ).

📌 Реклама Отключить

Вместе с тем согласно положениям п. 21 и 22 ст. 270 НК РФ доходы, формирующие налоговую базу, не могут уменьшаться на затраты в виде расходов на любые виды вознаграждений, выплачиваемых сотрудникам сверх премий, указанных в трудовом договоре, а также за счет средств специального назначения или целевых поступлений.

Таким образом, расходы в виде премий могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций при выполнении следующих условий:

порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права;

подобные расходы не поименованы в ст. 270 НК РФ.

📌 Реклама Отключить

При этом следует иметь в виду, что указанные расходы должны соответствовать общеустановленным требованиям ст. 252 НК РФ, а именно такие расходы должны быть признаны экономически оправданными и документально подтвержденными затратами, произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (письма Минфина России от 03.07.2019 № 03-03-07/48770 от 08.07.2019 № 03-03-06/1/49986 ).

Аналогичного подхода к данному вопросу финансисты придерживались и ранее (в частности, в письмах от 17.04.2017 № 03-03-06/2/22717, от 19.05.2017 № 03-03-06/1/30897).

Премии учитываются для целей расчета налога на прибыль по мере их начисления

Поскольку на практике возможны самые разные виды премий, встает вопрос о том, в каком периоде их учитывать для целей исчисления налога на прибыль.

Ежемесячные премии

Например, организация выплачивает ежемесячные премии за производственные результаты расчетного месяца вместе с заработной платой за этот месяц. Размер премии определяется по итогам оценки показателей деятельности организации и работников за расчетный месяц и оформляется приказом о премировании. Но оценку показателей деятельности организации и работников невозможно определить ранее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Соответственно, приказ о премировании издается не ранее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. При этом заработная плата выплачивается, например, не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. В каком месяце нужно учитывать данную премию: в месяце, за который она начисляется, или в месяце ее начисления?

📌 Реклама Отключить

Порядок признания расходов при методе начисления установлен ст. 272 НК РФ, согласно п. 4 которой расходы на оплату труда признаются в качестве расходов ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда. Из чего представители Минфина делают следующий вывод:

при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходы на оплату труда признаются по мере начисления (Письмо от 20.12.2019 № 03-03-06/1/99989).

📌 Реклама Отключить

Еще в Письме Минфина России от 10.12.2010 № 03-03-06/4/122 было разъяснено, что если начисление премии произведено в месяце, следующем за отчетным, то вознаграждения, при условии их соответствия критериям ст. 252 НК РФ, учитываются для целей расчета налога на прибыль в месяце начисления, то есть в следующем за месяцем, по итогам которого начислено вознаграждение.

Премия по итогам года

Вознаграждения работникам в виде премии за результаты работы за год учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в периоде начисления данных премий при условии их соответствия положениям ст. 252 НК РФ, в случае если налогоплательщик не формировал резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год (Письмо Минфина России от 06.02.2017 № 03-03-6/2/5954).

То есть вознаграждения по итогам работы за 2019 год, начисленные в январе 2020 года, учитываются в целях налогообложения прибыли в периоде начисления данных премий — в январе 2020 года.

Подобный подход связан с тем, что для выплаты премии — и ежемесячной, и годовой — нужен приказ руководителя. В каком периоде данный приказ будет издан, в таком данная премия и будет учтена для целей расчета налога на прибыль (при соответствии приведенным выше условиям ее учета для целей налогообложения).

📌 Реклама Отключить

Судебные споры по вопросам учета премий для целей исчисления налога на прибыль

Несмотря на то, что к расходам на оплату труда в целях применения гл. 25 НК РФ относятся, в частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, на практике возникает много вопросов о правомерности отнесения различных выплат сотрудникам организации, именуемых работодателями премиями, к расходам по налогу на прибыль. Поскольку понятие «стимулирующий характер», который согласно ст. 255 НК РФ должны иметь премии, по мнению автора, является отчасти оценочной категорией, на практике имеет место большое количество судебных споров по вопросам правомерности учета в расходах различных видов премий. Рассмотрим «свежие» примеры.

📌 Реклама Отключить

Выплаты работникам, имеющим право на пенсию, не являются премиями

Все три судебные инстанции отказали налогоплательщику в признании решения налогового органа незаконным в деле, рассмотренном АС ВВО (Постановление от 11.02.2019 № Ф01-6136/2018 по делу № А29-13094/2016 ).

По результатам выездной налоговой проверки организации были доначислены налоги, штрафы и пени, в том числе налог на прибыль.

Один из спорных вопросов касался учета в расходах для целей расчета налога на прибыль единовременного вознаграждения в размере 15 % среднемесячного заработка за каждый год работы в угольной промышленности работникам, получившим право на пенсионное обеспечение. Данные выплаты предусмотрены территориальным соглашением по организациям угольной промышленности города Воркута на 2011 — 2013 годы и квалифицированы обществом как расчеты с персоналом по оплате труда и отнесены в состав косвенных расходов по налогу на прибыль. По мнению налогоплательщика, это не что иное, как премия, которая носит стимулирующий характер.

📌 Реклама Отключить

По мнению налогового органа, единовременные пособия, выплачиваемые работникам организации, получившим право на пенсионное обеспечение, независимо от достижений ими каких-либо производственных результатов, профессионального мастерства, и предусмотренные вышеуказанным соглашением, не связаны с выполнением работниками своих трудовых обязанностей в рамках трудовых отношений. Соответственно, названные выплаты не должны учитываться при исчислении налога на прибыль.

Из материалов проверки следует, что спорная премия начислялась и выплачивалась на основании личного заявления работника, получившего право на пенсионное обеспечение, при условии представления документа, подтверждающего момент наступления такого права (пенсионного удостоверения). Выплата вознаграждения производилась в соответствии с приказом общества.

📌 Реклама Отключить

Обратите внимание

По мнению судов, на основании п. 2 ст. 255 НК РФ спорное единовременное пособие критериям оплаты труда не отвечает:

его выплата связана с возникновением права на пенсию, а не с конкретным трудовым результатом. Стаж работы и среднемесячный заработок необходимы лишь для определения размера единовременного пособия;

пособие не выплачивается работникам, не достигшим пенсионного возраста. При этом оплата труда (ее составляющие) распространяется на всех работников;

данная выплата имеет (целевой) разовый, а не регулярный характер, так как единовременное пособие выплачивается только при возникновении права на пенсию.

📌 Реклама Отключить

На основании изложенного суды пришли к выводу о том, что спорные выплаты не связаны с трудовыми результатами, обусловлены возникновением у работника права на пенсионное обеспечение и не относятся к расходам на оплату труда, учитываемым в целях обложения налогом на прибыль, в связи с чем отказали налогоплательщику в признании решения инспекции в данной части недействительным.

Премии при увольнении учитываются для целей исчисления налога на прибыль

В деле, рассмотренном АС МО (Постановление от 14.03.2019 № Ф05-1688/2019 по делу № А40-132412/2017 ), налогоплательщик прошел три судебные инстанции, чтобы доказать правомерность учета в расходах для целей исчисления налога на прибыль выплату выходных пособий и годового вознаграждения при увольнении работников. Дело было возвращено на новое рассмотрение в первую инстанцию, которая и вынесла окончательное решение в пользу организации.

По результатам выездной налоговой проверки были исключены из расходов по налогу на прибыль в том числе затраты на выплаты сотрудникам, уволенным по соглашению сторон. Спор между налоговым органом и налогоплательщиком заключался в том, как квалифицировать ряд выплат работникам (19 человек), уволенным по соглашению сторон, — как выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, либо как выплаты, не связанные с оплатой труда. При этом одним работникам выплачивалось только выходное пособие, а другим — выходное пособие и денежная премия по результатам деятельности за год. Поскольку в рамках данного материала нас интересуют непосредственно вопросы выплаты премий, остановимся подробнее именно на них.

📌 Реклама Отключить

По мнению налогового органа, выплата выходного пособия на основании соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон, в том числе премии, не связана с исполнением работниками обязанностей в рамках трудового договора, не предусмотрена коллективным договором, следовательно, не является расходами работодателя на оплату труда.

Суд первой и апелляционной инстанции принял во внимание доводы налогового органа и согласился с ними. При этом кассационный суд указал, что для правильного разрешения спора судам следовало дать оценку экономической оправданности спорных выплат, установив их природу. Непосредственно по вопросу правомерности учета в расходах сумм выплаченных при увольнении денежных премий суд кассационной инстанции отметил следующее.

📌 Реклама Отключить

В Трудовом кодексе сказано, что работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, стимулирующие доплаты и надбавки. На основании ст. 135 ТК РФ, п. 2 ст. 255 НК РФ был сделан вывод: условия, сроки и размеры выплаты премии должны предусматриваться трудовыми договорами и (или) коллективными договорами. Соответственно, если выплата премии предусмотрена трудовым и (или) коллективным договором, то такие расходы на основании ст. 255 НК РФ должны учитываться при определении базы по налогу на прибыль.

В данном случае работникам при увольнении были выплачены премии по результатам их работы пропорционально фактически отработанному в году увольнения времени. Обязательство по выплате спорных премий возникло у работодателей исходя из условий трудовых договоров. Условие о выплате вознаграждения предусмотрено дополнительными соглашениями к трудовым договорам поименованным в решении работникам. Эти соглашения, в свою очередь, являются неотъемлемой частью трудовых договоров. Размеры причитающихся к получению работником премий определены условиями трудовых договоров. В тех же трудовых договорах закреплено, что работнику полагается денежная премия в рамках системы оплаты труда, в связи с этим выплаченное годовое вознаграждение учитывается в составе расходов на оплату труда в целях налогообложения прибыли.

📌 Реклама Отключить

Обратите внимание

Основанием для пересмотра дела послужили следующие доводы.

Премии выплачены в связи с увольнением не по собственному желанию, а по соглашению сторон о расторжении трудового договора. Вследствие этого работник вправе претендовать на получение бонуса (который предусмотрен трудовым договором и был бы выплачен работнику по результатам года) за фактически отработанное время, исходя из установленных показателей для расчета бонуса за год.

При новом рассмотрении непосредственно по вопросам правомерности учета в расходах сумм выплаченных при увольнении сотрудников премий суд поддержал приведенные выводы суда кассационной инстанции, указав: доводы налогового органа относительно того, что общество в нарушение п. 1 ст. 252 НК РФ документально не подтвердило обоснованность размера выплаченных денежных премий, взаимосвязь их размера с трудовыми результатами уволившихся работников, подлежат отклонению. В ТК РФ предусмотрено, что работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, стимулирующие доплаты и надбавки.

📌 Реклама Отключить

Итоги

Согласно действующим нормам налогового законодательства налогоплательщик вправе учесть в расходах по налогу на прибыль в том числе начисления стимулирующего характера, а именно премии за производственные результаты, высокие достижения в труде и иные подобные показатели. Исключением из этого правила являются премии, которые выплачены не на основании трудового договора и за счет средств специального назначения или целевых поступлений.

Представители Минфина в своих разъяснениях полностью придерживаются норм, установленных п. 2 ст. 255 и п. 21, 22 270 НК РФ, отмечая, что указанные расходы должны быть признаны экономически оправданными и документально подтвержденными затратами, произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

📌 Реклама Отключить

При рассмотрении спорных вопросов об учете премий (различных видов и с разными названиями) в расходах по налогу на прибыль суды исходят из следующего:

работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, стимулирующие доплаты и надбавки;

условия, сроки и размеры выплаты премии должны предусматриваться трудовыми договорами и (или) коллективными договорами;

премия должна быть связана с трудовыми результатами.

Соответственно, при разработке положений о каких-либо стимулирующих выплатах работодатель должен иметь в виду приведенные выводы, чтобы отстоять свое право на учет премий в расходах для целей исчисления налога на прибыль, в том числе в судах.