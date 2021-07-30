«Утренний бухгалтер». «Клерк» получил образовательную лицензию: теперь в нашем Центре обучения все серьезно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Мы в восторге уже второй день подряд: Центр обучения «Клерка» получил образовательную лицензию! Теперь мы можем официально вести образовательную деятельность и выдавать документы об образовании.
Еще, кстати, у нас набирает обороты новый сервис «Консультации». Многие бухгалтеры его уже оценили — поспешите и вы :)
К другим новостям. Злоумышленники каким-то образом получили базу телефонных номеров звонивших в колл-центры госорганов. И под видом посреднических компаний предлагают теперь свои услуги.
Налоговики запустили сервис, где можно узнать все про имущественные налоги компаний.
Вклеивание работодателем личных фотографий сотрудников в их личные карточки допускается только с их письменного согласия, напомнил Роструд.
Что бухгалтеру нужно знать про дебиторскую и кредиторскую задолженность? Обсудим на бесплатном вебинаре 5 августа, не забудьте зарегистрироваться.
Бесплатный вебинар «Налоговый мониторинг: цифровизация, прозрачность, партнёрство»
В 2021 году в результате снижения минимальных требований ещё 7 000 компаний смогут стать участниками налогового мониторинга.
16 сентября на вебинаре эксперты из Mail Group, RAMAX и Docsvision поделятся кейсами внедрения и ответят на вопросы:
- с чего начать подобный проект;
- кто должен быть в команде внедрения;
- и какой экспертизой необходимо обладать?
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- Работодатели больше не будут выдавать увольняемому справку о среднем заработке. Но есть и исключения
События
Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению
Дата проведения: 5 августа, четверг
Онлайн-курс «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 5 августа, четверг
Новый формат фискальных документов: что поменяется в чеках, ФН, кассах
Дата проведения: 4 августа, среда
Бизнес-завтрак: Как теперь должны отчитываться крупные налогоплательщики – физические лица
Дата проведения: 4 августа, среда
Как платить налоги и не переплачивать. Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная практика по ст. 54.1
Дата проведения: 3 августа, вторник
Новации бухгалтерского учета и налогообложения. Новые ФСБУ и поправки к ПБУ
Дата проведения: 3 августа, вторник
Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021 г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021 г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021
Дата проведения: 2 августа, понедельник
Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 2 августа, понедельник
Статьи
То есть не с 16, а со 2 августа.
Поскольку в перечне есть компьютерные мониторы и холодильники, участниками системы станут все организации и ИП, которые совершают операции с ними. Даже если они покупают их для внутренних нужд, а не для перепродажи.
Работодатели смогут вести учетные регистры по трудовым книжкам по формам, которые были установлены Постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69, или разработать бланки учета самостоятельно.
Порядок подачи апелляционных жалоб, поданных после 17 марта 2021 г., изменен поправками в гл.19 НК РФ. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
В этой статье вы узнаете о последних изменениях по расчету больничного листка, вступивших в силу в 2021 г., о порядке расчета и максимального размера выплаты по нему. Также вы получите пошаговую инструкцию расчета больничного, узнаете о сроках предоставления сведений в ФСС и о том, как снизить размер пособия при нарушении соблюдения больничного режима.
С первого июля все счета-фактуры нужно оформлять на обновленном бланке. В документе появились дополнительные графы, которые содержат информацию, необходимую для работы системы прослеживания товаров. В статье вы найдете образец и ознакомитесь с инструкцией по заполнению нового счета-фактуры по товарам, относящимся к прослеживаемым.
Вы думаете, что прием СЗВ-ТД по новому формату начнется только с 1 августа 2021 года, как и обещал ПФР? А вот и нет! Переход уже начался. Во многих городах России местные отделения ПФР уже принимают СЗВ-ТД по новому формату. Что делать налогоплательщикам, как проверить в своей программе, доступна ли вам отправка этого отчета по новому формату, расскажем в статье.
Крылатое выражение Суворова «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом» в реальной жизни не всегда находит свое подтверждение. Если сотрудник не жаждет продвижения вверх по карьерной лестнице, то это не значит, что он не хочет развиваться, неэффективен или «просиживает штаны».
Шапито, да и только: компании отправляют через банки налоговые платежки, а в ответ их предупреждают о неблагонадежности получателей платежа.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/10454@ от 26.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Пункты выдачи заказов не могут указывать в чеке просто номер посылки и общую стоимость
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/5125@ от 21.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости За арендованный участок земли не надо платить налог
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