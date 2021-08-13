«Утренний бухгалтер». Сотрудник налоговой платил за людей налоги и его отстранили

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговик одной из подмосковных инспекций из своего кармана оплачивал мелкие долги людей перед бюджетом — и его отстранили. Правда, в ФНС эту информацию уже опровергли: ждем подробностей.
В налоговую теперь можно будет отправлять электронную доверенность, ФНС утвердила ее формат.
Свежие разъяснения Роструда: совместителя нельзя принять на работу на полный рабочий день, даже если он на основной работе в долгосрочном отпуске за свой счет.
Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате, но работать на удаленке, следует из опроса Superjob. Мы, кстати, тоже сделали опрос по теме, ждем ваших мнений.
Не знаете, как разобраться в куче предложений банков по ведению расчетного счета и РКО? «Клерк» поможет: мы сделали для этого специальный калькулятор.
Ждем вас на наших онлайн-курсах — например, один из последних мы сделали про НДС и АСК НДС-2. Там много авторской уникальной информации. И поторопитесь, а то в сентябре мы поднимаем цены на обучение.
В вашей компании наверняка есть много талантливых сотрудников, чей потенциал вы не используете или используете минимально. А ведь это могло бы кардинально изменить ваш бизнес!
Поговорим об этом на вебинаре «Корпоративный университет Онлайн. Реализация „Управления талантами“ на базе 1С» 17 августа. Дадим работающие техники и расскажем подробности.
Новости
Стало ясно, сколько будут действовать ваши ЭЦП. Дождались разъяснений от Минцифры
Налоговик оплачивал налоговые долги за граждан из своего кармана. Его отстранили
Налоговики заваливают требованиями. Как на них отвечать, чтобы не доначислили и еще осталось время на работу?
Люди смогут получить помощь от государства, подав заявление только в один госорган или через куратора
Почта через свой сайт будет продавать вино
Совместителя, который в отпуске по основному месту работы, нельзя оформить на целую ставку
Каждый третий готов потерять в зарплате, но работать на удаленке
В Госдуме предложили отказаться от Пенсионного фонда
Местные власти требуют сдать отчет по вакцинации до 10 августа
А вы работаете с токсичными клиентами? И кого из них вы к таковым относите?
Самое важное при работе с иностранными контрагентами. Бесплатный вебинар уже завтра
Как выбрать банк с выгодным РКО? Воспользуйтесь калькулятором от «Клерка»!
Работодатель может оформить дубликат бумажной трудовой, даже если сотрудник выбрал ЭТК
Кто пользуется ВТБ, отзовитесь! Нам важны ваши мнения
В налоговую можно будет отправлять электронную доверенность. Формат наконец-то приняли
Власти озвучили перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года
Банки достали звонками? Люди советуют, как защититься
По мнению работников, если им не хватает знаний, их должен учить работодатель за счет компании
ФСС возмещает работодателям оплаченные выходные по уходу за детьми-инвалидами. С 2022 года будут новые правила
Налоговики хотят от ИП первичку и КУДиР. Причем не в требовании, а в уведомлении о вызове в инспекцию
Никаких льгот по налогу на прибыль за 100% вакцинированных не будет, сказал Минфин
Если пора жаловаться в вышестоящую инспекцию, как можно это сделать?
Действия налоговика, который оплачивал мелкие недоимки за людей, оценили на «Клерке»
Два одинаковых требования от одной налоговой, только в одном указан период, а во втором — нет. Это какой-то хитрый план?
События
Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы и многое другое
Дата проведения: 20 августа, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 19 августа, четверг
«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 августа, четверг
«Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 августа, четверг
НДС и налог на прибыль в 2021 году: сложные вопросы с учётом арбитражной практики
Дата проведения: 19 августа, четверг
Бизнес-завтрак: Как физическому лицу заработать на инвестициях и не потерять на налогах?
Дата проведения: 18 августа, среда
Корпоративный университет Онлайн. Реализация «Управления талантами» на базе 1С
Дата проведения: 17 августа, вторник
Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
Статьи
Большинство людей видят бухгалтера как строгую даму рубенсовских форм за столом, заваленным бумагами. И калькулятор в руках. Но современный бухгалтер совсем не такой. Ему интересны технические новинки, а уж сервисы и программы, связанные с работой, тем более. Представляем вам обзор стартапов, предназначенных для упрощения работы бухгалтера.
Изменения вступят в силу с 2022 года.
ПМ-ТОРГ — инструкция по заполнению этой формы пригодится тем, кто обязан отчитываться в статистику по оборотам в оптовой торговле. Каковы периодичность и сроки представления статистической формы? Как вносить данные в таблицу бланка? Алгоритм заполнения ПМ-ТОРГ — в нашем обзоре.
Верховный суд России примет решение, можно ли повторно привлекать к субсидиарной ответственности руководителей юрлица, которое однажды проходило через банкротство, но дело было прекращено, а позже возбуждено заново. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Предприятия и организации, работа которых требует непрерывного присутствия сотрудников, для выполнения поставленных задач вынуждены привлекать людей к работе в выходные и праздничные дни. Варианты могут быть разные. В этой публикации поговорим о нюансах расчета среднего заработка в таких ситуациях.
Налоги с доходов иностранной организации, у которой нет в РФ постоянного представительства, удерживают налоговые агенты. Но все не так просто. Если при налогообложении применяются пониженные ставки, то иностранная фирма должна документально подтвердить агенту свое постоянное местонахождение в государстве, с которым заключен международный договор, и предоставить другие документы, которые подтвердят ее фактическое право на получение дохода.
Во втором квартале 2021 года КС пришлось рассматривать несколько интересных и непростых дел, которые попали в недавний обзор, выпущенный судом.
Если спросить любого мало-мальски грамотного бухгалтера, когда истекает срок исковой давности по обязательству его организации, то он, практически не задумываясь, тут же ответит: через три года и один день после его возникновения. И добавит: это прямо сказано в статьях 196 и 200 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Опубликован приказ ФНС с новыми формами для системы прослеживаемости товаров. Он вступит в силу с 10 сентября.
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В Минцифры наконец-то рассказали, что делать с ЭЦП, которые получены не в налоговой, а в удостоверяющих центрах. Спойлер: выкидывать не надо, они будут действовать.
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Перспективы учета службы по призыву при назначении пенсии (Юзвак Максим)
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Налоговые последствия отказа от дивидендов (Юзвак Максим)
Законные методы оптимизации: как снизить налоги без лишних рисков (НАСБ)
Учим бухгалтеров пока недорого. В сентябре рост цены на подписку. Десятки курсов и ответы экспертов (Блог «Клерка»)
Зачем бухгалтеру повышать квалификацию: пять важных причин (Школа Главбуха на упрощенке)
Как работать с самозанятыми и не попасть на штрафы: подробный ликбез для предпринимателя (Чёрная Бухгалтерия)
Как наличка через ИП приведет к уголовке по мошенничеству (Кирилл Соппа)
Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года (КСК ГРУПП)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/60531 от 28.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Никаких льгот по налогу на прибыль за 100% вакцинированных не будет, сказал Минфин
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15845 от 05.03.2021
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