«Утренний бухгалтер». Сотрудник налоговой платил за людей налоги и его отстранили

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».



Итак, читайте главное.

Налоговик одной из подмосковных инспекций из своего кармана оплачивал мелкие долги людей перед бюджетом — и его отстранили. Правда, в ФНС эту информацию уже опровергли: ждем подробностей.

В налоговую теперь можно будет отправлять электронную доверенность, ФНС утвердила ее формат.

Свежие разъяснения Роструда: совместителя нельзя принять на работу на полный рабочий день, даже если он на основной работе в долгосрочном отпуске за свой счет.

Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате, но работать на удаленке, следует из опроса Superjob. Мы, кстати, тоже сделали опрос по теме, ждем ваших мнений.

Не знаете, как разобраться в куче предложений банков по ведению расчетного счета и РКО? «Клерк» поможет: мы сделали для этого специальный калькулятор.

Ждем вас на наших онлайн-курсах — например, один из последних мы сделали про НДС и АСК НДС-2. Там много авторской уникальной информации. И поторопитесь, а то в сентябре мы поднимаем цены на обучение.



В вашей компании наверняка есть много талантливых сотрудников, чей потенциал вы не используете или используете минимально. А ведь это могло бы кардинально изменить ваш бизнес!

Поговорим об этом на вебинаре «Корпоративный университет Онлайн. Реализация „Управления талантами“ на базе 1С» 17 августа. Дадим работающие техники и расскажем подробности.

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События

Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы и многое другое

Дата проведения: 20 августа, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 19 августа, четверг

«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 августа, четверг

«Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 августа, четверг

НДС и налог на прибыль в 2021 году: сложные вопросы с учётом арбитражной практики

Дата проведения: 19 августа, четверг

Бизнес-завтрак: Как физическому лицу заработать на инвестициях и не потерять на налогах?

Дата проведения: 18 августа, среда

Корпоративный университет Онлайн. Реализация «Управления талантами» на базе 1С

Дата проведения: 17 августа, вторник

Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник



Статьи

Большинство людей видят бухгалтера как строгую даму рубенсовских форм за столом, заваленным бумагами. И калькулятор в руках. Но современный бухгалтер совсем не такой. Ему интересны технические новинки, а уж сервисы и программы, связанные с работой, тем более. Представляем вам обзор стартапов, предназначенных для упрощения работы бухгалтера.

Изменения вступят в силу с 2022 года.

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Верховный суд России примет решение, можно ли повторно привлекать к субсидиарной ответственности руководителей юрлица, которое однажды проходило через банкротство, но дело было прекращено, а позже возбуждено заново. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Опубликован приказ ФНС с новыми формами для системы прослеживаемости товаров. Он вступит в силу с 10 сентября.

В законе о самозанятых заложен запрет на сотрудничество их в рамках НПД со своими работодателями. О нюансах этой нормы вышло несколько разъясняющих писем ФНС и Минфина. Разберемся в деталях.

В Минцифры наконец-то рассказали, что делать с ЭЦП, которые получены не в налоговой, а в удостоверяющих центрах. Спойлер: выкидывать не надо, они будут действовать.



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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/60531 от 28.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Никаких льгот по налогу на прибыль за 100% вакцинированных не будет, сказал Минфин

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15845 от 05.03.2021



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