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«Утренний бухгалтер». Сотрудник налоговой платил за людей налоги и его отстранили

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.




«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».



Итак, читайте главное.


Налоговик одной из подмосковных инспекций из своего кармана оплачивал мелкие долги людей перед бюджетом — и его отстранили. Правда, в ФНС эту информацию уже опровергли: ждем подробностей.


В налоговую теперь можно будет отправлять электронную доверенность, ФНС утвердила ее формат.


Свежие разъяснения Роструда: совместителя нельзя принять на работу на полный рабочий день, даже если он на основной работе в долгосрочном отпуске за свой счет.


Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате, но работать на удаленке, следует из опроса Superjob. Мы, кстати, тоже сделали опрос по теме, ждем ваших мнений.


Не знаете, как разобраться в куче предложений банков по ведению расчетного счета и РКО? «Клерк» поможет: мы сделали для этого специальный калькулятор.


Ждем вас на наших онлайн-курсах — например, один из последних мы сделали про НДС и АСК НДС-2. Там много авторской уникальной информации. И поторопитесь, а то в сентябре мы поднимаем цены на обучение.



В вашей компании наверняка есть много талантливых сотрудников, чей потенциал вы не используете или используете минимально. А ведь это могло бы кардинально изменить ваш бизнес!


Поговорим об этом на вебинаре «Корпоративный университет Онлайн. Реализация „Управления талантами“ на базе 1С» 17 августа. Дадим работающие техники и расскажем подробности.


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Дата проведения: 19 августа, четверг


«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя


Дата проведения: 19 августа, четверг


«Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя


Дата проведения: 19 августа, четверг


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Документы


Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/60531 от 28.07.2021


Подробнее о документе мы писали в новости Никаких льгот по налогу на прибыль за 100% вакцинированных не будет, сказал Минфин


Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15845 от 05.03.2021




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