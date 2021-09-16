«Утренний бухгалтер». Работодателей ждет очередной отчет, на этот раз в Центры занятости

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 1 января 2022 года работодателям надо будет сдавать новый отчет в Центр занятости — о вакансиях, сокращениях и так далее.

Минфин дал новое разъяснение: нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры.

Клерки обсуждают нюансы сотрудничества с самозанятыми: берите на заметку, что одного чека при работе с СМЗ недостаточно.

Никогда такого не было и вот опять. Налоговикам грозят отстранением за отсутствие антиковидных прививок.

Рассказываем, что важно учесть при обязательном аудите, а еще о том, что важно знать про патентную систему налогообложения, в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Что надо знать бухгалтеру накануне сдачи отчетности по НДФЛ и взносам за 9 месяцев 2021 года? Разберемся на семинаре от Центра финансовых экспертиз с топовыми экспертами. В программе семинара — последние изменения в ТК и НК РФ. Семинар пройдет в Санкт-Петербурге 17 сентября в 10.00. Не упустите уникальную возможность пообщаться с профессионалами и получить новые знания! Записаться

Новости

События

Работа с самозанятыми: налоги и документы

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Учет основных средств и капитальных вложений ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Дистанционный курс

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Возмещение НДС: погашение ущерба и защита от уголовного преследования

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Изменения в системе прослеживаемости с 8 июля 2021г. Новые этапы внедрения и работы

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 18 сентября, суббота

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 18 сентября, суббота

Статьи

С 2022 года при назначении пособий ФСС будет использовать сведения, полученные по межведомственным каналам — из ПФР, ЗАГС, МВД.

Бывают случаи, когда работник получает производственную травму. Разберемся с порядком действий работодателя.

Ввести механизм в действие хотят с 2022 года.

Популярность ПСН, похоже, только растет: на форуме «Клерка» постоянно появляются новые вопросы, а в топе публикаций блогеров стабильно держатся статьи именно на эту тему. Особенно много вопросов у новичков: сколько платить, почему выгодно, почему именно ИП? Мы решили ответить на самые популярные.

Власти считают, что купить квартиру можно, только если работаешь. Вообще-то мы с ними согласны, хотя бывают и исключения. Но теперь регионы будут создавать специальные комиссии, чтобы узнать, откуда у безработных финансы на дорогое жилье.

Разберемся, где искать информацию, отраженную на забалансовых счетах.

Оставив за скобками самое распространенное суждение — об астрономических процентах и фантастической прибыли МФО, поговорим о других, более неожиданных «экспертных мнениях». Многие из них весьма далеки от реальности.

Что важнее: отменить форму СЗВ-М и лишиться полумиллиарда рублей, при этом снять никому не нужную нагрузку на бизнес в виде штрафов и дополнительных административных затрат или оставить все как есть и только говорить о помощи бизнесу?

Чтобы наследники не столкнулись с юридическими проблемами при принятии доли в бизнесе, наследодатель (совладелец бизнеса) должен позаботиться об этом заранее.

В июле 2021 года вступили в силу изменения Налогового кодекса в отношении камеральных налоговых проверок, а именно — приема отчетности.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/12620@ от 06.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН может в середине года перейти на ПСН по той же деятельности

Правительство РФ: Постановление № 2375 от 30.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68111 от 24.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры

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