«Утренний бухгалтер». Работодателей ждет очередной отчет, на этот раз в Центры занятости

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
С 1 января 2022 года работодателям надо будет сдавать новый отчет в Центр занятости — о вакансиях, сокращениях и так далее.
Минфин дал новое разъяснение: нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры.
Клерки обсуждают нюансы сотрудничества с самозанятыми: берите на заметку, что одного чека при работе с СМЗ недостаточно.
Никогда такого не было и вот опять. Налоговикам грозят отстранением за отсутствие антиковидных прививок.
Рассказываем, что важно учесть при обязательном аудите, а еще о том, что важно знать про патентную систему налогообложения, в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Что надо знать бухгалтеру накануне сдачи отчетности по НДФЛ и взносам за 9 месяцев 2021 года?
Разберемся на семинаре от Центра финансовых экспертиз с топовыми экспертами. В программе семинара — последние изменения в ТК и НК РФ.
Семинар пройдет в Санкт-Петербурге 17 сентября в 10.00. Не упустите уникальную возможность пообщаться с профессионалами и получить новые знания!
Новости
- Когда у компании возникнут проблемы при обязательном аудите
- Налоговики будут подсматривать за кассирами и мониторить нарушения. Контроль за ККТ впишут в НК
- ИП на УСН может в середине года перейти на ПСН по той же деятельности
- При сотрудничестве с самозанятым один акт без чека не годится
- С 1 октября в Санкт-Петербурге на 460 рублей вырастет минимальная зарплата
- Что меняется в электронных подписях: бесплатный вебинар уже завтра
- Нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры
- Ставьте оценку за качество бухгалтерским сервисам и банкам в «Рейтинге компаний»
- Может ли ИП заключить трудовой договор по основному месту работы?
- Возмещение НДС: как минимизировать риски уголовки. Бесплатный вебинар 20 сентября
- Не работаете, но покупаете что-то дорогое? Вас проверят местные власти
- Кому дадут субсидии по 50 % МРОТ на сотрудника
- Excel для бухгалтеров — не прошлый век. Прослушайте онлайн-курс
- Если работодатель-ИП умер, увольняться придется через суд
- Прослеживаемость: разбираемся в мелочах и не допускаем ошибок
- Новые детские пособия выплатят и при нулевом доходе. Но не всем
- Как убедить директора взять еще бухгалтеров в штат? На что давить?
- Московская биржа вложится в кредитную платформу для малого бизнеса «Поток»
- Новые обязанности для бухгалтера за старую зарплату. Стоит просить прибавку?
- Кто работал с сервисом «Консоль.Про»? Оставляйте отзывы на «Клерке»
- Увольнение на испытательном сроке проводится только на четвертый день
- Налоговики привели полицию во время проверки, как защититься? Смотрите запись вебинара
- С 2022 года надо будет сдавать новый отчет в Центр занятости
- 69% компаний готовы принять на работу выпускников без опыта
- Пенсию за умершего супруга можно получать вместо своей. Но только неработающим пенсионерам
- Налоговикам продолжают угрожать отстранением из-за вакцинации
- Налоговики в акте выездной проверки обещают привлечь к ответственности. Не дожидаясь возражений
События
Работа с самозанятыми: налоги и документы
Дата проведения: 21 сентября, вторник
Учет основных средств и капитальных вложений ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Дата проведения: 21 сентября, вторник
Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Дистанционный курс
Дата проведения: 21 сентября, вторник
Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)
Дата проведения: 21 сентября, вторник
Возмещение НДС: погашение ущерба и защита от уголовного преследования
Дата проведения: 20 сентября, понедельник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 20 сентября, понедельник
Изменения в системе прослеживаемости с 8 июля 2021г. Новые этапы внедрения и работы
Дата проведения: 20 сентября, понедельник
Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 18 сентября, суббота
Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 18 сентября, суббота
Статьи
С 2022 года при назначении пособий ФСС будет использовать сведения, полученные по межведомственным каналам — из ПФР, ЗАГС, МВД.
Бывают случаи, когда работник получает производственную травму. Разберемся с порядком действий работодателя.
Ввести механизм в действие хотят с 2022 года.
Популярность ПСН, похоже, только растет: на форуме «Клерка» постоянно появляются новые вопросы, а в топе публикаций блогеров стабильно держатся статьи именно на эту тему. Особенно много вопросов у новичков: сколько платить, почему выгодно, почему именно ИП? Мы решили ответить на самые популярные.
Власти считают, что купить квартиру можно, только если работаешь. Вообще-то мы с ними согласны, хотя бывают и исключения. Но теперь регионы будут создавать специальные комиссии, чтобы узнать, откуда у безработных финансы на дорогое жилье.
Разберемся, где искать информацию, отраженную на забалансовых счетах.
Оставив за скобками самое распространенное суждение — об астрономических процентах и фантастической прибыли МФО, поговорим о других, более неожиданных «экспертных мнениях». Многие из них весьма далеки от реальности.
Что важнее: отменить форму СЗВ-М и лишиться полумиллиарда рублей, при этом снять никому не нужную нагрузку на бизнес в виде штрафов и дополнительных административных затрат или оставить все как есть и только говорить о помощи бизнесу?
Чтобы наследники не столкнулись с юридическими проблемами при принятии доли в бизнесе, наследодатель (совладелец бизнеса) должен позаботиться об этом заранее.
В июле 2021 года вступили в силу изменения Налогового кодекса в отношении камеральных налоговых проверок, а именно — приема отчетности.
Блоги компаний
- Ответственность депутатов за ложные обещания, принуждение предпенсионеров к работе в обзоре карательного права (Юзвак Максим)
- Допрос в налоговой: как избежать ошибок (Taxadvisor)
- Запуск интернет-магазина: инструкция для начинающих. Бесплатный вебинар 16 сентября (МойСклад)
- Как обжаловать результаты камеральной проверки: возражения, апелляционная жалоба, заявление в суд (WhiteRock)
- Можно ли сдать отчетность в выходной (Scloud — аренда 1С в облаке)
- ГИС Независимый регистратор: нужно ли использовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ? (Тендерплан)
- Тинькофф Касса провела первые выплаты малому бизнесу по госпрограмме компенсаций за платежи через СБП (Тинькофф)
- Авансовый отчет: как составить, типичные ошибки и их корректировка (КАМИН)
- Ответы на любые ваши вопросы и 500 часов обучения для бухгалтеров. Три дня на нашу подписку скидка 20% (Платформа «Клерк 365»)
- Регион России потребовал вернуть индексацию пенсий (Юзвак Максим)
- Больше так не делайте: ошибки в учете доходов на УСН (Scloud — аренда 1С в облаке)
- Как получить «спортивный» вычет? (RosCo)
- Управление запасами: как посчитать сколько товара должно быть в магазине (SUBTOTAL)
- Восемь критериев для проверки от ФСС. Дистанционные работники и НДФЛ. Налоговикам погрозили пальцем (Школа бизнеса Турова)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/12620@ от 06.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН может в середине года перейти на ПСН по той же деятельности
Правительство РФ: Постановление № 2375 от 30.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68111 от 24.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры
Обсуждаемые темы форума
- Порядок увольнения сотрудницы в отпуске по уходу за ребенком
- Ищу бухгалтера (удаленка)
- Разкомплектация комплекта мебели для списания в расходы
- Протокол об ошибке в сзв м
- Не совсем понятны уровни доверия и какую цель преследуют
- Как правильно составить УПД по прослеживаемым товарам?
- Расчет по кредиторской задолженности
- Налоговая требует расшифровку кредиторской задолженности
- Зарплата начислена без учета повышения МРОТ: как исправить ситуацию?
- Как в 1С 8.3 принимать к учету строительные материалы после ввода в эксплуатацию домов для сдачи в аренду?
- Договор с ИП и его адрес
- Можно ли подать уточненку после судебных разбирательств
- Инвестиции от учредителя с Китая
- Покупка товара у физ лица
- Дистанционная продажа физлицам товаров с маркировкой
- Форма 1-предприниматель
- ИП на НПД и/или физлицо на НПД?
- Смерть ген. директора и аренда
- Новая декларация по НДС раздел 9 и ГТД (продажи)