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«Утренний бухгалтер». Работодателей ждет очередной отчет, на этот раз в Центры занятости

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 1 января 2022 года работодателям надо будет сдавать новый отчет в Центр занятости — о вакансиях, сокращениях и так далее.

Минфин дал новое разъяснение: нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры.

Клерки обсуждают нюансы сотрудничества с самозанятыми: берите на заметку, что одного чека при работе с СМЗ недостаточно.

Никогда такого не было и вот опять. Налоговикам грозят отстранением за отсутствие антиковидных прививок.

Рассказываем, что важно учесть при обязательном аудите, а еще о том, что важно знать про патентную систему налогообложения, в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Что надо знать бухгалтеру накануне сдачи отчетности по НДФЛ и взносам за 9 месяцев 2021 года?

Разберемся на семинаре от Центра финансовых экспертиз с топовыми экспертами. В программе семинара — последние изменения в ТК и НК РФ.

Семинар пройдет в Санкт-Петербурге 17 сентября в 10.00. Не упустите уникальную возможность пообщаться с профессионалами и получить новые знания!

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Чтобы наследники не столкнулись с юридическими проблемами при принятии доли в бизнесе, наследодатель (совладелец бизнеса) должен позаботиться об этом заранее.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/12620@ от 06.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН может в середине года перейти на ПСН по той же деятельности

Правительство РФ: Постановление № 2375 от 30.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68111 от 24.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры

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