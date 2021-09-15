«Утренний бухгалтер». Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию пенсий

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Предвыборные страсти накаляются, а депутаты соревнуются между собой в полезности идей. В очередном законопроекте хотят вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2022 года.

Появилась инициатива давать привитым три выходных дня. Что думаете, коллеги?

Один из слуг народа сегодня высказался по поводу ликвидации ПФР: это, мол, пенсии не повысит.

Налоговики рассказали, почему может не прийти уведомление об уплате имущественного налога. А еще что подать работодателю заявление на возврат НДФЛ можно по электронке.

Клерки-аутсорсеры спорят, как заставить клиента вовремя заплатить. Извечный вопрос...

Собрали для новичков в ПСН всю самую важную инфу в понятный гайд. Скорее смотрите, а остальные вопросы разберем на бесплатном вебинаре 17 сентября.

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Новости

События

Учет основных средств и капитальных вложений ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Дистанционный курс

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Очный курс

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)

Дата проведения: 21 сентября, вторник

Возмещение НДС: погашение ущерба и защита от уголовного преследования

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Изменения в системе прослеживаемости с 8 июля 2021г. Новые этапы внедрения и работы

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 18 сентября, суббота

Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения

Дата проведения: 17 сентября, пятница

Подготовка к отчетности за 9 мес. 2021 по НДФЛ и страховым взносам. Комментарии к новым изменениям ТК РФ и НК РФ. Сложные вопросы применения

Дата проведения: 17 сентября, пятница

Статьи

В сентябре началось массовое аннулирование деклараций по НДС. ФНС дало инспекторам на местах указание: надо вычистить все однодневки до конца 2021 года. Директоров компаний вызывают на допрос в инспекцию. И если там он заявляет, что отчетность не подписывал, декларацию обнулят, а у контрагентов возникнут разрывы по НДС. Все так серьезно? Да! Есть способ защититься? Да, записывайтесь на бесплатный вебинар известного юриста Олега Силантьева.

Сдали СЗВ-М, но получили из ПФР протокол об ошибке с кодом 30? Разберемся, что он означает и как исправить ошибку

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К какой бы сфере деятельности не относилась ваша организация, есть большая вероятность, что ей рано или поздно может потребоваться внешняя аудиторская проверка. В этой статье мы поговорим в целом об аудите: кто его должен проводить, из скольки этапов состоит проверка и каковы штрафные санкции за ее отсутствие.

Самая большая неприятность, которая грозит покупателю — это отмена сделки судом. В таком случае стороны приводятся в исходное состояние: недвижимость возвращают продавцу, а тот, в свою очередь, должен вернуть покупателю полученные от него деньги.

Криптовалюты все больше набирают популярность в России: о каком-нибудь биткоине хотя бы раз слышал, пожалуй, почти каждый. Сегодня разберем ответ на вопрос: могут ли заблокировать счет пользователя криптовалюты?

2 июля 2021 г. опубликован Федеральный закон № 305-ФЗ, который кардинально меняет правила работы с налогом на имущество организаций. Рассмотрим основные изменения. Скажем сразу — для компаний они благоприятные.

Несмотря на неприятные ассоциации со словом «банкротство», этот процесс ошибочно считают панацеей от имеющихся долгов предприятия перед кредиторами, физлицами (работниками предприятия) или фискалами. Но не стоит забывать, что ответственность, которая лежит на руководстве убыточного предприятия, никуда не уходит.

Популярность ПСН, похоже, только растет: на форуме «Клерка» постоянно появляются новые вопросы, а в топе публикаций блогеров стабильно держатся статьи именно на эту тему. Особенно много вопросов у новичков: сколько платить, почему выгодно, почему именно ИП? Мы решили ответить на самые популярные.

Сначала власти никак не могли оставить в покое паспорта, теперь вот взялись за права. Водительские, конечно. По этому документу в банках хотят разрешить выдавать кредиты и обменивать валюту.

Про налоговую оговорку в договорах хоть раз наверняка слышал каждый бухгалтер. Но в последнее время инспекторы лютуют: настойчиво требуют ее включать в договоры. И даже выпустили для этого специальную методичку. Разбираемся, что к чему.

Сам факт попадания той или иной налоговой идеи в предвыборную программу уже свидетельствует о том, что эта идея очень и очень значимая и отнестись к ней следует очень серьезно. По данным Министерства юстиции РФ, на сегодняшний день, в ГосДуму будет баллотироваться только 14 партий. Посмотрим на них.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/78920 от 15.10.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12811@ от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Подать работодателю заявление на возврат НДФЛ можно по электронке

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1312@ от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоги за несовершеннолетних должны платить родители

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/12530@ от 03.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики имеют право запрашивать документы по конкретной сделке. Даже вне рамок проверки

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