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«Утренний бухгалтер». Сегодня — последний день для уплаты налогов физлиц

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Не забудьте заплатить транспортный и земельный налоги и налог на имущество: сегодня последний день.

Кстати, а вот компаниям сообщения о земельном и транспортном налогах налоговики будут слать чаще. Приняли новый закон.

Хотите, чтобы зарплату перечисляли не на вашу карту, а на карту друга или родственника? Ловите образец заявления.

Свежие разъяснения Минфина. Удерживать НДФЛ из зарплаты надо только после окончания месяца.

Очередная драматическая история про нулевки 6-НДФЛ. Компанию оштрафовали за их несдачу.

Рассказываем про переход на кадровый ЭДО и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Коронакризис продолжается, субсидии получит не весь бизнес. Надо продолжать экономить и тратить минимум. С Локо Банком это легко!

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Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Финансовый MВА на практике для руководителей международных компаний, финансовых директоров. (Управленческий учет, Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, Налоги, Право)

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Прими участие в программе стажировки компании EFIX GROUP

Дата проведения: 4 декабря, суббота

Ценные сотрудники для бизнеса! "Специалист по управленческому и финансовому учету" очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 4 декабря, суббота

Новые стандарты учета ОС и капвложений: ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020

Дата проведения: 3 декабря, пятница

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Дата проведения: 3 декабря, пятница

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Дата проведения: 2 декабря, четверг

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Дата проведения: 2 декабря, четверг

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/88688 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются

Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/88690 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/88943 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если иностранец-ВКС стал временно проживающим, начинайте платить за него взносы. Но только на ОПС и ОСС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/89485 от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Удерживать НДФЛ из зарплаты надо только после окончания месяца

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