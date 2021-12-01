«Утренний бухгалтер». Сегодня — последний день для уплаты налогов физлиц

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Не забудьте заплатить транспортный и земельный налоги и налог на имущество: сегодня последний день.
Кстати, а вот компаниям сообщения о земельном и транспортном налогах налоговики будут слать чаще. Приняли новый закон.
Хотите, чтобы зарплату перечисляли не на вашу карту, а на карту друга или родственника? Ловите образец заявления.
Свежие разъяснения Минфина. Удерживать НДФЛ из зарплаты надо только после окончания месяца.
Очередная драматическая история про нулевки 6-НДФЛ. Компанию оштрафовали за их несдачу.
Рассказываем про переход на кадровый ЭДО и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Коронакризис продолжается, субсидии получит не весь бизнес. Надо продолжать экономить и тратить минимум. С Локо Банком это легко!
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Новости
- Выплачиваете дивиденды имуществом? Рассказываем, какие налоги надо уплатить
- Компании и ИП смогут платить все налоги одной платежкой
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- Можно ли принять на работу иностранца, если в некоторых документах не указано отчество? Ответил Роструд
- С текучкой кадров справится только повышенный МРОТ, считают профсоюзы
- Если иностранец-ВКС стал временно проживающим, начинайте платить за него взносы. Но только на ОПС и ОСС
- Самые скандальные споры с налоговиками 2021 — на бесплатном вебинаре уже завтра
- Банки будут реже сообщать о подозрительных сделках. ЦБ почти определился с суммой
- Завтра последний день для уплаты налогов физлиц
- При лизинге налог на имущество будет платить только лизингодатель
- Работодатели будут направлять в ФСС сведения на сотрудников для оплаты больничных
- С 1 декабря расширится перечень товаров для обязательной маркировки
- ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются
- Кто платил фрилансерам через EasyStaff? Расскажите, как вам сервис
- Бухгалтеры советуют, когда сдавать СЗВ-ТД на директора новой компании
- Штрафовать за отказ от прививки не будут. Песков обещал
- Компании должны платить повышенный налог за земли под ИЖС. Теперь это вписали в НК
- С 1 декабря будет уголовная ответственность за поддельную маркировку товаров
- Налоговики будут чаще присылать компаниям сообщения о земельном и транспортном налогах
- Налоговики готовы предоставить рассрочку на уплату доначислений, лишь бы уточнились
- Уровень безработицы снизился до допандемийного, сказал Путин
- Каждый второй хочет повышения зарплаты в 2022 году на 20% и больше. А вы?
- Бухгалтер может перечислять зарплату сотрудника на карту друга или родственника. Образец заявления
- Путин предложил давать вычет по НДФЛ за покупку ценных бумаг
- Мошенники обманывают людей под видом инвестиций. Будьте внимательны
- Фирму оштрафовали за сдачу ненужных отчетов
События
Внутренний аудит и управление рисками предприятия
Дата проведения: 6 декабря, понедельник
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА В 2022 ГОДУ
Дата проведения: 6 декабря, понедельник
Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021
Дата проведения: 5 декабря, воскресенье
Финансовый MВА на практике для руководителей международных компаний, финансовых директоров. (Управленческий учет, Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, Налоги, Право)
Дата проведения: 5 декабря, воскресенье
Прими участие в программе стажировки компании EFIX GROUP
Дата проведения: 4 декабря, суббота
Ценные сотрудники для бизнеса! "Специалист по управленческому и финансовому учету" очно или очно-дистанционно
Дата проведения: 4 декабря, суббота
Новые стандарты учета ОС и капвложений: ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
Дата проведения: 3 декабря, пятница
Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 3 декабря, пятница
Письменная форма — не значит бумажная. Как подписывать документы онлайн без ЭЦП
Дата проведения: 2 декабря, четверг
Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни
Дата проведения: 2 декабря, четверг
Статьи
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— «Утренний бухгалтер». С призов за вакцинацию от коронавируса не надо будет платить НДФЛ
Приняли федеральный закон об этом.
🔒 Что учесть, если вы решили перейти на УСН с 1 января
Если вы хотите перейти на УСН, уведомление об этом надо подать до 31 декабря. Так что пора подумать, нужна ли вам упрощенка.
— Зачем налоговикам НК, если у них есть свои десять заповедей?
Оказывается, у налоговиков есть десять заповедей их работы. Вся суть сводится к тому, что важен полезный результат для инспекции, а если что-то невозможно — просто плохо захотели.
— Три варианта расторгнуть трудовой договор, если сотрудник отказался от соглашения сторон
Однажды любая компания сталкивается с ситуацией: сотрудник начинает плохо работать. Встает вопрос об увольнении, но он не всегда решается гладко: работник не планирует уходить или требует 20 окладов. Как расторгнуть договор, если он отказался от соглашения? Давайте разбираться.
— Проводки при начислении и уплате арендной платы
Рассмотрим особенности учета арендной платы и переданного в аренду имущества у арендодателя и у арендатора. Будьте внимательны: с 2022 года некоторые договоры аренды нужно учитывать по новым правилам (ФСБУ 25/2018) и в соответствии с новыми схемами корреспонденции счетов.
🔒 Самые важные для бухгалтера ноябрьские письма Минфина и ФНС
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в ноябре. Все кратко, четко, по делу.
— Как считать малому бизнесу страховые взносы под 15% с новым МРОТ-2022?
Субъекты малого и среднего предпринимательства платят страховые взносы по пониженным тарифам. В 2022 году страховые взносы нужно рассчитывать по прежнему алгоритму, но учитывая новый МРОТ.
— «Ночной бухгалтер». Единый налоговый платеж для бизнеса все-таки ввели
Бизнес все-таки будет платить налоги единым платежом. Только непонятно, кому это нужно.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/88688 от 02.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/88690 от 02.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/88943 от 02.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если иностранец-ВКС стал временно проживающим, начинайте платить за него взносы. Но только на ОПС и ОСС
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/89485 от 03.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Удерживать НДФЛ из зарплаты надо только после окончания месяца
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