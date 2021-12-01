«Утренний бухгалтер». Сегодня — последний день для уплаты налогов физлиц

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Не забудьте заплатить транспортный и земельный налоги и налог на имущество: сегодня последний день.

Кстати, а вот компаниям сообщения о земельном и транспортном налогах налоговики будут слать чаще. Приняли новый закон.

Хотите, чтобы зарплату перечисляли не на вашу карту, а на карту друга или родственника? Ловите образец заявления.

Свежие разъяснения Минфина. Удерживать НДФЛ из зарплаты надо только после окончания месяца.

Очередная драматическая история про нулевки 6-НДФЛ. Компанию оштрафовали за их несдачу.

Рассказываем про переход на кадровый ЭДО и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Новости

События

Внутренний аудит и управление рисками предприятия

Дата проведения: 6 декабря, понедельник

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА В 2022 ГОДУ

Дата проведения: 6 декабря, понедельник

Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Финансовый MВА на практике для руководителей международных компаний, финансовых директоров. (Управленческий учет, Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, Налоги, Право)

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Прими участие в программе стажировки компании EFIX GROUP

Дата проведения: 4 декабря, суббота

Ценные сотрудники для бизнеса! "Специалист по управленческому и финансовому учету" очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 4 декабря, суббота

Новые стандарты учета ОС и капвложений: ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020

Дата проведения: 3 декабря, пятница

Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 3 декабря, пятница

Письменная форма — не значит бумажная. Как подписывать документы онлайн без ЭЦП

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни

Дата проведения: 2 декабря, четверг

Статьи

— Налоговики собрались отменять все декларации, а еще нашли новый способ кошмарить компании с самозанятыми. Как прошла неделя на «Клерке»

Скучали? Обзор самых важных материалов «Клерка» за неделю возвращается!

— «Утренний бухгалтер». С призов за вакцинацию от коронавируса не надо будет платить НДФЛ

Приняли федеральный закон об этом.

🔒 Что учесть, если вы решили перейти на УСН с 1 января

Если вы хотите перейти на УСН, уведомление об этом надо подать до 31 декабря. Так что пора подумать, нужна ли вам упрощенка.

— Зачем налоговикам НК, если у них есть свои десять заповедей?

Оказывается, у налоговиков есть десять заповедей их работы. Вся суть сводится к тому, что важен полезный результат для инспекции, а если что-то невозможно — просто плохо захотели.

— Три варианта расторгнуть трудовой договор, если сотрудник отказался от соглашения сторон

Однажды любая компания сталкивается с ситуацией: сотрудник начинает плохо работать. Встает вопрос об увольнении, но он не всегда решается гладко: работник не планирует уходить или требует 20 окладов. Как расторгнуть договор, если он отказался от соглашения? Давайте разбираться.

— Проводки при начислении и уплате арендной платы

Рассмотрим особенности учета арендной платы и переданного в аренду имущества у арендодателя и у арендатора. Будьте внимательны: с 2022 года некоторые договоры аренды нужно учитывать по новым правилам (ФСБУ 25/2018) и в соответствии с новыми схемами корреспонденции счетов.

🔒 Самые важные для бухгалтера ноябрьские письма Минфина и ФНС

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в ноябре. Все кратко, четко, по делу.

— Как считать малому бизнесу страховые взносы под 15% с новым МРОТ-2022?

Субъекты малого и среднего предпринимательства платят страховые взносы по пониженным тарифам. В 2022 году страховые взносы нужно рассчитывать по прежнему алгоритму, но учитывая новый МРОТ.

— «Ночной бухгалтер». Единый налоговый платеж для бизнеса все-таки ввели

Бизнес все-таки будет платить налоги единым платежом. Только непонятно, кому это нужно.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/88688 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются

Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/88690 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/88943 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если иностранец-ВКС стал временно проживающим, начинайте платить за него взносы. Но только на ОПС и ОСС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/89485 от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Удерживать НДФЛ из зарплаты надо только после окончания месяца

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