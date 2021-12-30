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«Утренний бухгалтер». С наступающим Новым годом! «Клерк» дарит подарки

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

«Клерк» раздает подарки: год подписки на «Клерк.Премиум» по цене в два раза меньше обычной. В этом году «Клерк.Премиум» стал еще круче и полезнее: мы добавили в вашу копилку сотни новых вебинаров и, конечно, курсы повышения квалификации.

В ЕГАИС большой сбой, пошли проблемы с продажей алкоголя по всей стране. Инвесторы тем временем говорят, что вкладываться в элитные напитки выгоднее, чем в биткоины.

Бухгалтеры размышляют: успеют ли налоговики что-то предъявить бизнесу за 2018й год? Времени-то осталось кот наплакал.

Осторожнее с новогодней суетой. Мошенники стали чаще обманывать россиян на этой волне.

Нам бы хотелось сказать, что этот год был непростой, но давайте лучше улыбаться грядущему празднику! И верить, что все обязательно будет хорошо :)

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Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

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Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании.

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Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 30 декабря, четверг

Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно.

Дата проведения: 30 декабря, четверг

Идет набор! Карьерная квалификация CPA: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

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Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/1997 от 21.01.2016

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/17651@ от 16.12.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-18-3/2754@ от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Отсрочку по уплате НДФЛ не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/99399 от 07.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для социального вычета по НДФЛ на лечение нужна справка

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8497@ от 23.12.2021

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