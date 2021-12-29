«Утренний бухгалтер». Истекает срок уплаты фиксированных взносов ИП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

31 декабря — срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2021 год. Но так как этот день приходится на выходной, срок переносится на 10 января. Советуем все равно разобраться с уплатой до Нового года.

Кстати, о праздниках: разобрались и рассказываем вам, как в новогодние каникулы будут работать банки.

Одну из норм ФСБУ 27/2021 отложили на два года: то есть, она вступит в силу только в 2024 году.

Бухгалтеры обсуждают, сколько им надо брать за аутсорсинг. Присоединяйтесь к дискуссии.

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Собрали в одной статье топ-3 самых крупных изменений в налоговой системе, которые уже приняты либо только грядут в 2022 году.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/99619 от 08.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя продавать товары за цифровую валюту

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/100216 от 09.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С установки лизингового медоборудования надо платить НДС

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17768@ от 17.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Резиденты ОЭЗ не платят налог на имущество

Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-35 от 24.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Норма о хранении документов из ФСБУ 27/2021 вступит в силу на 2 года позже

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