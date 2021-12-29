«Утренний бухгалтер». Истекает срок уплаты фиксированных взносов ИП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
31 декабря — срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2021 год. Но так как этот день приходится на выходной, срок переносится на 10 января. Советуем все равно разобраться с уплатой до Нового года.
Кстати, о праздниках: разобрались и рассказываем вам, как в новогодние каникулы будут работать банки.
Одну из норм ФСБУ 27/2021 отложили на два года: то есть, она вступит в силу только в 2024 году.
Бухгалтеры обсуждают, сколько им надо брать за аутсорсинг. Присоединяйтесь к дискуссии.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/99619 от 08.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя продавать товары за цифровую валюту
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/100216 от 09.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости С установки лизингового медоборудования надо платить НДС
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17768@ от 17.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Резиденты ОЭЗ не платят налог на имущество
Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-35 от 24.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Норма о хранении документов из ФСБУ 27/2021 вступит в силу на 2 года позже
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