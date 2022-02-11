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«Утренний бухгалтер». Изменили форму справки для расчета больничных

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В форме справки 182н, которая нужна для расчета больничных, убрали одну строку. Теперь будет использоваться новая форма.

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Дата проведения: 17 февраля, четверг

Как защитить бизнес в 2022 году. День 2

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Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1302@ от 04.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/4361 от 25.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания на ОСНО продает металлолом, НДС платит покупатель

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2702 от 19.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Можно получить вычет на покупку одной квартиры, и на проценты по ипотеке на другую квартиру

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1208@ от 03.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Справки в 6-НДФЛ по обособке можно нумеровать по своему усмотрению

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