«Утренний бухгалтер». Изменили форму справки для расчета больничных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

В форме справки 182н, которая нужна для расчета больничных, убрали одну строку. Теперь будет использоваться новая форма.

Росстат рассказал, как выросли доходы россиян в 2022 году. Занимательная статистика: оказывается, на целых 3,1%.

Разобрались и рассказываем вам, как заполнить строку 264 декларации по УСН в северной столице. Есть свои особенности.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов опять просит власти за общепит: там не хотят попасть под уголовную ответственность из-за маркировки.

В Госдуме озаботились тем, сколько недополучают работающие пенсионеры, и хотят это исправить.

Новости

События

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Как защитить бизнес в 2022 году. День 2

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Новое в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8, ред.3. на практических примерах

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Как защитить бизнес в 2022 году. День 1

Дата проведения: 16 февраля, среда

Онлайн-конференция для бухгалтерских фирм: «Каждый бухгалтер желает знать»

Дата проведения: 16 февраля, среда

Мини-автоматизация без бюджета

Дата проведения: 16 февраля, среда

ЭТрН 2022г (Электронно Транспортная Накладная): изменения в законе и выгоды бизнеса и облегчение в работе бухгалтерии от цифровизации грузоперевозок

Дата проведения: 16 февраля, среда

Статьи

Например, уже уплаченный налог засчитывают в счет долга по пеням.

🔒 Кто платит дополнительные пенсионные взносы за вредные условия труда

Кроме обычных тарифов по взносам, есть дополнительные, за вредные условия труда. Разберемся, кто и как их платит.

— Как менять должностную инструкцию

Должностная инструкция относится к локальным нормативным актам, поправки в нее вносятся по инициативе работодателя. Часто работодатель не может изменить инструкцию без согласования с работником. Но не всегда.

— Как мы искали дно на фондовом рынке. Сотрудники «Клерка» про свои инвестиции

На фондовом рынке очередное пробитие дна. Устали переживать по своему красному портфелю? Мы тоже, давайте тогда вместе? В этой подборке сотрудники «Клерка» рассказывают про свои портфели, реакцию на обвал и размышляют, как действовать. Берегите свой депозит от поспешных решений, принятых на эмоциях из-за коррекции рынка.

— Что нужно знать про налоговые каникулы новым ИП

По каким видам деятельности предусмотрены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в 2022 году — для сфер производств и товаров (услуг) бытового потребления. Полный список ОКВЭД устанавливают регионы.

— Цитата дня. Про прогноз, но не погоды

Власти пока не знают, как прогнозировать уровень бедности населения, но работают над этим.

— Простая письменная форма — три слова, которые могут лишить вас жилья

Люди не устают говорить о том, насколько внимательным надо быть при продаже или покупке недвижимости. И тут сложно спорить: сделка с жильем — дело серьезное, заниматься им надо аккуратно, а еще разумнее — с помощью специалистов.

— Какие плюсы и минусы есть у единого налогового платежа для бизнеса?

В конце 2021 года Правительство РФ одобрило идею Минфина о введении единого налогового платежа для бизнеса. Обязательным способом проведения платежей он станет с 1 января 2023 года. Разбираемся в деталях его использования.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики наконец-то рассказали, как заполнять 6-НДФЛ пострадавшему бизнесу

Четкие и ясные формулировки заранее, чтобы бухгалтеры спокойно отчитались по НДФЛ? Зачем, если можно тянуть до последнего?

🔒 Какие вычеты полагаются ИП на ОСНО

Создается впечатление, что ИП обделены — только и делают, что платят налоги со всех доходов. По закону же они могут платить меньше налогов, потому что имеют право на вычеты, как плательщики НДФЛ. Разберем, как ИП на ОСНО получить вычеты и что для этого нужно.

🔒 Что говорит судебная практика по имущественным налогам бизнеса

Считается конкретный объект ОС недвижимым имуществом или движимым? Споры налогоплательщиков с налоговиками по этому вопросу не прекращаются. ФНС подготовила новую партию судебной практики. В основном решения идут в пользу налоговиков.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/4361 от 25.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания на ОСНО продает металлолом, НДС платит покупатель

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2702 от 19.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Можно получить вычет на покупку одной квартиры, и на проценты по ипотеке на другую квартиру

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1208@ от 03.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Справки в 6-НДФЛ по обособке можно нумеровать по своему усмотрению

Обсуждаемые темы форума

— Взыскание задолженности при работе в рамках обособленного банковского счета

— Безвозмездная помощь

— Экспорт из РФ в Казахстан

— Оплата больничного внешнему совместителю

— Оплата земельного налога

— Уступка прав и обязанностей по договору купли продажи долей в уставном капитале с использованием эскроу

— Синхронизация в 1С между Бухгалтерией и ЗУП

— Резедентство .НДФЛ 6-НДФЛ излишне удержанный и перечисленный налог

— Займы

— Бухгалтерский юмор

— Смешные вакансии

— 6 ндфл субсидия на ЗП

— Работа ИП по бух услугам в рамках 115 ФЗ

— Является ли данный расход расходом при УСН 15%

— Неправильное отнесение в строку 010 Прямые расходы,относящиеся к реализованным товарам (работам,услугам) суммы всей начисленной зарплаты,списание материалов и амортизации

— Упр.компания требует доплату

— ЭЦП на индивидуального предпринимателя

— Как отказаться от Решения о зачёте страх взносов в уплату пеней

— Корректировка временных разниц на 01.01.2022 по ФСБУ 6/2020