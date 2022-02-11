«Утренний бухгалтер». Изменили форму справки для расчета больничных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
Итак, читайте главное.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
В форме справки 182н, которая нужна для расчета больничных, убрали одну строку. Теперь будет использоваться новая форма.
Росстат рассказал, как выросли доходы россиян в 2022 году. Занимательная статистика: оказывается, на целых 3,1%.
Разобрались и рассказываем вам, как заполнить строку 264 декларации по УСН в северной столице. Есть свои особенности.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов опять просит власти за общепит: там не хотят попасть под уголовную ответственность из-за маркировки.
В Госдуме озаботились тем, сколько недополучают работающие пенсионеры, и хотят это исправить.
Новости
- На требования налоговиков нужно отвечать вовремя, иначе будет штраф, напомнили бухгалтеры
- Поменяли справку 182н
- Доходы россиян за год выросли на 3,1 %
- У России и Беларуси в этом году появится единая налоговая служба
- Справки в 6-НДФЛ по обособке можно нумеровать по своему усмотрению
- Можно получить вычет на покупку одной квартиры, и на проценты по ипотеке на другую квартиру
- Если компания на ОСНО продает металлолом, НДС платит покупатель
- Чек на покупку или на снятие наличных лучше некоторое время хранить, советует эксперт
- Группе обнальщиков-родственников дали условные сроки
- Большинству россиян накоплений хватит не более, чем на 3 месяца
- В ФНС рассказали, что изменилось в имущественных налогах бизнеса с 2022 года
- Как заполнить строку 264 декларации по УСН в Санкт-Петербурге
- В Госдуме просят ЦБ подумать о снижении ключевой ставки до 4%
- При сдаче в аренду жилья можно платить НПД, НДФЛ, налог по УСН или ПСН. Налоговики советуют применять НПД
- На скрытых владельцев банков теперь можно донести в ЦБ
- Рестораторы не хотят идти под уголовную ответственность из-за нарушений в маркировке
- Каждый работающий пенсионер ежемесячно недополучает больше 6 тысяч рублей. Это хотят исправить
- КПП компании не обязательно искать в свидетельстве. Он и в выписке из ЕГРЮЛ есть, напомнили бухгалтеры
- Крипту хотят приравнять к имуществу и собирать с нее налог на прибыль
- Как сэкономить и научиться управленческому учету
- Кто работал с системой управления запасами Min-Max?
- Россияне на Байконуре хотят стать самозанятыми, но не могут
- Инвестиционный дайджест: на финансовых рынках умеренно
СобытияПрезентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Презентация очных программ MBA
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Как защитить бизнес в 2022 году. День 2
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Новое в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8, ред.3. на практических примерах
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Как защитить бизнес в 2022 году. День 1
Дата проведения: 16 февраля, среда
Онлайн-конференция для бухгалтерских фирм: «Каждый бухгалтер желает знать»
Дата проведения: 16 февраля, среда
Мини-автоматизация без бюджета
Дата проведения: 16 февраля, среда
ЭТрН 2022г (Электронно Транспортная Накладная): изменения в законе и выгоды бизнеса и облегчение в работе бухгалтерии от цифровизации грузоперевозок
Дата проведения: 16 февраля, среда
Статьи— «Утренний бухгалтер». Пошли проблемы с зачетом уже уплаченных налогов
Например, уже уплаченный налог засчитывают в счет долга по пеням.
🔒 Кто платит дополнительные пенсионные взносы за вредные условия труда
Кроме обычных тарифов по взносам, есть дополнительные, за вредные условия труда. Разберемся, кто и как их платит.
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Должностная инструкция относится к локальным нормативным актам, поправки в нее вносятся по инициативе работодателя. Часто работодатель не может изменить инструкцию без согласования с работником. Но не всегда.
— Как мы искали дно на фондовом рынке. Сотрудники «Клерка» про свои инвестиции
На фондовом рынке очередное пробитие дна. Устали переживать по своему красному портфелю? Мы тоже, давайте тогда вместе? В этой подборке сотрудники «Клерка» рассказывают про свои портфели, реакцию на обвал и размышляют, как действовать. Берегите свой депозит от поспешных решений, принятых на эмоциях из-за коррекции рынка.
— Что нужно знать про налоговые каникулы новым ИП
По каким видам деятельности предусмотрены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в 2022 году — для сфер производств и товаров (услуг) бытового потребления. Полный список ОКВЭД устанавливают регионы.
— Цитата дня. Про прогноз, но не погоды
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— Простая письменная форма — три слова, которые могут лишить вас жилья
Люди не устают говорить о том, насколько внимательным надо быть при продаже или покупке недвижимости. И тут сложно спорить: сделка с жильем — дело серьезное, заниматься им надо аккуратно, а еще разумнее — с помощью специалистов.
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- Сейчас идеальный момент для обучения управленческому учету. Смотрите (Блог «Клерка»)
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ДокументыФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1302@ от 04.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/4361 от 25.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если компания на ОСНО продает металлолом, НДС платит покупатель
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2702 от 19.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Можно получить вычет на покупку одной квартиры, и на проценты по ипотеке на другую квартиру
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1208@ от 03.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Справки в 6-НДФЛ по обособке можно нумеровать по своему усмотрению
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