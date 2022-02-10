«Утренний бухгалтер». Пошли проблемы с зачетом уже уплаченных налогов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Единый налоговый платеж еще даже не стартовал, но уже пошли первые проблемы, которых бухгалтеры боялись. Налоговики зачитывают уже уплаченный налог в счет долга по пеням.

Аналитика за прошлый год: молодежь стала в два раза чаще интересоваться кредитными картами.

«Спортивный» вычет предложили давать на родителей-пенсионеров. Правда, это инициатива от ЛДПР, так что...ну сами знаете.

Еще в Госдуме предложили ограничить число сим-карт, которые можно выдать на одного человека — до трех.

Рассказываем, как работать с наличкой в 2022 году, на бесплатном вебинаре 11 февраля: записаться можно здесь.

Новости

События

Сложные вопросы работы с самозанятыми: исполнители из ЕАЭС, удержания, алименты

Дата проведения: 15 февраля, вторник

Высокая себестоимость? Находим резервы для снижения!

Дата проведения: 15 февраля, вторник

Как работать с маркированным товаром в 2022 году и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 15 февраля, вторник

Новое в госзакупках в 2022 году. Какие привилегии для малого и среднего бизнеса

Дата проведения: 14 февраля, понедельник

Корректировки в связи с началом применения стандартов ФСБУ 6, ФСБУ 25

Дата проведения: 14 февраля, понедельник

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 12 февраля, суббота

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 12 февраля, суббота

Экстренный вебинар. Перевод сотрудников на удаленку из-за новой волны ковида

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Как работать с наличкой в 2022 году. Контроль со стороны налоговиков и банков по 115-ФЗ

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Стало ясно, как сдавать отчеты по вакансиям

У «Работы в России» будут альтернативы.

— Цитата дня. Про тех, кто вовремя платит налоги

Владимир Путин согласился с идеей поощрять добросовестную уплату налогов. Правда, с оговоркой.

— Перспективные криптовалюты в 2022 году

Криптовалюта — одно из знаковых явлений, возникших в экономической сфере за последнее десятилетие. Количество криптовалют непрерывно растет, расширяется область их применения. Многие страны признают их легальным платежным средством, компании позволяют совершать покупки за цифровые монеты, все больше людей рассматривают криптовалюты в качестве объекта для инвестиций.

— Строка 030 декларации по налогу на прибыль: важные нюансы

В 2022 году декларацию по налогу на прибыль организации сдают на новом бланке. Строка 030 встречается в новом отчете довольно часто. Если быть точным, то встретить такую строчку можно на 25 листах формы. В нашей статье вы узнаете, как заполнить строчки 030, которые нельзя пропускать при составлении декларации по налогу на прибыль.

— Путевой лист такси в 2022 году: что учесть и как правильно заполнить

Компании и ИП, оказывающие услуги такси, обязаны применять и заполнять путевые листы для такси. Его образец 2022 года и форму бланка приводим в этой небольшой статье.

— Можно ли выделить долю в новой квартире ребенку от первого брака?

Разбираем ситуацию из жизни.

— Новый функционал ЕГАИС — добавление адресов для ИП

ФСРАР на своем официальном сайте опубликовал новость о нововведениях в ЕГАИС. В ней описывается переход ИП и КФХ на обязательную регистрацию и учет каждого адреса, по которым осуществляется деятельность, теперь необходимо формировать для каждого магазина отдельное FSRAR ID и делать раздельный прием товара по разным точкам.

— Самозанятые в 2022 году: новшества и ограничения

Всегда есть риски получить взыскания из-за недостаточной осведомленности — что можно, а что нельзя поручать самозанятым?

🔒 Какие расходы нельзя учесть при расчете налога по УСН

Скоро наступит срок сдачи деклараций по УСН за 2021 год. Проверьте, не включили ли вы в расходы какие-то затраты, которые учитывать нельзя.

— Налоговые проверки: как избежать доначислений, сохранить бизнес и дать отпор ФНС

Существует мнение, что налоговые проверки с крупными доначислениями грозят только бизнесу с оборотами в сотни миллионов рублей. На практике проверяют и средний и малый бизнес, а размер доначислений стоит скорее рассматривать в процентах к обороту, а не в абсолютных цифрах. Чем грозит налоговая проверка, какие ошибки совершают руководители во время ее проведения, и как предотвратить ее негативные последствия — отвечаем в статье.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики теперь следят за электросетями в домах, ищут серый бизнес. Нежданчик!

Шпионские сериалы — это, конечно, неплохое кино. Главное, не увлекаться и не пытаться так же действовать в реальной жизни. Но налоговики все равно пробуют.

— Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2022 году

Все положения о бухгалтерском учете и федеральные стандарты, действующие в этом году.

Блоги компаний

Документы

Правительство РФ: Постановление № 729 от 02.10.2002

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/2566 от 19.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Общепит может отказаться от льготы по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/2570 от 19.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Очищенные овощи облагаются НДС по ставке 20 %

Минфин РФ: Письмо № 03-11-09/1889 от 17.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые не могут сдавать авто в аренду своему работодателю

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