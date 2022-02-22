«Утренний бухгалтер». Тарифы страховых взносов-2023: ставки и предельная база изменятся

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Стало известно, как изменятся тарифы страховых взносов в следующем году из-за объединения ФСС и ПФР. Минтруд разместил законопроект об этом.
Внезапное предложение от депутатов Госдумы: надо заморозить тарифы ЖКХ до конца года, считают они.
Московские налоговики снова открывают личный прием в инспекциях, который был закрыт из-за пандемии.
Эксперты советуют обжаловать решения по выездным проверкам, чтобы хотя бы снизить штрафы.
Рассказываем все самое важное про упрощенку на бесплатном вебинаре уже через два дня: не забудьте записаться.
Новости
- Расскажите «Клерку», кто вам помогает с инвестициями
- Уточненную декларацию можно будет сдать без штрафа при положительном сальдо на ЕНС
- Тинькофф Бизнес запустил выплаты самозанятым на карты любых российских банков
- У акта выполненных работ будет электронный формат
- Обновились бланки для отсрочки по уплате налогов
- Главбух должен выполнять эти четыре трудовые функции
- Компания платит налог за недвижимость пропорционально доле в собственности
- Золото дешевеет, нефть тоже, а банки активно ввозят валюту. Инвестдайджест
- Обеденный перерыв не обязательно должен быть в середине рабочего дня
- В крипту можно будет вложить до 600 тысяч рублей в год, если сдадите тест. Для юрлиц лимита не будет
- При ликвидации ООО надо восстановить НДС на остатки материалов
- Треть российских семей не могут взять ипотеку даже при ставке 0%
- Тарифы ЖКХ могут заморозить до конца года
- Главбуха обвиняют в присвоении 900 тысяч рублей
- Расскажем все об УСН за два месяца в новой программе переподготовки. Старт потока с 1 марта
- Возврат налогов не идет в доход по УСН
- Московские налоговики снова открывают личный прием
- Чтобы налоговики не писали требования под копирку, закидывайте их жалобами, советуют юристы
- За разглашение персональных данных хотят ввести штрафы
- А вы получили QR-код на антитела к ковиду?
- За землю без дома будет повышенный земельный налог, даже если строить дом там нельзя
- Налоговикам не дали доначислить 22 миллиона через возражения на акт проверки
- Мошенники начали платить жертвам под видом дохода от инвестиций
- Стали известны тарифы страховых взносов на 2023 год
- Решение налоговиков по выездной проверке обязательно нужно обжаловать. Чтоб хотя бы снизить штрафы
- Инвесторы советуют вкладываться в английские фунты
События
Субсидиарная ответственность топ-менеджеров: как ФНС взыскивает долги в 2022 году
Дата проведения: 28 февраля, понедельник
МАСТЕР-КЛАСС. Почему налоговики завалят вас требованиями и как им отвечать?
Дата проведения: 28 февраля, понедельник
Уточненные декларации: как и когда подавать, чтобы избежать проблем
Дата проведения: 28 февраля, понедельник
Электронные транспортные документы: обязательность внедрения и как подготовиться
Дата проведения: 28 февраля, понедельник
Онлайн-курс «Консультант по налогам и сборам»
Дата проведения: 28 февраля, понедельник
Как не довести налоговую проверку до уголовного дела?
Дата проведения: 25 февраля, пятница
Обучение онлайн английскому Pitman English
Дата проведения: 25 февраля, пятница
Какие кадровые процессы цифровизовать уже сейчас
Дата проведения: 24 февраля, четверг
Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации
Дата проведения: 24 февраля, четверг
Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам
Дата проведения: 24 февраля, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/7425 от 03.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости За землю без дома будет повышенный земельный налог, даже если строить дом там нельзя
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6404 от 01.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Возврат налогов не идет в доход по УСН
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/1094@ от 10.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Компания платит налог за недвижимость пропорционально доле в собственности
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