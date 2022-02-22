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«Утренний бухгалтер». Тарифы страховых взносов-2023: ставки и предельная база изменятся

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стало известно, как изменятся тарифы страховых взносов в следующем году из-за объединения ФСС и ПФР. Минтруд разместил законопроект об этом.

Внезапное предложение от депутатов Госдумы: надо заморозить тарифы ЖКХ до конца года, считают они.

Московские налоговики снова открывают личный прием в инспекциях, который был закрыт из-за пандемии.

Эксперты советуют обжаловать решения по выездным проверкам, чтобы хотя бы снизить штрафы.

Рассказываем все самое важное про упрощенку на бесплатном вебинаре уже через два дня: не забудьте записаться.

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Подробнее о документе мы писали в новости За землю без дома будет повышенный земельный налог, даже если строить дом там нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6404 от 01.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Возврат налогов не идет в доход по УСН

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/1094@ от 10.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компания платит налог за недвижимость пропорционально доле в собственности

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