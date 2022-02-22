«Утренний бухгалтер». Тарифы страховых взносов-2023: ставки и предельная база изменятся

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стало известно, как изменятся тарифы страховых взносов в следующем году из-за объединения ФСС и ПФР. Минтруд разместил законопроект об этом.

Внезапное предложение от депутатов Госдумы: надо заморозить тарифы ЖКХ до конца года, считают они.

Московские налоговики снова открывают личный прием в инспекциях, который был закрыт из-за пандемии.

Эксперты советуют обжаловать решения по выездным проверкам, чтобы хотя бы снизить штрафы.

Рассказываем все самое важное про упрощенку на бесплатном вебинаре уже через два дня: не забудьте записаться.

Новости

События

Субсидиарная ответственность топ-менеджеров: как ФНС взыскивает долги в 2022 году

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

МАСТЕР-КЛАСС. Почему налоговики завалят вас требованиями и как им отвечать?

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Уточненные декларации: как и когда подавать, чтобы избежать проблем

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Электронные транспортные документы: обязательность внедрения и как подготовиться

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Онлайн-курс «Консультант по налогам и сборам»

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Как не довести налоговую проверку до уголовного дела?

Дата проведения: 25 февраля, пятница

Обучение онлайн английскому Pitman English

Дата проведения: 25 февраля, пятница

Какие кадровые процессы цифровизовать уже сейчас

Дата проведения: 24 февраля, четверг

Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации

Дата проведения: 24 февраля, четверг

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам

Дата проведения: 24 февраля, четверг

Статьи

— На Бухджобе ищут бухгалтеров в медклинику и в Первый Бит. Топ новых вакансий

Если у вас, как и у нас, отказали нервы в конце рабочей недели — кажется, пора что-то менять. Что, если поможет смена работы? Мы нашли на Бухджобе несколько классных вариантов. Смотрите и решайтесь: вдруг время для перемен — прямо сейчас?

— «Утренний бухгалтер». Бизнесу придется сдавать налоговикам новый отчет

Это связано с введением единого налогового счета.

— Цитата дня. Про премии в зарплате

Профсоюзы считают, что постоянная часть зарплаты должна составлять не меньше 70% от суммы. Тогда оплата труда будет более достойной.

— «Ночной бухгалтер». Единый налоговый счет принесет с собой и новый отчет. Бухгалтеры в панике

В разговорах и обсуждениях единого налогового счета поставили точку: приняли закон, а вместе с тем и кинули на плечи бухгалтеров — бум! — очередную отчетность.

🔒 Работодатели будут по-новому отчитываться в центры занятости

Собрали в одну таблицу все отчеты в ЦЗН – на каком основании их нужно сдавать, в какие сроки и на каких бланках.

— Можно ли выделить долю в новой квартире ребенку от первого брака?

Разбираем ситуацию из жизни.

— Страховые взносы при УСН: как учесть

Величина страховых взносов по обязательному страхованию работников, учитываемые в расходах при УСН, зависит от предельной базы, которую утверждают на каждый год, и величины тарифа. Кроме того, некоторые виды страхования являются обязательными в силу других федеральных законов. Их тоже можно учесть.

— Путевой лист такси в 2022 году: что учесть и как правильно заполнить

Компании и ИП, оказывающие услуги такси, обязаны применять и заполнять путевые листы для такси. Его образец 2022 года и форму бланка приводим в этой небольшой статье.

— Амортизация ОС в отношении оборудования, которое временно не используется: что важно знать

Может ли организация учесть сумму начисленной амортизации в составе расходов по налогу на прибыль?

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/7425 от 03.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За землю без дома будет повышенный земельный налог, даже если строить дом там нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6404 от 01.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Возврат налогов не идет в доход по УСН

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/1094@ от 10.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компания платит налог за недвижимость пропорционально доле в собственности

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