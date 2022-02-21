«Утренний бухгалтер». Бизнесу придется сдавать налоговикам новый отчет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новшество с отчетом заработает только с 2023 года: речь про введение единого налогового счета и сдачу нового уведомления налоговикам, чтобы они знали, за что вы заплатили.

Коррупционные деньги у чиновников будут забирать. Проект закона приняла Госдума.

Молодежи надо раздать по 10 тысяч рублей, чтобы мотивировать их копить на пенсию, считают авторы очередной пенсионной инициативы. Депутаты Госдумы, впрочем, ее уже раскритиковали.

Для водителей, имеющих статус ИП, изменили нормы рабочего времени. Берите на заметку.

А уже завтра на «Клерке» пройдет бесплатный вебинар о том, в каких деталях вам надо разобраться прежде всего, если вы решили изучить управленческий учет. Записаться можно тут.

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События

Электронные транспортные документы: обязательность внедрения и как подготовиться

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Как не довести налоговую проверку до уголовного дела?

Дата проведения: 25 февраля, пятница

Обучение онлайн английскому Pitman English

Дата проведения: 25 февраля, пятница

Какие кадровые процессы цифровизовать уже сейчас

Дата проведения: 24 февраля, четверг

Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации

Дата проведения: 24 февраля, четверг

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам

Дата проведения: 24 февраля, четверг

6-НДФЛ за 2021 год: заполняем и сдаем без претензий налоговиков

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Отчетность за 2021 год – новое в отчетности, особенности формирования в программах 1С

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Почему вы разрушаете компанию, если у вас нет правильных должностных инструкций: 5 весомых причин

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Минтруд рассказал, как отчитываться в ЦЗН о вакансиях

До сих пор у работодателей было больше вопросов, чем ответов.

🔒 Какая сейчас административная и уголовная ответственность за валютные нарушения

Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, достаточно жестко караются государством. К нарушителям применяют штрафы и даже лишение свободы. Расскажем о них.

— Как будем работать и отдыхать в марте

Как работаем перед 8 марта 2022 года — отрабатываем субботу 05.03.2022. А в понедельник 07.03.2022 отдыхаем. Но не все так просто: есть особенности при пятидневке и шестидневке.

— Как считается исковая давность при взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами?

Когда контрагент вовремя не погашает долги, его кредитор вправе взыскать с него проценты за пользование чужими денежными средствами. Эта возможность закреплена в ст. 395 ГК РФ

— Электронные больничные в 2022 году: единый формат, новые коды и уточненные периоды

С 2022 года — настоящая революция в порядке выплаты пособий и оформлении больничных. Беззаявительный порядок выплаты пособий стал возможен, потому что больничный лист по умолчанию сделали электронным. На бумаге бюллетень выдадут в действительно редких случаях. Про это и другие изменения в сфере больничных листков — в нашей статье.

— Основные изменения законодательства в 2022 году для бухгалтера госучреждения

В 2022 году вступили в силу очередные законодательные изменения, касающиеся бухгалтерского учета в государственном секторе. Изменения коснулись бухгалтерского учета и отчетности, бюджетной классификации, порядка планирования бюджетов и казначейского обслуживания, налоговой сферы, страховых взносов и прочих выплат, кадров, охраны труда.

— Цитата дня. Про важнейший вопрос

Борьба с бедностью — это один из важнейших вопросов, который нужно решать в социальной сфере, считает Владимир Путин.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтерам придумали новую уголовку

Похоже, власти хотят переписать не только Налоговый, но и Уголовный кодекс. Специально для бухгалтеров там появятся новые статьи.

— Где смотреть стаж, если завел ЭТК, и что писать в трудовой при переводе с совместительства? Что спрашивают на форуме «Клерка» про трудовые книжки

Про кадровый ЭДО кричат уже из каждого утюга, но пока что переход даже на ЭТК дался бухгалтерам и кадровикам с трудом. Вопросы сохраняются и по бумажным трудовым книжкам. Разбираем некоторые из них.

🔒 С 2023 года все налоги будем платить на единый счет

В 2023 году из-за введения ЕНС меняются сроки сдачи деклараций.

— На Бухджобе ищут бухгалтеров в медклинику и в Первый Бит. Топ новых вакансий

Если у вас, как и у нас, отказали нервы в конце рабочей недели — кажется, пора что-то менять. Что, если поможет смена работы? Мы нашли на Бухджобе несколько классных вариантов. Смотрите и решайтесь: вдруг время для перемен — прямо сейчас?

🔒 Новые подробности применения ККТ в 2022 году

Расскажем, что учесть при работе с ККТ вне торговой точки, как перейти на новый формат фискальных документов и о других последних новшествах.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6756 от 02.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости К внереализационным доходам сельхозкомпаний применяют ставку налога на прибыль 0 %

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5576 от 27.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Обеспечительный платеж по аренде не облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/8660 от 09.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Кассовый чек можно направить клиенту через мессенджер

ФНС РФ: № АБ-4-20/7806@ от 04.06.2021

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/15207@ от 28.10.2021

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