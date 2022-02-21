«Утренний бухгалтер». Бизнесу придется сдавать налоговикам новый отчет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Новшество с отчетом заработает только с 2023 года: речь про введение единого налогового счета и сдачу нового уведомления налоговикам, чтобы они знали, за что вы заплатили.
Коррупционные деньги у чиновников будут забирать. Проект закона приняла Госдума.
Молодежи надо раздать по 10 тысяч рублей, чтобы мотивировать их копить на пенсию, считают авторы очередной пенсионной инициативы. Депутаты Госдумы, впрочем, ее уже раскритиковали.
Для водителей, имеющих статус ИП, изменили нормы рабочего времени. Берите на заметку.
А уже завтра на «Клерке» пройдет бесплатный вебинар о том, в каких деталях вам надо разобраться прежде всего, если вы решили изучить управленческий учет. Записаться можно тут.
Новости
- Станьте экспертом «Клерка» в «Консультациях»
- Путин заявил, что экономика превзошла докризисный уровень
- Учим экономить на платных сервисах «Клерка»
- Можно добавить в форму ОС-1 сведения о ликвидационной стоимости объектов
- Путин пообещал, что в этом году доходы россиян вырастут на 2,5 %
- Работники могут ходить в туалет, когда захотят
- Лицензия на деятельность не относится к НМА
- «Магнит» будет открывать магазины у дома, Сбер поднял ипотеку до 11%. Инвестдайджест
- В электронной трудовой не делают запись о военной службе
- ФНС запретила налоговикам штрафовать свидетелей за неявку на допрос из-за COVID
- Что надо знать об управленческом учете в 2022 году: бесплатный вебинар
- Кто брал автомобиль в лизинг? Расскажите, в какой компании
- СБИС больше не дает сдавать отчетность по доверенности
- Изменили нормы рабочего времени для водителей-ИП
- Кассовый чек можно направить клиенту через мессенджер
- Повысим вашу квалификацию по пяти новым ФСБУ. Старт потока с 1 марта
- Клининг от проверок спасет только уточненка за 4 квартал. СРО — не спасет. Так сказали сами налоговики
- Кредиты дорожают: банки поднимают ставки следом за ЦБ
- Криптовалютная биржа Binance хочет работать с российскими банками
- Молодежи могут выделить по 10 тыс. рублей, чтобы они их вложили в будущую пенсию
- В «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт: расскажет обо всем, что связано с онлайн-кассами
- Социальный вычет по НДФЛ хотят увеличить в 2,4 раза
- Пятница на «Клерке»: сколько у нас мужчин-бухгалтеров и почему профессиональное выгорание — это серьезно
- У чиновников будут забирать коррупционные деньги. Поправки прошли третье чтение
- Среди микротравм на работе надо учитывать психологические, говорят бухгалтеры
- Каждый месяц до 20 числа надо будет сдавать налоговикам новый отчет
- За лишнюю работу сотрудникам надо платить отдельно
- Обеспечительный платеж по аренде не облагается НДФЛ
- Дистанционщики не хотят бесплатно хранить дома имущество работодателя
- К внереализационным доходам сельхозкомпаний применяют ставку налога на прибыль 0 %
- Депутаты раскритиковали идею о стартовом капитале в 10 тысяч рублей на будущую пенсию молодежи
События
Электронные транспортные документы: обязательность внедрения и как подготовиться
Дата проведения: 28 февраля, понедельник
Как не довести налоговую проверку до уголовного дела?
Дата проведения: 25 февраля, пятница
Обучение онлайн английскому Pitman English
Дата проведения: 25 февраля, пятница
Какие кадровые процессы цифровизовать уже сейчас
Дата проведения: 24 февраля, четверг
Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации
Дата проведения: 24 февраля, четверг
Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам
Дата проведения: 24 февраля, четверг
6-НДФЛ за 2021 год: заполняем и сдаем без претензий налоговиков
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Отчетность за 2021 год – новое в отчетности, особенности формирования в программах 1С
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Почему вы разрушаете компанию, если у вас нет правильных должностных инструкций: 5 весомых причин
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Минтруд рассказал, как отчитываться в ЦЗН о вакансиях
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— Как будем работать и отдыхать в марте
Как работаем перед 8 марта 2022 года — отрабатываем субботу 05.03.2022. А в понедельник 07.03.2022 отдыхаем. Но не все так просто: есть особенности при пятидневке и шестидневке.
— Как считается исковая давность при взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами?
Когда контрагент вовремя не погашает долги, его кредитор вправе взыскать с него проценты за пользование чужими денежными средствами. Эта возможность закреплена в ст. 395 ГК РФ
— Электронные больничные в 2022 году: единый формат, новые коды и уточненные периоды
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Борьба с бедностью — это один из важнейших вопросов, который нужно решать в социальной сфере, считает Владимир Путин.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6756 от 02.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости К внереализационным доходам сельхозкомпаний применяют ставку налога на прибыль 0 %
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5576 от 27.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Обеспечительный платеж по аренде не облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/8660 от 09.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Кассовый чек можно направить клиенту через мессенджер
ФНС РФ: № АБ-4-20/7806@ от 04.06.2021
ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/15207@ от 28.10.2021
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