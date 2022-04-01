Как продавцу учесть в 1С исправительные счета-фактуры в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Исправления в первичные документы вносятся тогда, когда продавцом при их заполнении были допущены значительные ошибки, которые могут лишить покупателя права на получение налогового вычета по НДС. Вроде бы все понятно, но на практике у многих возникают сомнения в вопросе: в каких случаях нужно корректировать, а в каких — исправлять счет-фактуру?

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Пришла пора также подробно разобрать исправительные счета-фактуры и алгоритм их формирования в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. По традиции начнем с учета у продавца.

Когда надо выставлять исправительные счета фактуры?

Итак, исправительные счета-фактуры (ИСФ) необходимо выставлять в следующих случаях:

  • если при составлении документов продавцом были допущены ошибки в результате неверного ввода в информационную систему ценовых или количественных показателей товаров (работ, услуг) или ошибки в арифметических подсчетах (п. 2 ст. 169 НК, п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, письма Минфина от 25.02.2015 № 03-07-09/9433, от 18.12.2017 № 03-07-11/84472, информация ФНС от 05.02.2021);
  • из-за пересортицы физически отгрузили не перечисленные в счете-фактуре товары (письмо Минфина от 16.03.2015 № 03-07-09/13813);
  • скорректирована налоговая база по НДС при выполнении СМР хозяйственным способом (письмо Минфина от 20.05.2015 № 03-07-09/28856).

Учет в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

  • Если у поставщика возникла необходимость внести исправления в первичные документы, то способ исправления данных книги продаж будет зависеть от периода, в котором эти исправления вносятся. Напоминаем, что в обязательном порядке исправляются арифметические, технические и т. п., а также ошибки в цене или количестве товаров, работ или услуг.
  • Если поставщик исправляет книгу продаж в налоговом периоде, который еще не закончился, то такое исправление сторнирует запись в книге продаж по ошибочному счету-фактуре и регистрирует ИСФ с новыми значениями (п. 11 Правил ведения книги продаж).
  • Если поставщик исправляет книгу продаж в следующих налоговых периодах, то исправления необходимо вносить в дополнительный лист книги продаж за тот налоговый период, в котором был проведен ошибочный счет-фактура (абз. 3 п. 3 Правил ведения книги продаж). В этом случае в дополнительном листе книги продаж проводится сторнирование записи по неправильному счету-фактуре и вносится ИСФ с верными значениями (п. 3 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж).

По условиям нашего примера между продавцом ООО «Василек» и покупателем ООО «Росток» заключен договор № 1 от 01.02.2021 на поставку товара, запасных частей к сельскохозяйственной технике, на сумму 200 000 рублей. Перечень запасных частей перечислен в спецификации № 1 к договору № 1 от 01.02.2021. В рассматриваемом примере поставщик и покупатель применяют ОСНО.

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После того как товар был отгружен, поставщик обнаружил ошибку в выставленном счете-фактуре, а именно: масло гидравлическое 20,0 л отгружено по цене 5 500 рублей вместо 5 000 рублей из-за технической ошибки менеджера по продажам запасных частей. После выявления ошибки в адрес покупателя 15.04.2021 был выставлен ИСФ на уменьшение цены товара.

05.02.2021 покупателем ООО «Росток» была перечислена предоплата по договору в полном объеме:

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10.03.2021 в адрес ООО «Росток» была проведена отгрузка товара в полном объеме.

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В регистре «Бухгалтерский и налоговый учет» видим следующие проводки:

Дт 90.02.1 — Кт 41.01 — списаны товары по себестоимости;

Дт 62.02 — Кт 62.01 — зачтен аванс покупателя;

Дт 62.01 — Кт 90.01.1 — отражена выручка по отгруженным товарам;

Дт 90.03 — Кт 68.02 — начислен НДС по отгруженным товарам.

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Из регистра «НДС Продажи» информация попадает сразу в книгу продаж.

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На основании реализации товаров выводим счет-фактуру выданный.

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В регистре «Журнал учета счетов-фактур» сохраняется информация о выставленном счете-фактуре.

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Как мы помним, из регистра «НДС Продажи» запись попадает в книгу продаж без каких-либо дополнительных условий.

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В отчете «Книга продаж» за 1 квартал 2021 мы видим НДС к уплате.

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Обнаружив ошибку в выставленных документах, ООО «Василек» формирует на основании реализации товаров корректировку реализации с видом операции «Исправление в первичных документах».

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В номенклатуре «Масло гидравлическое» в графе «Количество» (после изменения) проставляется верная цена за 1 литр в сумме 5 000 рублей, согласно подписанной спецификации № 1.

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В регистре «Бухгалтерский и налоговый учет» мы видим следующие проводки:

Дт 62.01 —Кт 90.01.1 — сторнируется выручка по возвращаемому товару;

Дт 90.03 — Кт 68.02 — сторнируется сумма НДС в стоимости возвращаемого товара:

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В регистре «НДС Продажи» отражены две записи, попадающие в дополнительный лист книги продаж:

  • первая — сторнирует сумму начисленного НДС при отгрузке товара;
  • торая — вносит данные о начисленном НДС после внесения исправлений.

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На основании корректировки реализации выводим счет-фактуру выданный. Программа присваивает номер исправления и проставляет дату исправления.

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В регистр «Журнал учета счетов-фактур» записывается информация об ИСФ.

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Мы помним, что если исправление первичных документов у нас сделано в следующих отчетных периодах, то оно формирует дополнительный лист книги продаж за тот квартал, в котором был отражен первоначальный документ.

Итак, в дополнительном листе книги продаж за период отгрузки товаров (за 1 квартал 2021) отражены следующие данные:

  • сторнирована регистрационная запись по счету-фактуре № 95 от 10.03.2021 в сумме 34 999,99 с КВО 01;
  • внесена регистрационная запись по исправленному счету-фактуре № 1 от 15.04.2021 в сумме 33 333,33 с КВО 01.

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