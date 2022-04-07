«Утренний бухгалтер». Сдавать декларацию по НДС надо по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С отчетности за 1 квартал 2022 года действует новая форма декларации по НДС. Там есть важные изменения.
Банкам запретили брать с бизнеса высокую комиссию за перевод денег при закрытии счета.
Громкое дело: суд впервые признал криптовалюту имуществом и разрешил ее арестовать.
Власти хотят отменить бумажные квитанции за коммуналку. Хотят переходить на электронные.
Рассказываем про кадровый ЭДО много важных и нужных моментов: запишитесь на вебинар.
Зачем самому судорожно копаться сразу в десятках законов, если можно расслабиться после сдачи отчетности и поехать обучаться в Сочи?
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- Чек-лист: «Переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»
- Как составить пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах, чтобы не придирались аудиторы
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Новости
- Суд впервые разрешил арестовать криптовалюту
- Налоговики будут штрафовать за покупку валюты с рук
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- Если взять кредит на личные нужды и использовать его для бизнеса, банк заставит вернуть долг
- Перед сдачей РСВ сверьте отчет с СЗВ-М, 6-НДФЛ и отраслевой зарплатой
- Выездные проверки налоговиков с МВД проходят все чаще. Вебинар о том, как их пережить
- Крипта заменит рубль, если ее легализуют?
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- Евро на бирже упал ниже 90 рублей
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- Для непубличных АО отменили обязательный аудит
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- Взносы в НПФ разрешат включать в расходы, даже если сотрудники уйдут на пенсию в 55/60 лет
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- Великобритания заморозила активы Сбера и МКБ
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События
MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса
Дата проведения: 14 апреля, четверг
Заполням 6-НДФЛ: просто о сложном - онлайн-семинар
Дата проведения: 13 апреля, среда
Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С
Дата проведения: 13 апреля, среда
Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса
Дата проведения: 13 апреля, среда
Дата проведения: 13 апреля, среда
Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО - курс удаленного обучения
Дата проведения: 13 апреля, среда
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Иностранный специалист: он улетел, но обещал вернуться
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Кризис – 2022: как сэкономить, заработать и защитить бизнес. Все изменения в налоговом планировании и контроле. (Зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 12 апреля, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-05/2/19420 от 15.03.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3993@ от 01.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В разделе 1 декларации по НДС надо указывать новый код
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2740@ от 18.02.2019
Правительство РФ: Постановление № 469 от 25.03.2022
ЦБ РФ: Письмо № 010-31-4/2081 от 23.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если взять кредит на личные нужды и использовать его для бизнеса, банк заставит вернуть долг
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