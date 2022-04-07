«Утренний бухгалтер». Сдавать декларацию по НДС надо по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С отчетности за 1 квартал 2022 года действует новая форма декларации по НДС. Там есть важные изменения.

Банкам запретили брать с бизнеса высокую комиссию за перевод денег при закрытии счета.

Громкое дело: суд впервые признал криптовалюту имуществом и разрешил ее арестовать.

Власти хотят отменить бумажные квитанции за коммуналку. Хотят переходить на электронные.

Рассказываем про кадровый ЭДО много важных и нужных моментов: запишитесь на вебинар.

Новости

События

MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса

Дата проведения: 14 апреля, четверг

Заполням 6-НДФЛ: просто о сложном - онлайн-семинар

Дата проведения: 13 апреля, среда

Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С

Дата проведения: 13 апреля, среда

Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса

Дата проведения: 13 апреля, среда

Приостановить нельзя закрыть

Дата проведения: 13 апреля, среда

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО - курс удаленного обучения

Дата проведения: 13 апреля, среда

Сдаем НДС за 1 квартал

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Иностранный специалист: он улетел, но обещал вернуться

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Кризис – 2022: как сэкономить, заработать и защитить бизнес. Все изменения в налоговом планировании и контроле. (Зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Статьи

🔒 Ввели перевод на другую работу без увольнения

Можно будет трудоустроиться к новому работодателю, не расставаясь со старым.

— «Утренний бухгалтер». Выходные на вакцинацию собираются прописать в ТК

Так эту практику хотят сделать повсеместной.

— Инвестиции в сахар. Как зарабатывают на продуктовом ажиотаже

Пока одни продают сахар мешками из-под полы, другие торгуют фьючерсами.

— Как расторгнуть трудовой договор с иностранцем

Увольнение иностранных граждан нередко вызывает трудности у кадровиков и сопровождается ошибками в документах. Как провести расторжение трудового договора с иностранным работником правильно, по каким причинам и в какие сроки увольнять его безопасно, а как делать не стоит?

— Коммунальные услуги и счетчики: что изменилось в правилах оплаты

Вопросы, связанные с оплатой коммунальных услуг, актуальны для каждого из нас. Разберем нормативные изменения, которые произошли в этой области за последнее время.

— Как получить социальную субсидию от государства: разбираем на примере

Субсидии созданы для того, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения, например, молодых семей, детей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и т. д. Сейчас в стране есть несколько видов субсидий.

🔒 Дистанционный сотрудник за границей. Что с НДФЛ и взносами?

Дистанционная работа стала практически нормой жизни. И иногда на работу необходимо принять человека, живущего заграницей. Разберемся, по какому договору принимать и какие налоги надо будет платить.

— Малому бизнесу в сфере высоких технологий дадут льготные кредиты. Новые правила от Правительства

Новая мера поддержки нужна, чтобы развивалось в том числе импортозамещение.

— «Ночной бухгалтер». На АУСН будут очень странно считать НДФЛ

Говоря словами классика, пуговицы шьет один, а карманы — другой. А что с костюмом? Примерно так будут считать НДФЛ на новой автоматизированной упрощенке.

— Цитата дня. Про крипту, из-за которой станет меньше налогов

В Центробанке опять высказались по поводу криптовалюты. Если кратко, то там опять против.

— Ограничения для самозанятых: что не могут делать фрилансеры

В сложных экономических условиях все больше людей задумываются о дополнительном доходе. Как организовать этот процесс в 2022 году, что бы не возникло проблем ни с фискальными органами, ни с правоохранительными? Разберемся на примере самозанятых.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-05/2/19420 от 15.03.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3993@ от 01.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В разделе 1 декларации по НДС надо указывать новый код

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2740@ от 18.02.2019

Правительство РФ: Постановление № 469 от 25.03.2022

ЦБ РФ: Письмо № 010-31-4/2081 от 23.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если взять кредит на личные нужды и использовать его для бизнеса, банк заставит вернуть долг

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