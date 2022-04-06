«Утренний бухгалтер». Выходные на вакцинацию собираются прописать в ТК

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Головную боль кадровиков, выходные на вакцинацию от ковида, депутаты предлагают прописать в Трудовом кодексе. Дескать, тогда такая практика будет повсеместной на законной основе.

За 1 квартал 2022 надо отчитаться по старой форме 4-ФСС. Но дальше будет новая.

Кстати, совет от бухгалтеров: сдать 4-ФСС можно и без ТКС.

Налоговики отказываются сократить число реквизитов на чеках ради экономии чековой ленты. Хотя им предлагают.

Несколько советов о том, как ускорить работу 1С, если программа стала плохо работать: почитайте.

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Новости

События

Сдаем НДС за 1 квартал

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Кризис – 2022: как сэкономить, заработать и защитить бизнес. Все изменения в налоговом планировании и контроле. (Зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса

Дата проведения: 11 апреля, понедельник

Закупка у единственного поставщика в 2022 году

Дата проведения: 11 апреля, понедельник

Отчетность за 1 квартал 2022 года для НКО: учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ. Зачет часов ИПБ

Дата проведения: 11 апреля, понедельник

Программа повышения квалификации по Международной Финансовой Отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 10 апреля, воскресенье

Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Финансовое планирование в кризис – руководство к действию

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Увольнения, сокращения и расчеты с работниками в кризис

Дата проведения: 8 апреля, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Статьи

— Изменения по административным штрафам-2022: когда вынесут предупреждение вместо штрафа или уменьшат сумму

Обзор всех новшеств с 6 апреля 2022 года.

— «Утренний бухгалтер». Появилась форма для перехода на единый налоговый платеж

ФНС выпустила приказ об этом.

— Что делать, если 1С начала стала медленно работать: безопасно ускоряем работу программы

Самой востребованной программой для ведения бухгалтерии в России много лет остается 1С. Но зачастую ее использование вызывает сложности. Например, нужно вести сразу несколько компаний, а это значит, будет или одна большая «тяжелая» база или несколько, работать с которыми придется раздельно. При этом даже небольшая компания с годами накапливает достаточно большой объем данных и все они хранятся на рабочем компьютере руководителя или главного бухгалтера. Что происходит дальше?

— Как бухгалтеру вести учет по питанию сотрудников и надо ли платить НДФЛ со взносами

Расходы на питание работников — учет и налогообложение — были и остаются не самыми простыми для бухгалтеров. Во-первых, они возникают в нескольких формах, каждая из которых влечет свои налоговые последствия как для работника, так и для работодателя. Во-вторых, претензии контролирующих органов к этим расходам достаточно частые.

— Доплата водителям за своевременно сданные накладные: когда платить НДФЛ и взносы

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода. А страховые взносы — в том месяце, в котором начислена сама надбавка.

— Отмена обязательной выдачи бумажных чеков: как это будет выглядеть на практике?

Уже несколько раз высказывались об идеи по отмене обязательных бумажных чеков, а вот недавно в СМИ написали, что письмо с таким предложением Минпромторг направил в Федеральную налоговую службу (ФНС). То есть уже пошли официальные обсуждения со стороны ведомств.

— Чем заменить Zoom: шесть российских сервисов для онлайн-совещаний и вебинаров

На случай, если не получится или больше не захочется платить за подписку на Zoom, мы собрали шесть его аналогов.

🔒 Учитывать в строительстве хозинвентарь по новым ФСБУ можно двумя способами

Рассмотрим, как бухгалтеру учитывать строительные леса, многоразовая съемная опалубка и другой строительный инвентарь производственного назначения.

— Цитата дня. Про нарушителей и оболочку

На очередном совещании с властями бизнес попросил о налоговых льготах для экспортеров. Юрист считает, что в этих вопросах есть подводные камни. Когда дойдет дело до штрафов, их может быть нечем платить

🔒 Производителям алкоголя дали новые льготы, в том числе послабления по маркировке

Бизнесу, который производит и продает алкоголь, дали несколько послаблений. Речь про 74-ФЗ, который заработал с 26 марта.

— «Ночной бухгалтер». Сотрудники простойных компаний временно будут работать в других местах

Власти придумали новую меру поддержки рынка труда: если ваш бизнес уходит на простой, сотрудники смогут временно поработать в другом месте. В общем, забирайте в добрые руки.

— Молодым предпринимателям дадут гранты на развитие. Вышло постановление Правительства

На создание или развитие бизнеса молодым предпринимателям дадут гранты от государства. Вышло Постановление Правительства России от 19.03.2022 № 413, которое определяет условия этого вида господдержки.

— В компанию пришел запрос от силовиков? Не спешите предоставлять документы

Если компания попала в поле зрения МВД, прокуратуры, СК, ФСБ, то сбор информации о ее деятельности начинается с направления запроса о предоставлении документации.

— Утвердили новые правила, по которым IT-специалистам дадут отсрочку от армии. Уже есть постановление Правительства

Одна из мер поддержки IT-специалистов — предоставление им отсрочки от службы в армии. Речь про Постановление № 490.

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Документы

ЦБ РФ: Письмо № 010-31-4/2081 от 23.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если взять кредит на личные нужды и использовать его для бизнеса, банк заставит вернуть долг

Минфин РФ: Письмо № АБ-4-20/3688@ от 28.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/20346 от 17.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При расчете НДФЛ с продажи квартиры в расходах можно учесть ипотечные проценты

Правительство РФ: Постановление № 413 от 19.03.2022

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/3784 от 30.03.2022

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