«Утренний бухгалтер». Выходные на вакцинацию собираются прописать в ТК

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Головную боль кадровиков, выходные на вакцинацию от ковида, депутаты предлагают прописать в Трудовом кодексе. Дескать, тогда такая практика будет повсеместной на законной основе.
За 1 квартал 2022 надо отчитаться по старой форме 4-ФСС. Но дальше будет новая.
Кстати, совет от бухгалтеров: сдать 4-ФСС можно и без ТКС.
Налоговики отказываются сократить число реквизитов на чеках ради экономии чековой ленты. Хотя им предлагают.
Несколько советов о том, как ускорить работу 1С, если программа стала плохо работать: почитайте.
Все про увольнения, сокращения и расчеты с работниками в кризис — на бесплатном вебинаре 8 апреля!
Разберем с экспертом:
- увольнение работников по сокращению, увольнение по соглашению сторон, как все оформить правильно;
- можно ли перестать выплачивать премию в трудные времена: что говорит судебная практика;
- как ввести простой, если сэкономить нужно срочно;
и многое другое.
Все кадровые движения разберем на реальных примерах.
Новости
- 4-ФСС можно сдать и без ТКС
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- Учимся планировать финансы в кризис: вебинар
- За 1 квартал надо сдавать 4-ФСС электронно при численности более 10 человек
- Туроператоры хотят избавиться от НДС
- Налоговая закроет старую версию онлайн-сервиса для регистрации ООО
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- ФНС обещает за один день регистрировать новый бизнес: видео-инструкция
- Бизнес все чаще меняет банки. А вы? Расскажите, почему
- О смене оператора ЭДО надо оповестить налоговиков, чтобы они знали, куда слать требования
- Налоговики могут зачесть переплату сами. Если не зачли — возможно, уже поздно
- За исполнение санкций хотят давать новую уголовку. Правда, пока непонятно, что это значит
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- ФНС не хочет сокращать реквизиты чеков для экономии кассовой ленты
События
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Кризис – 2022: как сэкономить, заработать и защитить бизнес. Все изменения в налоговом планировании и контроле. (Зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса
Дата проведения: 11 апреля, понедельник
Закупка у единственного поставщика в 2022 году
Дата проведения: 11 апреля, понедельник
Отчетность за 1 квартал 2022 года для НКО: учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ. Зачет часов ИПБ
Дата проведения: 11 апреля, понедельник
Программа повышения квалификации по Международной Финансовой Отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 10 апреля, воскресенье
Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось
Дата проведения: 8 апреля, пятница
Финансовое планирование в кризис – руководство к действию
Дата проведения: 8 апреля, пятница
Увольнения, сокращения и расчеты с работниками в кризис
Дата проведения: 8 апреля, пятница
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 8 апреля, пятница
Статьи
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Обзор всех новшеств с 6 апреля 2022 года.
— «Утренний бухгалтер». Появилась форма для перехода на единый налоговый платеж
ФНС выпустила приказ об этом.
— Что делать, если 1С начала стала медленно работать: безопасно ускоряем работу программы
Самой востребованной программой для ведения бухгалтерии в России много лет остается 1С. Но зачастую ее использование вызывает сложности. Например, нужно вести сразу несколько компаний, а это значит, будет или одна большая «тяжелая» база или несколько, работать с которыми придется раздельно. При этом даже небольшая компания с годами накапливает достаточно большой объем данных и все они хранятся на рабочем компьютере руководителя или главного бухгалтера. Что происходит дальше?
— Как бухгалтеру вести учет по питанию сотрудников и надо ли платить НДФЛ со взносами
Расходы на питание работников — учет и налогообложение — были и остаются не самыми простыми для бухгалтеров. Во-первых, они возникают в нескольких формах, каждая из которых влечет свои налоговые последствия как для работника, так и для работодателя. Во-вторых, претензии контролирующих органов к этим расходам достаточно частые.
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— Отмена обязательной выдачи бумажных чеков: как это будет выглядеть на практике?
Уже несколько раз высказывались об идеи по отмене обязательных бумажных чеков, а вот недавно в СМИ написали, что письмо с таким предложением Минпромторг направил в Федеральную налоговую службу (ФНС). То есть уже пошли официальные обсуждения со стороны ведомств.
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Документы
ЦБ РФ: Письмо № 010-31-4/2081 от 23.03.2022
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Минфин РФ: Письмо № АБ-4-20/3688@ от 28.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/20346 от 17.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При расчете НДФЛ с продажи квартиры в расходах можно учесть ипотечные проценты
Правительство РФ: Постановление № 413 от 19.03.2022
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/3784 от 30.03.2022
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