«Утренний бухгалтер». Будет новый реестр бизнеса

Правительство создаст новый реестр бизнеса. Речь про тех, кто добросовестно платит налоги: у лидеров списка есть шанс получить налоговые льготы.
Кстати, о льготах. Меры поддержки айти-компаний надо распространить и на такие подразделения банков, считает Центробанк.
Занимательная статистика. Реальные располагаемые доходы россиян в марте упали на 1,2%, посчитал Росстат.
Чиновники зовут Сбербанк начать работу в Крыму. Другие крупные банки тоже.
Каждый пятый главбух подрабатывает, свидетельствуют данные опроса. А вы, коллеги?
Все про налоговые льготы, кредитные каникулы и другие меры поддержки бизнеса — на бесплатном вебинаре 5 мая!
Кризис поставил под вопрос огромное количество-бизнес планов, контрактов, переводов и платежей. В большинстве нюансов приходится разбираться бухгалтеру.
Что изменилось в законодательстве за последние два месяца?
Разберем с экспертом:
- налоговые льготы — ускоренный вычет по НДС, остановка блокировки счетов, льготы для IT-компаний, льготы по налогу на прибыль и т.п;
- изменения в законах для бизнеса — льготные кредиты, кредитные каникулы, снижение эквайринговых комиссий и т.д.
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- Нельзя отказывать в приеме на работу из-за беременности
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События
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 30 апреля, суббота
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 30 апреля, суббота
Как применять дистанционный труд в 2022 году: лучшая практика внедрения
Дата проведения: 29 апреля, пятница
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Дата проведения: 29 апреля, пятница
СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании
Дата проведения: 29 апреля, пятница
Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 29 апреля, пятница
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/27895 от 04.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ только через 3 года
ФНС РФ: Письмо № ЕД-18-2/882@ от 15.04.2022
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6192/2020 от 26.03.2021
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2712 от 25.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При временном переводе на новую работу без увольнения со старой СЗВ-ТД сдает только новый работодатель
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