«Утренний бухгалтер». Будет новый реестр бизнеса

Правительство создаст новый реестр бизнеса. Речь про тех, кто добросовестно платит налоги: у лидеров списка есть шанс получить налоговые льготы.

Кстати, о льготах. Меры поддержки айти-компаний надо распространить и на такие подразделения банков, считает Центробанк.

Занимательная статистика. Реальные располагаемые доходы россиян в марте упали на 1,2%, посчитал Росстат.

Чиновники зовут Сбербанк начать работу в Крыму. Другие крупные банки тоже.

Каждый пятый главбух подрабатывает, свидетельствуют данные опроса. А вы, коллеги?

Все про налоговые льготы, кредитные каникулы и другие меры поддержки бизнеса — на бесплатном вебинаре 5 мая! Кризис поставил под вопрос огромное количество-бизнес планов, контрактов, переводов и платежей. В большинстве нюансов приходится разбираться бухгалтеру. Что изменилось в законодательстве за последние два месяца? Разберем с экспертом: налоговые льготы — ускоренный вычет по НДС, остановка блокировки счетов, льготы для IT-компаний, льготы по налогу на прибыль и т.п;

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Как применять дистанционный труд в 2022 году: лучшая практика внедрения

Дата проведения: 29 апреля, пятница

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Дата проведения: 29 апреля, пятница

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

Дата проведения: 29 апреля, пятница

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 29 апреля, пятница

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— Почему ЦБ будет снижать ключевую ставку: мнение экспертов

Банк России на заседании Совета директоров в пятницу 29 апреля снизит ключевую ставку минимум на 2 п.п. — с 17% до 15%, уверены все опрошенные Банки.ру аналитики. В пользу этого решения говорят замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения, стабилизация рубля и финансовой системы, а также спад экономической активности.

— Неиспользованный отпуск при увольнении: надо ли составлять приказ о компенсации

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— Контрольные соотношения для 6‑НДФЛ в 2022 году

Для формы 6-НДФЛ, как и для другой отчетности, установлены контрольные соотношения. Это предполагает, что значение определенной строки должно соответствовать другой строке, сумме строк, быть меньше или больше определенных показателей. Любые несовпадения вызовут вопросы у налоговиков, поэтому необходимо проверять 6-НДФЛ по контрольным соотношениям. Как это сделать, расскажем в нашей статье.

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Налогоплательщик вправе предъявить к вычету НДС в том периоде, в котором выполнены все условия, предусмотренные ст. 171, ст. 172 НК.

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На единый налоговый счет переходить никто не хочет. Но те, кто его придумал, считают иначе.

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ФНС ежеквартально публикует статистическую отчетность по НДС (1-НДС), на основании которой определяется сложившаяся в регионедоля вычетов НДС. Такую долю вычета называют «безопасной долей вычетов по НДС».

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К материнскому капиталу смогут получить доступ отцы.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/27895 от 04.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ только через 3 года

ФНС РФ: Письмо № ЕД-18-2/882@ от 15.04.2022

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6192/2020 от 26.03.2021

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2712 от 25.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При временном переводе на новую работу без увольнения со старой СЗВ-ТД сдает только новый работодатель

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