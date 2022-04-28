Лайфхаки недели: как оправдаться за просрочку с отчетом, решить проблемы с DDos-атаками и пожаловаться на налоговиков

Кроме проблем со сдачей отчетов из-за DDOS-атак на сервера, в частности ФСС неделя запомнится некоторым разгулом, не побоимся этого слова, демократии. Судите сами. Теперь можно пожаловаться на налоговиков, если они не соблюдают разъяснения из писем ФНС. Будет ли от этого эффект, пока неясно, но возможность уже есть.
Для борьбы с коррупцией будет создана отдельная система — «Посейдон», координатором которой станет администрация президента, а оператором — Федеральная служба охраны (ФСО). Здесь, как говорится, без комментариев. А еще НК собираются переписать, добавив в новую редакцию принцип презумпции невиновности налогоплательщика —замахнулись буквально на святое.
Но это все пока планы. А вот сдача до 4 мая четырех отчетов и уплата к этому же сроку авансовых платежей по трем налогам — суровая реальность.
Поэтому, чтобы не отвлекать от важного, наш сегодняшний рецепт будет максимально простым и максимально вкусным — весенний салат со свеклой и грейпфрутом. Нам понадобится одна свекла, грейпфрукт, бальзамический уксус — 30 мл., руккола или любая другая зелень, оливковое масло — 1 ст. л., соль, зерна граната, грецкие орехи.
Нарезаем половину отварной свеклы кубиками. С грейпфрута снимаем кожуру, очищаем дольки от пленок и разрезаем мякоть на три части.
В одной миске смешиваем свеклу с бальзамическим уксусом, в другой — соединяем рукколу или любую другую зелень с грейпфрутом, добавляем оливковое масло и соль. Перемешиваем обе части, посыпаем зернами граната и грецкими орехами — вкусный весенний салат готов.
После того, как запаслись витаминами, можно переходить к получению знаний.
Важно!
- Бизнес просит власти отсрочить переход на единый налоговый счет.
- ПФР плюс ФСС = СФР. С 2023 года будет единый фонд и единый тариф взносов.
- Отсрочка по уплате взносов станет для бизнеса беспроцентным кредитом.
- В поле 20 платежки вместо трех кодов будет пять.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Если в декларации по налогу на прибыль в 1С нет кода периода 21, проверьте настройки учетной политики.
- Поставщик не должен включать в доход скидку покупателю, уточнил Минфин.
- Получить справку о доходах из ФСС теперь можно за 2 минуты.
- Номенклатура в авансовый счет-фактуру в 1С идет из счета или договора.
- Налоговики требуют убрать НДС-вычет по контрагенту, который через год после сделки стал подозрительным.
- Оправдаться перед налоговиками за просрочку с отчетом из-за DDoS-атак поможет акт от оператора ТКС.
- Если у компании несколько обособок в одном регионе, распределять прибыль между ними не надо.
- Данные об удержанном с больничных НДФЛ ищите в личном кабинете на сайте ФНС.
Обращаем внимание
- Утвердили электронный договор в PDF.
- Заявление на новое детское пособие можно заполнить уже сейчас.
- Вышли исправительные патчи для 1С-ЭДО. Это нужно для тех, у кого проблемы из-за DDos.
- Зарплата за декабрь, выплаченная в январе, указывается в приложении к 6-НДФЛ за 2021 год.
- Вычеты по НДФЛ приходят в ускоренном порядке не всем. Хотя ФНС обещала.
- В КБК на налоги не бывает нулей в 14 разряде.
- При смене фамилии ИП-работодателя надо сделать запись в трудовые книжки работников.
- Налоговики требуют документы компании от рядового сотрудника, у которого их нет.
- Если 60 дней не пробивать чеки ККТ, налоговики заподозрят вас в нарушении.
- При расчете транспортного налога за неполный год коэффициент округлять нельзя.
Узнайте, как...
Для информации
- Для сдачи отчетов за ИП нужна нотариальная доверенность или ее нотариальная копия.
- Налоговики сами посчитают вам НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов.
- С 2022 года общепит не платит НДС С 2022 года общепит не платит НДС.
- Курсы валют будут считать по-новому.
- Для квартир со вторичного рынка и в новостройках по-разному считают сроки для вычета и уплаты НДФЛ: таблица.
- Перевод с карты на карту не облагается НДФЛ.
- За оплату вынужденного прогула надо начислять НДФЛ, настаивает Минфин.
- Дорогой и длительный ремонт основного средства — это отдельное ОС.
- IT-компания в листе 02 декларации по налогу на прибыль ставит код 17.
В планах
- ИП и единственным учредителям ООО хотят дать отсрочку от армии.
- Получение кредитных каникул могут упростить.
- Срок уплаты страховых взносов перенесут на один год.
- Коррупционерам запретят работать в госкомпаниях.
- Газовые заправки хотят освободить от НДС.
- Российский аналог Google Play и App Store должны запустить до 1 июня.
- Профсоюзы предлагают увеличить НДФЛ до 20 % для богатых и отменить его для бедных.
- Бизнесу могут компенсировать зарплату новых временных работников.
- Проверки бизнеса на местах возьмут под особый контроль. Иначе Матвиенко выйдет на пикет с плакатом.
О прослеживаемости
- Передача госимущества в оперативное управление не отражается в отчете по прослеживаемости.
- Нотариусы не должны сообщать о прослеживаемых товарах.
УПС...
- Крупные аудиторские компании сворачивают набор персонала. Возможно, будут сокращения.
- Против 1С ввели санкции в Польше.
- В столичной налоговой накрыли первую в России ОПГ из налоговиков.
- Банки сообщат в трудинспекцию о нарушении сроков выплаты зарплаты.
- При регистрации компании бизнесмены путают должность руководителя и даже его пол.
- Долги по налогам теперь просят заплатить мошенники.
- В России 7,7% компаний-зомби. Так посчитали эксперты.
- В образовании более 60% выручки уходит в налоги, а в торговле — только 2,8%.
О как!
- В 2022 году трудинспекция придет с проверкой только с одобрения прокуратуры.
- Прокуратура и ФАС проверят бизнес на предмет картельных сговоров.
- Иностранным концернам предложат передать свои активы.