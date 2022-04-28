Лайфхаки недели: как оправдаться за просрочку с отчетом, решить проблемы с DDos-атаками и пожаловаться на налоговиков

Кроме проблем со сдачей отчетов из-за DDOS-атак на сервера, в частности ФСС неделя запомнится некоторым разгулом, не побоимся этого слова, демократии. Судите сами. Теперь можно пожаловаться на налоговиков, если они не соблюдают разъяснения из писем ФНС. Будет ли от этого эффект, пока неясно, но возможность уже есть.

Для борьбы с коррупцией будет создана отдельная система — «Посейдон», координатором которой станет администрация президента, а оператором — Федеральная служба охраны (ФСО). Здесь, как говорится, без комментариев. А еще НК собираются переписать, добавив в новую редакцию принцип презумпции невиновности налогоплательщика —замахнулись буквально на святое.

Но это все пока планы. А вот сдача до 4 мая четырех отчетов и уплата к этому же сроку авансовых платежей по трем налогам — суровая реальность.

Поэтому, чтобы не отвлекать от важного, наш сегодняшний рецепт будет максимально простым и максимально вкусным — весенний салат со свеклой и грейпфрутом. Нам понадобится одна свекла, грейпфрукт, бальзамический уксус — 30 мл., руккола или любая другая зелень, оливковое масло — 1 ст. л., соль, зерна граната, грецкие орехи. Нарезаем половину отварной свеклы кубиками. С грейпфрута снимаем кожуру, очищаем дольки от пленок и разрезаем мякоть на три части. В одной миске смешиваем свеклу с бальзамическим уксусом, в другой — соединяем рукколу или любую другую зелень с грейпфрутом, добавляем оливковое масло и соль. Перемешиваем обе части, посыпаем зернами граната и грецкими орехами — вкусный весенний салат готов.

После того, как запаслись витаминами, можно переходить к получению знаний.

Важно!

Лайфхаки — берем на вооружение

Обращаем внимание

Узнайте, как...

Для информации

В планах

О прослеживаемости

УПС...

О как!

И о хорошем