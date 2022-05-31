«Утренний бухгалтер». Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум повысили на 10%

С 1 июня МРОТ увеличится на 10% до 15 279 руб. Также на 10% вырастут пенсии и прожиточный минимум. Постановление кабмина подписал Михаил Мишустин.

С 8 июня станут больше в 2-3 раза штрафы за нарушение пожарной безопасности для компаний и ИП.

Туроператорам в России могут обнулить налоги. Речь идет прот НДС.

Занимательная статистика. Выездных проверок в I квартале 2022 года стало больше. И судя по всему, меньше их становиться не будет.

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Коллеги! Подготовили для вас топ-5 сложных вопросов и новостей, которые вы должны учесть уже сейчас При расчете амортизации в 2022 г. посчитайте затраты на утилизацию основных средств и доход от их ликвидации (ФСБУ 6/2020). Расходы на плановые капитальные ремонты с периодичностью более года учитывайте в качестве основных средств и амортизируете (ФСБУ 6/2020). По арендованным основным средствам ставьте на баланс ППА. Делайте это даже если у вас малый бизнес, но вы сдаете помещения в субаренду (ФСБУ 25/2018). Обратите внимание на новые реквизиты путевых листов, подготовьтесь их выписывать электронно (Закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ). Для экономии затрат воспользуйтесь льготами по НДС и отсрочкой по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 г. (Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776). Узнайте все эти вопросы подробнее на семинаре 6-7-июня 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г.: все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ». Обучаться можно очно или онлайн. Запишитесь на семинар со скидкой Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!» Тел. 7 (495) 748 03 16, 601 88 32

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Дата проведения: 6 июня, понедельник

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Дата проведения: 6 июня, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (6-7 июня 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Как платить налоги в 2022 году: поправки, льготы и оптимизация

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Кадровый учет — курс удаленного обучения

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность за полугодие 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 июня, пятница

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 3 июня, пятница

Презентация программ MBA

Дата проведения: 2 июня, четверг

Что изменилось в работе иностранного бизнеса из-за санкций

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/41955 от 06.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Снижения взносов для ИП не будет. Минфин против

Минцифры: Письмо № П11-11186-ОГ от 23.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/72134 от 07.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/40733 от 04.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41935 от 06.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты от банка могут лишить IT-компанию льготы по налогу на прибыль

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