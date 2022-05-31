«Утренний бухгалтер». Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум повысили на 10%

С 1 июня МРОТ увеличится на 10% до 15 279 руб. Также на 10% вырастут пенсии и прожиточный минимум. Постановление кабмина подписал Михаил Мишустин.
С 8 июня станут больше в 2-3 раза штрафы за нарушение пожарной безопасности для компаний и ИП.
Туроператорам в России могут обнулить налоги. Речь идет прот НДС.
Занимательная статистика. Выездных проверок в I квартале 2022 года стало больше. И судя по всему, меньше их становиться не будет.
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Коллеги! Подготовили для вас топ-5 сложных вопросов и новостей, которые вы должны учесть уже сейчас
- При расчете амортизации в 2022 г. посчитайте затраты на утилизацию основных средств и доход от их ликвидации (ФСБУ 6/2020).
- Расходы на плановые капитальные ремонты с периодичностью более года учитывайте в качестве основных средств и амортизируете (ФСБУ 6/2020).
- По арендованным основным средствам ставьте на баланс ППА. Делайте это даже если у вас малый бизнес, но вы сдаете помещения в субаренду (ФСБУ 25/2018).
- Обратите внимание на новые реквизиты путевых листов, подготовьтесь их выписывать электронно (Закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ).
- Для экономии затрат воспользуйтесь льготами по НДС и отсрочкой по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 г. (Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776).
Узнайте все эти вопросы подробнее на семинаре 6-7-июня 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г.: все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ».
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/41955 от 06.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Снижения взносов для ИП не будет. Минфин против
Минцифры: Письмо № П11-11186-ОГ от 23.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/72134 от 07.09.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/40733 от 04.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41935 от 06.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Проценты от банка могут лишить IT-компанию льготы по налогу на прибыль
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