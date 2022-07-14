«Утренний бухгалтер». Завтра последний день уплаты НДФЛ за 2021 год

Физлица, задекларировавшие доход 3-НДФЛ за 2021 год, должны уплатить налог с него до 15 июля 2022 года.

ФНС обещает оперативно помочь бизнесу в разблокировке счетов после уплаты налогов.

Увольнение не спасет бывшего директора от штрафа за трудовые нарушения.

ИП на ОСНО может учесть НДС по автомобилю, даже если при покупке не указали статус ИП.

Руководитель организации, который является ее собственником –застрахованное лицо для взносов на ОПС, поэтому за него надо платить страховые взносы.

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Дата проведения: 20 июля, среда

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Система учета и расчет отпусков в программе 1С:ЗУП, ред. 3

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Вебинар по ЭТрН: «ЭТрН 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса от цифровизации грузоперевозок»

Дата проведения: 19 июля, вторник

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Дата проведения: 19 июля, вторник

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Документы

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-25714 от 29.07.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/11960 от 11.04.2013

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/13603-6-1 от 03.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение не спасет бывшего директора от штрафа за трудовые нарушения

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/52131 от 16.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО может учесть НДС по автомобилю, даже если покупка была без указания статуса ИП

Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/52098 от 02.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Пока нет ФСБУ по инвентаризации, используйте старую нормативку

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