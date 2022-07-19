Единый фонд, спецмеры в экономике, реестр МСП, работа без зарплаты и отпуска – все важное для бухгалтера

Неделя была урожайной на очень неожиданные, скажем так, инициативы и предложения министерств и ведомств. Буквально в состояние шока пришли бухгалтеры, когда узнали, что ФСБ требует от них специальной лицензии при сдаче отчетов за клиентов. С легкой руки госдумы скоро стартует пилотный проект по внедрению исламского банкинга в четырех республиках Северного Кавказа и Поволжья. Минфин нашел простой способ снизить ставку по ипотеке – достаточно просто отказаться от бумажного документооборота. Дальше всех в заботе о россиянах пошел глава Минпромторга: он заявил, что желтая бумага полезна для глаз, а вот белая только портит зрение.
Доводим до кипения сотейник с водой, добавляем соль, высыпаем горошек и выдерживаем 1–2 минуты. Затем откидываем бобы на дуршлаг и обдаем ледяной водой. Авокадо очищаем от кожуры, удаляем косточку, нарезаем крупными ломтиками. Соединяем их в чаше блендера с горошком, добавляем мяту, мелко натертую цедру и сок половины лимона. Взбиваем все в однородную массу, солим и перчим. Такой паштет можно подавать на подрумяненных тостах, ржаных хлебцах, крекерах или с тонким лавашом.
А теперь к другим неожиданным и не очень новостям недели.
Важно
- Обновили список работодателей с высокой, значительной и умеренной категорией риска. Их проверят в 2023 году.
- Для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет применяют разный расчетный период: таблица.
- С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет единый фонд. Закон принят.
- Попасть в реестр МСП будет сложнее.
- По новому закону кабмин сможет вводить спецмеры в экономике и диктовать трудовые правила.
- Компанию малого бизнеса можно будет легко закрыть по решению учредителей.
- С 2023 года будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплаты.
- Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд.
- За директора-единственного учредителя надо платить страховые взносы.
- Компании малого бизнеса исчезли из реестра МСП.
Обращаем внимание
- За иностранные электронные услуги российский бизнес будет платить агентский НДС.
- Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя.
- СЗВ-ТД за директора-учредителя без трудового договора сдавать не надо, а СЗВ-М бухгалтеры сдают.
- ФНС обещает бизнесу оперативную помощь в разблокировке счетов после уплаты налогов.
- Дата акта сверки не имеет значения для срока давности возврата переплаты.
- Если ИП на УСН был работодателем в начале года, то до конца года уменьшать налог на взносы можно только на 50%.
- Машиночитаемая доверенность станет обязательной не с 1 января, а с 1 сентября 2023 года.
- Декретница не сможет уйти в ежегодный отпуск. Для этого нужно выйти из декрета.
- Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе.
- На сдачу исправленного баланса за 2021 год у бухгалтеров будет на 1 день больше.
Для информации
- При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН.
- Сотрудник не может перенести отпуск на другой срок по своему желанию.
- Буквы и цифры в кассовом чеке должны быть четкими как минимум полгода.
- Роскачество проверит торговые сети на подделки.
- В Перми создали новую особую экономическую зону.
- Бизнес получил доступ к данным системы маркировки и пообещал работать «точно в срок».
- В 2023 году тарифы взносов на травматизм будут от 0,2% до 8,5%.
- Путин разрешил досрочный выкуп взятого в лизинг имущества.
- Налоговые долги не помешают закрытию ИП и после закрытия никуда не денутся.
Лайфхаки - берем на вооружение
- Суд не счел опоздание с балансом на 2 дня малозначительным нарушением. Бухгалтера оштрафовали на 10 тыс. руб.
- Работодатель вправе отказать неопытному соискателю, даже если в вакансии не было требований к стажу.
- Выставить требование можно, даже если срок проверки нарушен.
- Во время моратория на проверки для контрольной закупки не требуется особых разрешений.
- Компенсация за использование личного авто входит в расходы в сумме 1 200 рублей.
- При продаже товаров с НДС и без НДС для вычета надо высчитывать пропорцию.
- Если во время больничного сотрудник работал удаленно, пособие ему не положено.
- Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020.
- Новый работодатель не может дать стандартный вычет по НДФЛ за старого работодателя.
- Раздел 3 в декларации по налогу на имущество российским компаниям заполнять не надо.
О банках и SWIFT
- SWIFT заменят на российский аналог.
- Мировые аналоги SWIFT не удалось привести в Россию. В Госдуме считают, что это временно.
- Бизнес обойдется без SWIFT. Власть называет это главной задачей.
- Еще три банка перестали открывать валютные счета.
- Банки очень рискуют из-за кредитных карт. В дефолт уходит каждая 17-ая карта.
- Банки хотят забрать все иностранные «дочки» себе. Центробанк сопротивляется.
- Банки будут контролировать сделки на сумму от 1 млн и выше. Путин подписал закон о повышении порога.
В планах
- За смерть от производственной травмы будут платить не один, а два миллиона рублей.
- Расследовать профзаболевания будут по-новому. Работодателю сообщат и о хронических болезнях сотрудника.
А тем временем…
- Торговая сеть H&M прекращает работу в России.
- Ни социального, ни экономического развития не будет, только опережающее. ТОСЭР поменяли на ТОР.
Упс…
- Без биометрии нельзя будет открыть вклад и получить кредит.
- Увольнение не спасет бывшего директора от штрафа за трудовые нарушения.
О как!
- Налоговики требуют убрать из декларации вычет от контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ через 2 года после сделки.
- Приставы массово отказываются взыскивать долги.
- При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это.
- Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности.
- Промышленники и предприниматели беспокоятся, что пенсионные деньги потратят не по назначению.