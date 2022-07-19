Обзор налоговых новостей

Единый фонд, спецмеры в экономике, реестр МСП, работа без зарплаты и отпуска – все важное для бухгалтера

Дайджест новостей за неделю.

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Единый фонд, спецмеры в экономике, реестр МСП, работа без зарплаты и отпуска – все важное для бухгалтера

Неделя была урожайной на очень неожиданные, скажем так, инициативы и предложения министерств и ведомств. Буквально в состояние шока пришли бухгалтеры, когда узнали, что ФСБ требует от них специальной лицензии при сдаче отчетов за клиентов. С легкой руки госдумы скоро стартует пилотный проект по внедрению исламского банкинга в четырех республиках Северного Кавказа и Поволжья. Минфин нашел простой способ снизить ставку по ипотеке – достаточно просто отказаться от бумажного документооборота. Дальше всех в заботе о россиянах пошел глава Минпромторга: он заявил, что желтая бумага полезна для глаз, а вот белая только портит зрение.

Не будем спорить с уважаемым министерством. Но в заботе о глазах предлагаем доказавший свою эффективность подход – использование в пищу продуктов, богатых лютеином, например, зеленого горошка и авокадо. И приготовим мы из них полезный паштет-намазку для бутербродов. Нам понадобится зеленый горошек — 200 гр., авокадо — 1 шт., лимон — ½ шт., горсть листьев свежей мяты, а также морская соль и черный перец – по вкусу.

 

Доводим до кипения сотейник с водой, добавляем соль, высыпаем горошек и выдерживаем 1–2 минуты. Затем откидываем бобы на дуршлаг и обдаем ледяной водой. Авокадо очищаем от кожуры, удаляем косточку, нарезаем крупными ломтиками. Соединяем их в чаше блендера с горошком, добавляем мяту, мелко натертую цедру и сок половины лимона. Взбиваем все в однородную массу, солим и перчим. Такой паштет можно подавать на подрумяненных тостах, ржаных хлебцах, крекерах или с тонким лавашом.

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