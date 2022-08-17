«Утренний бухгалтер». Россияне назвали комфортный размер пенсии

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Начинаем с занимательной математики: ВЦИОМ опросил россиян о комфортном для жизни размере пенсии и выяснил, что в среднем эта цифра около 40 тысяч рублей.
Свежее разъяснение Минфина. Для расчета НДФЛ с продажи имущества за валюту надо пересчитать доходы и расходы в рубли.
Роспотребнадзор заявил, что в общественных местах лучше снова носить маски.
Налоговики утвердят форму, по которой надо будет запрашивать справку о сальдо по ЕНС.
Чтобы одинокую мать нельзя было уволить, у нее не обязательно должен быть статус матери-одиночки. Так решил суд.
Курсы и вебинары для бухгалтера
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И конечно, не забывайте про наши бесплатные вебинары: подобрать подходящий можно тут.
Хотите уйти из бухгалтерии и зарабатывать больше? Рассказываем, как
На вебинаре 18 августа обсудим:
- как выглядит работа финансового директора;
- плюсы и минусы профессии;
- что нужно для входа в профессию, как войти в профессию;
- зарплатные вилки;
- как перейти на позицию финдира из профессии бухгалтера.
Новости
- Приложение Сбербанка снова можно скачивать на айфон через AppStore
- Российский бизнес перестал платить налоги. Просрочка по налогам и взносам достигла 114,7 млрд руб.
- Утвердят акт сверки по единому налоговому платежу
- Период для расчета накопительной пенсии будет не более 22,5 лет
- Матери 10 детей получат почетное звание и 1 млн рублей
- Родителям школьников и студентов предлагают платить к 1 сентября по 35 тыс. рублей
- На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов
- В 2021 году налоговый период по ПСН — месяц, но для превышения доходов это правило не работает
- Переводы без открытия счета ограничат суммой в 60 тыс. рублей
- При расчете НДФЛ с продажи квартиры услуги риэлтора не учитываются
- Главбуха заставляют обучать преемника, который ее «подсидит»
- Для расчета НДФЛ с продажи имущества за валюту надо пересчитать доходы и расходы в рубли
- В общественных местах вновь придется носить маски
- Бухгалтеры путаются в учете логистики и основных средств. Проводим важный вебинар
- Санкции против российских карт Visa и Mastercard заставили людей обращаться в банки СНГ
- Кризис не щадит никого. Уже послезавтра бесплатный вебинар, как бухгалтеру стать финдиректором и заработать больше
- «Вкусно — и точка» регистрирует «Колу — и точка»
- Одинокую мать нельзя уволить, даже если у нее нет статуса матери-одиночки
- Запрашивать справку о сальдо по ЕНС придется по особой форме
- Люди хотят комфортно жить на пенсии. По результатам опроса, их устроит 40 тысяч рублей
- Услуги связи для волонтеров освободят от НДФЛ
- Российские банки начали открывать вклады в юанях
- Работник два года не ходил на работу. Роструд объяснил, как в таком случае определять дату увольнения
- Госпошлину вернут, даже если ее уплатили раньше, чем вступили в силу антикризисные меры
- Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%
- За подаренную квартиру придется заплатить НДФЛ
События
Учет зарплаты, НДФЛ, взносов — курс удаленного обучения
Дата проведения: 24 августа, среда
Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами«
Дата проведения: 24 августа, среда
Презентация программы CIMA Rus (модули Р1 и P2)
Дата проведения: 23 августа, вторник
Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»
Дата проведения: 23 августа, вторник
Внедрение 1С:ERP глазами бухгалтера. Операционные задачи учета: поиск решений, проверка, исправление ошибок
Дата проведения: 23 августа, вторник
Дата проведения: 23 августа, вторник
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ
Дата проведения: 23 августа, вторник
Займы: полученные, выданные, забытые. Налоги, бухгалтерский учет. Зоны риска при проверках
Дата проведения: 23 августа, вторник
Стратегический управленческий учет. Как рассчитать, к чему мы катимся?
Дата проведения: 22 августа, понедельник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 году: разбор ФСБУ по аренде и ОС, лизинг, ремонт, ГСМ. Зачет часов ИПБ
Дата проведения: 22 августа, понедельник
Статьи
— Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю
За трудоустройство некоторых категорий граждан государство платит субсидию — три МРОТ за каждого нового работника. В 2022 году это 45 837 рублей. Сумма не маленькая. Но выгодно ли это работодателю?
— «Утренний бухгалтер». Самозанятым опять хотят дать право на больничные и пособия
На этот раз идею обсуждает Минтруд.
— Как найти ошибки в 1С: ЗУП ред. 3.1
Часто бухгалтеры задают вопрос: «А как можно проверить, нет ли ошибок в 1С: ЗУП? В 1С: Бухгалтерии предприятия есть куча „помощников“ бухгалтера: экспресс-проверка, ОСВ, анализы и карточки счетов, ошибки при закрытии месяца... А в 1С: ЗУП практически нет ничего!» Нет, друзья, вы ошибаетесь!
— Согласие на обработку данных: подписывать или нет?
Обработка данных возможна и без согласия человека, но только в ряде случаев. При нарушении прав, пострадавшая сторона имеет полное право на обращение в Роскомнадзор. Когда согласие требуется, а когда без него можно обойтись, рассмотрим ниже.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68402 от 15.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Компания на ОСНО должна каждый месяц отражать в расходах проценты по займу, даже если платит их реже
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68922 от 18.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72454 от 27.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/71929 от 26.07.2022
: Определение № 88-14515/2022 от 27.06.2022
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