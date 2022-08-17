«Утренний бухгалтер». Россияне назвали комфортный размер пенсии

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Начинаем с занимательной математики: ВЦИОМ опросил россиян о комфортном для жизни размере пенсии и выяснил, что в среднем эта цифра около 40 тысяч рублей.

Свежее разъяснение Минфина. Для расчета НДФЛ с продажи имущества за валюту надо пересчитать доходы и расходы в рубли.

Роспотребнадзор заявил, что в общественных местах лучше снова носить маски.

Налоговики утвердят форму, по которой надо будет запрашивать справку о сальдо по ЕНС.

Чтобы одинокую мать нельзя было уволить, у нее не обязательно должен быть статус матери-одиночки. Так решил суд.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Собираем ваши отзывы по курсу повышения квалификации в управленческом учете: проходите курс и расскажите нам, как он вам.

И конечно, не забывайте про наши бесплатные вебинары: подобрать подходящий можно тут.

Хотите уйти из бухгалтерии и зарабатывать больше? Рассказываем, как На вебинаре 18 августа обсудим: как выглядит работа финансового директора;

плюсы и минусы профессии;

что нужно для входа в профессию, как войти в профессию;

зарплатные вилки;

как перейти на позицию финдира из профессии бухгалтера. Записаться

Новости

События

Учет зарплаты, НДФЛ, взносов — курс удаленного обучения

Дата проведения: 24 августа, среда

Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами«

Дата проведения: 24 августа, среда

Презентация программы CIMA Rus (модули Р1 и P2)

Дата проведения: 23 августа, вторник

Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»

Дата проведения: 23 августа, вторник

Внедрение 1С:ERP глазами бухгалтера. Операционные задачи учета: поиск решений, проверка, исправление ошибок

Дата проведения: 23 августа, вторник

Все о трудовых книжках

Дата проведения: 23 августа, вторник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ

Дата проведения: 23 августа, вторник

Займы: полученные, выданные, забытые. Налоги, бухгалтерский учет. Зоны риска при проверках

Дата проведения: 23 августа, вторник

Стратегический управленческий учет. Как рассчитать, к чему мы катимся?

Дата проведения: 22 августа, понедельник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 году: разбор ФСБУ по аренде и ОС, лизинг, ремонт, ГСМ. Зачет часов ИПБ

Дата проведения: 22 августа, понедельник

Статьи

— Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю

За трудоустройство некоторых категорий граждан государство платит субсидию — три МРОТ за каждого нового работника. В 2022 году это 45 837 рублей. Сумма не маленькая. Но выгодно ли это работодателю?

— «Утренний бухгалтер». Самозанятым опять хотят дать право на больничные и пособия

На этот раз идею обсуждает Минтруд.

— Как найти ошибки в 1С: ЗУП ред. 3.1

Часто бухгалтеры задают вопрос: «А как можно проверить, нет ли ошибок в 1С: ЗУП? В 1С: Бухгалтерии предприятия есть куча „помощников“ бухгалтера: экспресс-проверка, ОСВ, анализы и карточки счетов, ошибки при закрытии месяца... А в 1С: ЗУП практически нет ничего!» Нет, друзья, вы ошибаетесь!

— Согласие на обработку данных: подписывать или нет?

Обработка данных возможна и без согласия человека, но только в ряде случаев. При нарушении прав, пострадавшая сторона имеет полное право на обращение в Роскомнадзор. Когда согласие требуется, а когда без него можно обойтись, рассмотрим ниже.

— Цитата дня. Про понятный НК

Бизнесменов спросили — что им нужно для нормальной работы? Кроме пожеланий не менять правила игры, помогать реально, а не на бумаге и отменить проверки, прозвучало предложение сделать уже наконец налоговое законодательство простым и понятным.

— Электронный архив: как организовать его в компании и почему пора это сделать

Если сравнить положение электронного документооборота 3 года назад и сегодня, можно сильно удивиться. Раньше организации относились к ЭДО по принципу «нам не надо». Сейчас так рассуждать уже сложнее — пандемия изменила мир.

— Есть ли жизнь после моратория? Банкроты и мораторий на банкротство

Бизнесмены задают все больше вопросов про мораторий на банкротство. Эксперт разбирает самые важные из них.

— Как заключить договор и платить налоги с услуги лектора-нерезидента

Несколько вопросов по ситуации, когда банк планирует организовать онлайн-семинар с участием физического лица — нерезидента.

— Налог на прибыль: льгота для IT и радиоэлектроники

Федеральным законом от 14.07.22 № 323-ФЗ внесены поправки в НК РФ, некоторые из которых стимулируют дальнейшее создание и применение отечественных IT-технологий и продукции радиоэлектроники.

— «Ночной бухгалтер». Уголовка для бизнеса может стать более стремительной

Чтобы завести уголовное дело на бизнесмена, правоохранителям приходится ждать отмашки налоговиков. Зачем терять на это время? Следователи хотят заводить уголовку быстрее.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68402 от 15.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компания на ОСНО должна каждый месяц отражать в расходах проценты по займу, даже если платит их реже

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68922 от 18.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72454 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/71929 от 26.07.2022

: Определение № 88-14515/2022 от 27.06.2022

Обсуждаемые темы форума

— Вопросы по рассылкам «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер»

— Ликвидация ООО на ОСНО

— Почему с апреля 2021 года взносы в ФСС учитываются как переплата?

— Штатное расписание

— Сокращение дистанционного сотрудника, объявление простоя

— Учёт ТМЦ в 2022 году

— Расходы УСН

— Заполнение доверенности на получение ТМЦ комбинированным способом

— Замена стороны по договору (передача договора)

— Возврат переплаты

— Наем сотрудников

— Счета покупателям-настройка

— Разве ООО может владеть само собой?

— Казначейское сопровождение договора субподряда по 44-фз

— Аренда рекламных конструкций

— Ст. 54.1 НК РФ

— Оплата коммунальных услуг, доходы ТСН

— ИП и договор с самозанятым

— Организация не находится по адресу регистрации

— Заключение договора со стоматологией