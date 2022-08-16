Что нужно знать об электронной доверенности в ПФР, сроках уплаты налогов, заявлениях о регистрации и НДФЛ с аванса

Изменение — слово, которое чаще других встречалось в новостях недели. Изменят справку для соцвычета по НДФЛ на лечение, форму 3-НДФЛ, декларацию по УСН. Буквально на этой неделе поменяются формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ. А сколько «открытий чудных» нас еще ждет! Возможно, поэтому для приведения нервной системы в равновесие хочется чего-то стабильного, устоявшегося.

Мы предлагаем отметить День малинового варенья. В старину этот праздник называли Малинник, в это время собирали ягоды и варили варенье. И на эту традицию не влияли ни экономическая ситуация, ни развитие технологий. Ну, варенье варить мы не будем, а вот кекс с малиной обязательно приготовим. Нам понадобится: мука — 260 гр., сливочное масло — 100 гр., 2 куриных яйца, сахарная пудра — 200 гр., разрыхлитель — 1 ч. л., молоко — 150 мл., малина — сколько захотите (можно добавить еще ягоды, которые любите).

Взбиваем яйца, сахарную пудру и растопленное сливочное масло. Добавляем молоко и все перемешиваем. Просеиваем муку. Вводим ее вместе с разрыхлителем в массу. Застилаем форму пекарской бумагой или смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто. Сверху раскладываем ягоды. Отправляем в духовку при 180°C примерно на 30-40 минут.