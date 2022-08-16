Что нужно знать об электронной доверенности в ПФР, сроках уплаты налогов, заявлениях о регистрации и НДФЛ с аванса

Изменение — слово, которое чаще других встречалось в новостях недели. Изменят справку для соцвычета по НДФЛ на лечение, форму 3-НДФЛ, декларацию по УСН. Буквально на этой неделе поменяются формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ. А сколько «открытий чудных» нас еще ждет! Возможно, поэтому для приведения нервной системы в равновесие хочется чего-то стабильного, устоявшегося.
Взбиваем яйца, сахарную пудру и растопленное сливочное масло. Добавляем молоко и все перемешиваем. Просеиваем муку. Вводим ее вместе с разрыхлителем в массу. Застилаем форму пекарской бумагой или смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто. Сверху раскладываем ягоды. Отправляем в духовку при 180°C примерно на 30-40 минут.
Ну, как, ощутили душевное равновесие? Переходим к новостям.
Важно
- Формы заявлений о регистрации организаций и ИП обновят.
- Утвердили формат электронной доверенности для отчетов в ПФР.
- В 2023 году для имущественных налогов будут новые сроки уплаты.
- С 2023 года с аванса по зарплате придется перечислять НДФЛ в бюджет.
Из первых рук
- Дивиденды не облагаются страховыми взносами.
- Если человек подарил вам деньги, платить НДФЛ не надо.
- На допуслуги гостиниц можно применять ставку НДС 0%.
- Дистанционщик, который работает за границей, сам платит свой НДФЛ, если он резидент.
- Физлица тоже платят налог на имущество по кадастровому перечню для организаций, напомнила ФНС.
- За аренду квартиры для сотрудника надо платить взносы и удерживать НДФЛ.
- На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ На агентское вознаграждение от юрлиц и ИП не надо выбивать чек ККТ.
- НДС 0% действует как для старых, так и для новых гостиниц. Но срок применения льготы разный.
Обращаем внимание
- Будет форма заявления на упрощенный соцвычет по НДФЛ.
- С 1 сентября при продаже молока надо формировать только электронные УПД и сканировать коды на ККТ.
- Пошли требования на повторную уплату налогов, которые ранее ушли через проблемные банки.
- Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС.
- Электронные сигареты нужно будет маркировать уже с декабря 2022 года.
- За неправильные сведения для соцвычета по НДФЛ на лечение налоговики оштрафуют клинику на 20%.
- При сдаче чужой отчетности по ТКС надо направлять в ИФНС информационное сообщение о представительстве.
Для информации
- Самозанятые смогут получать больничные и детские пособия.
- После 9 сентября компании могут повторно снять с валютного счета $5 000 на загранкомандировки.
- Для льготной ипотеки айтишникам снизят ставки и минимальный размер зарплаты.
- Банки сообщают в ФНС о процентах по вкладам. О процентах по займам не сообщают.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Из-за ошибочной записи в электронной трудовой книжке ПФР требует вернуть часть пенсии.
- При расчете НДФЛ с продажи доли в уставном капитале можно применить вычет в 250 тыс. рублей.
- Из-за курсовых разниц в декларации может выйти убыток. Налоговики требуют пояснений.
- Смягчающие и отягчающие обстоятельства взаимоуничтожаются, так решил суд.
- ИП-кулинар на ОСНО может не платить НДС.
- Предпринимательница доказала, что использовала квартиру в бизнесе. Суд отменил начисления по налогу на имущество.
- Налоговики переквалифицировали заем в доход от реализации и ИП слетел с УСН.
- Пропавшего дистанционщика можно уволить только при ликвидации компании.
- Компания соответствовала критериям МСП, но в реестре ее не было. Налоговики доначислили взносы.
На всякого мудреца...
- Налоговики не доказали прямую связь косвенных расходов с производством и проиграли суд.
- Налоговики раскрыли схему дробления, но в суде выяснилось, что доначисления налогов отрицательные.
- Суд запретил вне рамок проверки запрашивать документы по всем покупателям и поставщикам.
- За ошибку в номере филиала в 4-ФСС штрафовать нельзя. Так сказал суд.
В планах
- Пивоварам придется регистрироваться в системе маркировки с марта 2023 года.
- ПФР будет передавать в ФНС данные на тех, кто тратит маткапитал на покупку жилья.
А тем временем...
- С ввозом смартфонов, ноутов и планшетов из стран ЕАЭС по параллельному импорту могут быть проблемы.
- Банки под санкциями смогут замораживать валюту, поступившую на счета юрлиц и ИП в этих банках.
Упс...
- Чистка реестра IT-компаний продолжится. Оттуда исключат непрофильные организации.
- Россиянам за границей прилетают штрафы от налоговой за валютные переводы друг другу.
- Если новая IT-компания ни разу не сдавала РСВ с льготным тарифом, льготную ипотеку ее сотрудникам не дадут.
О как!
- Маркетплейс Wildberries переименовался в «Ягодки».
- Страховщики отказываются возвращать деньги заемщикам, досрочно погасившим кредит.
- Сотрудника с ненормированным днем можно задержать после работы, но нельзя вызывать из дома, когда он уже ушел.
- Расходы на рекламные товары, необлагаемые НДС, повысят со 100 до 300 рублей.
- ПФР незаконно отказывал людям в детских пособиях из-за того, что автоматический расчет доходов работает неправильно.
И о хорошем
- Осенние туры по России будут стоить на 20% дешевле за счет кэшбека.
- Кэшбэк возвращается. Банки вернут клиентам программы лояльности.
- Льготу по семейной ипотеке продлят до конца 2023 года.
- Заморозки переводов не будет. Вместо этого будут два дня «охлаждать» клиентов банков.
- Работающего пенсионера можно уволить ради индексации пенсии и снова принять обратно. Это законно.