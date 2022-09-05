«Утренний бухгалтер». Сумма госконтракта с упрощенцами не уменьшается на НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если в торгах выиграла фирма на УСН, цена госконтракта не изменится. Но в смете не будет строки «Твердая цена контракта с НДС».

Даже если сотрудник плохо работал, не платить ему премию нельзя, если в итоге его зарплата будет меньше МРОТ.

Доходы от компании, которая 2 года назад была работодателем самозанятого, не относятся к категории облагаемых НПД.

Характер валютных банковских вкладов изменился после начала кризиса. Они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.

Плательщиками НПД не могут быть физлица, которые заключают трудовые договоры с другими физлицами. Это правило относится и к ИП на НПД.

Новости

— UnionPay ограничила работу в России с санкционными банками

— ⛽🚗 Акцизы на бензин и транспортный налог между собой не связаны

— Сотрудников с маленькой зарплатой нельзя лишать премии

— ❗ Сумма госконтракта с упрощенцами не уменьшается на НДС

— Налоговики грозятся заблокировать счет предпринимателям без работников, которые не сдали РСВ

— Налог на имущество физлиц давно и повсеместно не начисляют по инвентаризационной стоимости. Везде только по кадастровой

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— Учредитель может оказывать своей фирме услуги как самозанятый

— Российские банки потеряли за шесть месяцев 2022 года 1,5 трлн рублей

— С 13 сентября меняют тарифы на ОСАГО

— Как не нарваться на штраф или дисквалификацию из-за новых ФСБУ? Об этом у нас есть специальный онлайн-курс

— В Центробанке рассказали о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые

— Если общая квартира перешла жене по брачному договору, срок владения для НДФЛ идет от даты ее покупки

— ✨Как вам изменения по налогам в этом году, есть сложности? Приходите на вебинар

— Когда на инвестиционную недвижимость амортизация не начисляется: разъяснение эксперта

— ИП на НПД не может нанимать сотрудников

— Производитель бытовой техники Electrolux покидает Россию. Свою продукцию поставлять в страну он больше не будут

— 💥 Считайте УСН на «Клерке». У нас новый калькулятор налога по упрощенке

— Ошибочка вышла: Иванов, да не тот. История одной проверки

— СФР будет оформлять СНИЛС на иностранцев по данным с Госуслуг

События

Что нового появилось в налогах этим летом

Дата проведения: 8 сентября, четверг

Дробление бизнеса: признаки, последствия, пути решения проблем

Дата проведения: 8 сентября, четверг

Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов

Дата проведения: 8 сентября, четверг

НОВИНКА!!! Специально для региональных слушателей идет набор на курс «Финансовый директор».

Дата проведения: 8 сентября, четверг

ФСБУ 6/2020 «основные средства», ФСБУ 26/2020 «капитальные вложения», анализ отдельных аспектов применения

Дата проведения: 7 сентября, среда

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами.

Дата проведения: 7 сентября, среда

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов Учет транспортных средств и затрат.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Компенсация работникам и учет затрат.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Презентация программы «Бизнес-коучинг»

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Статьи

— Обзор судебной налоговой практики за первое полугодие 2022

Судебная практика первого полугодия показывает, что большинство дел выигрывает налоговая инспекция. В топе — дела о дроблении и технических компаниях. Но есть ситуации, когда организации допускают непроизвольные ошибки или применяют не самые распространенные налоговые схемы. Об этом — далее.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/79525 от 16.08.2022

Минфин РФ: № 03-11-11/80767 от 18.08.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-3-21/9017@ от 22.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налог на имущество физлиц давно и повсеместно не начисляют по инвентаризационной стоимости. Везде только по кадастровой

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/79299 от 15.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Сумма госконтракта с упрощенцами не уменьшается на НДС

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8070@ от 29.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ⛽🚗 Акцизы на бензин и транспортный налог между собой не связаны

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