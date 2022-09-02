«Утренний бухгалтер». Еще год можно подтверждать соответствие продукции в упрощенном порядке

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До сентября 2023 года экспортерам и производителям продукции продлили применение упрощенного порядка подтверждения ее соответствия.

Если налоговики не учли льготу при начислении имущественных налогов физлиц, надо подать заявление.

Обязаловку по ЕНП еще не внедрили, а налоговики уже проводят подобные схемы.

​​По счету, выписанному на организацию, может заплатить физлицо. От покупателя нужно письмо, а от поставщика – чек ККТ.

С 1 сентября работодатели, перешедшие на электронный кадровый документооборот, могут обмениваться с работниками документами через личные кабинеты.

Новости

— Сервис «Яндекс.Такси» был атакован злоумышленниками

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— Переплату по ЕНП могут автоматически зачесть в счет долга по НПД

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— Неотделимые улучшения в арендованное имущество надо амортизировать

— Займ дадут, если установят личность заемщика и проверят подлинность его паспорта

— Если налоговики не учли льготу при начислении имущественных налогов физлиц, надо подать заявление

— ⚡ Уведомление об обработке персданных не обязательно было сдавать до 1 сентября

— Перевод денег по банковским реквизитам заемщика защитит его от мошенников

— По счету, выписанному на организацию, может заплатить физлицо. От покупателя нужно письмо, а от поставщика – чек ККТ

— Согласие на обработку личных данных можно будет дать, а потом передумать и отозвать

— Подтверждать соответствие продукции в упрощенном порядке можно будет еще год

— Из России ушли 3 тысячи иностранных компаний

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События

Дробление бизнеса: признаки, последствия, пути решения проблем

Дата проведения: 8 сентября, четверг

Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов

Дата проведения: 8 сентября, четверг

НОВИНКА!!! Специально для региональных слушателей идет набор на курс "Финансовый директор".

Дата проведения: 8 сентября, четверг

ФСБУ 6/2020 "основные средства", ФСБУ 26/2020 "капитальные вложения", анализ отдельных аспектов применения

Дата проведения: 7 сентября, среда

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами.

Дата проведения: 7 сентября, среда

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов Учет транспортных средств и затрат.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Компенсация работникам и учет затрат.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Выкуп компании её менеджментом в условиях санкций

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Экзотические способы оптимизировать налоги

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Статьи

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/66913 от 12.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Неотделимые улучшения в арендованное имущество надо амортизировать

Роструд: Письмо № ПГ/19773-6-1 от 01.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатели должны подключить свою систему для кадрового ЭДО к Госуслугам

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75164 от 03.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При расчете НДФЛ с продажи ценных бумаг учитывают расходы на них по методу ФИФО

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/80161 от 17.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес хочет ждать, когда поступит оплата после отгрузки, и только тогда начислять НДС. Минфин против

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