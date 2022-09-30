«Утренний бухгалтер». Про приостановку трудового договора в 1С

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Трудовой договор с мобилизованным сотрудником надо приостановить. В 1С:Бухгалтерия есть инструменты, через которые можно провести этот процесс.

Региональные выплаты мобилизованным зачислят автоматически: для этого будут нужны данные от воинских частей.

С мобилизованных не будут взыскивать долги. Для этого в военкомате можно будет написать заявление.

Новости про пересчет налогов. НДФЛ с 13% на 15% налоговики пересчитают сами и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить.

Компания на УСН по минимальной цене продала земельные участки и здания подконтрольной организации на упрощенке. Но это опасно, объясняем почему.

5 законов, чтобы построить бухгалтерский бизнес и зарабатывать 1.000.000 рублей в месяц Работаете на аутсорсе? Бесплатный вебинар от “Академии аутсорсинга” для вас! 30 сентября в 19:00 ответим на вопросы: как поднять цены без потери клиентов;

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Новости

События

ВЭД в условиях санкций и ограничений: проблемы и пути их решения

Дата проведения: 6 октября, четверг

Отчетность за 9 месяцев: новые правила из-за изменений в законах

Дата проведения: 5 октября, среда

Частичная мобилизация работников: оформление и учет

Дата проведения: 5 октября, среда

Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть

Дата проведения: 5 октября, среда

Авторский семинар Евгения Сивкова в Москве 5-7 октября 2022 г.

Дата проведения: 5 октября, среда

Всероссийский осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 5 октября, среда

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 5 октября, среда

Особенности и ограничения международных расчетов

Дата проведения: 5 октября, среда

Все новшества для бухгалтера – 2022-2023

Дата проведения: 5 октября, среда

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 5 октября, среда

Статьи

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Недвижимость традиционно становится главным способом сбережения средств в турбулентные времена. В первую очередь через приобретение материального актива люди преследуют цель сохранить деньги, а не приумножить их. Разбираемся, насколько выгодно покупать жилую и коммерческую недвижимость прямо сейчас и что говорят эксперты по этому поводу.

— Компенсация за задержку зарплаты

К работе все относятся по-разному. Кто-то видит в ней смысл жизни, а кто-то с неохотой занимается нелюбимым делом. Но все эти ситуации объединяет одно — любая работа должна приносить доход. Каждый работник дважды в месяц должен получать оплату за свой труд. Если же работодатель не выплатил сотруднику заработную плату вовремя, он должен это компенсировать. Вопросам выплаты компенсации за задержку зарплаты, ее расчету и налогообложению в 2022 году посвящена наша статья.

— «Утренний бухгалтер». Минцифры снова запустит аккредитацию IT-компаний

В ведомстве обещают сделать это до 15 октября.

— 📈 Почему рубль укрепляется к доллару и евро, а цены в России не снижаются?

Все взрослые россияне в курсе: когда рубль падает, цены растут. У нас продается много импортных товаров плюс даже в отечественных часто используются зарубежные компоненты и сырье.

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В 2020 году нас всех активно «зумировали», отправив в пандемию общаться с коллегами через сервисы видеоконференций. В 2022 году некоторые из них покинули российский рынок и бизнесу пришлось искать альтернативы. Причем предпочтение теперь отдается отечественному софту.

— Как бюджетным организациям учитывать материалы

Учет материалов в бюджетных учреждениях (БУ) отличается от учета в коммерческих организациях. В этой статье вы найдете информацию об особенностях отражения транзакций с материалами в БУ.

— Какая новая отчетность ждет бизнес в 2023: изменение сроков подачи деклараций и новый расчет 6-НДФЛ

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За нарушения в системе прослеживаемости и ошибки будут штрафовать. Поправки в КоАП уже готовы.

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Отдыхаем от повестки с помощью профессиональных новостей. Много изменений грядет уже в ближайшее время.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 511 от 30.03.2022

Госкомстат РФ: Постановление № 1 от 05.01.2004

Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004

Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-32695/2016 от 04.08.2016

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-14/677@ от 30.12.2019

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