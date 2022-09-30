«Утренний бухгалтер». Про приостановку трудового договора в 1С

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Трудовой договор с мобилизованным сотрудником надо приостановить. В 1С:Бухгалтерия есть инструменты, через которые можно провести этот процесс.
Региональные выплаты мобилизованным зачислят автоматически: для этого будут нужны данные от воинских частей.
С мобилизованных не будут взыскивать долги. Для этого в военкомате можно будет написать заявление.
Новости про пересчет налогов. НДФЛ с 13% на 15% налоговики пересчитают сами и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить.
Компания на УСН по минимальной цене продала земельные участки и здания подконтрольной организации на упрощенке. Но это опасно, объясняем почему.
5 законов, чтобы построить бухгалтерский бизнес и зарабатывать 1.000.000 рублей в месяц
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Новости
- Временно отменяют формулу расчета прожиточного минимума
- Что известно о мобилизации на 29 сентября
- За ошибки с прослеживаемостью будут штрафовать до 100 тыс. рублей
- Накопительные пенсионные взносы замораживают до 2025 года
- В счете-фактуре надо будет указывать стоимость прослеживаемых товаров
- Минцифры уточнило принципиальное условие для отсрочки от мобилизации сотрудникам операторов связи
- Мобилизованным хотят дать льготу по налогу на квартиры и дома
- Строительные работы в ДНР не облагаются НДС, а вычет на стройматериалы есть
- К концу года доллар будет стоить 66 рублей
- IT-компаниям рекомендуют ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты
- Материнский капитал проиндексируют. На первого ребенка – 590 тыс. руб., а на второго – 780 тыс. руб.
- Володин: «Гражданам, состоящим на воинском учете, нельзя покидать место жительства без разрешения военкоматов»
- Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить
- Продавать недвижимость и транспорт на упрощенке опасно
- С мобилизованных не будут взыскивать долги
- Передвижение военнообязанных не требует разрешения военкомата
- Региональные выплаты мобилизованным зачислят автоматически
- 1 октября стартует курс «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения»
- Туристического кешбэка не будет. Его не включили в проект бюджета на 2023-2025 годы
- Банки готовят списки сотрудников на бронь от ЧМ
- Самозанятые за 15 тыс. рублей в год смогут купить право на больничные
- Завтра Путин выступит в Кремле и подпишет договор о вступлении в состав России новых субъектов
- Через «Сервис 360°» малый и средний бизнес может заявить о договорах, которые срываются из-за мобилизации
- С 2023 года вместо пяти пособий будет одно универсальное для беременных и семей с детьми. Проект уже в Думе
- Для карт Мир в Турции создадут отдельный банк
- В 2023 году пенсии проиндексируют на 4,8%
- Соцконтракты мобилизованных приостановят или досрочно завершат
- Учители могут носить повестки
- Транспорту из недружественных стран запретят перевозить грузы по территории России
- МФЦ не выдают повестки мужчинам
- Бухгалтеры советуют, как в 1С провести приостановку трудового договора
- В школах появятся уроки финансовой грамотности для старшеклассников. Пока в рамках обществознания
- 30 сентября Финляндия закроет границы для российских туристов
- Малому бизнесу не придется платить за СОУТ
События
ВЭД в условиях санкций и ограничений: проблемы и пути их решения
Дата проведения: 6 октября, четверг
Отчетность за 9 месяцев: новые правила из-за изменений в законах
Дата проведения: 5 октября, среда
Частичная мобилизация работников: оформление и учет
Дата проведения: 5 октября, среда
Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть
Дата проведения: 5 октября, среда
Авторский семинар Евгения Сивкова в Москве 5-7 октября 2022 г.
Дата проведения: 5 октября, среда
Всероссийский осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 5 октября, среда
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 5 октября, среда
Особенности и ограничения международных расчетов
Дата проведения: 5 октября, среда
Все новшества для бухгалтера – 2022-2023
Дата проведения: 5 октября, среда
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 5 октября, среда
Статьи
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Недвижимость традиционно становится главным способом сбережения средств в турбулентные времена. В первую очередь через приобретение материального актива люди преследуют цель сохранить деньги, а не приумножить их. Разбираемся, насколько выгодно покупать жилую и коммерческую недвижимость прямо сейчас и что говорят эксперты по этому поводу.
— Компенсация за задержку зарплаты
К работе все относятся по-разному. Кто-то видит в ней смысл жизни, а кто-то с неохотой занимается нелюбимым делом. Но все эти ситуации объединяет одно — любая работа должна приносить доход. Каждый работник дважды в месяц должен получать оплату за свой труд. Если же работодатель не выплатил сотруднику заработную плату вовремя, он должен это компенсировать. Вопросам выплаты компенсации за задержку зарплаты, ее расчету и налогообложению в 2022 году посвящена наша статья.
— «Утренний бухгалтер». Минцифры снова запустит аккредитацию IT-компаний
В ведомстве обещают сделать это до 15 октября.
— 📈 Почему рубль укрепляется к доллару и евро, а цены в России не снижаются?
Все взрослые россияне в курсе: когда рубль падает, цены растут. У нас продается много импортных товаров плюс даже в отечественных часто используются зарубежные компоненты и сырье.
— Как сотрудники «Клерка» работают на удаленке. Выбираем новый сервис для видеоконференций
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За нарушения в системе прослеживаемости и ошибки будут штрафовать. Поправки в КоАП уже готовы.
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Отдыхаем от повестки с помощью профессиональных новостей. Много изменений грядет уже в ближайшее время.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 511 от 30.03.2022
Госкомстат РФ: Постановление № 1 от 05.01.2004
Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004
Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-32695/2016 от 04.08.2016
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-14/677@ от 30.12.2019
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