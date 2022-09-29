«Утренний бухгалтер». Минцифры снова запустит аккредитацию IT-компаний

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
До 15 октября аккредитацию IT-компаний обещают возобновить. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
От частичной мобилизации дадут отсрочку студентам частных вузов и аспирантам: будет указ.
В 2023 году страховые взносы по травматизму и профзаболеваниям останутся на прежнем уровне. То есть от 0,2% до 8,5%.
Новое про трудовые отношения с мобилизованными. Мобилизованных сотрудников на срочных трудовых договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения.
Декларация по налогу на имущество за 2022 год будет новой формы.
Как бухгалтеру выйти на стабильный доход в 1 млн в бизнесе?
На вебинаре 29 сентября ответим на вопросы:
✓ как на аутсорсинге поднять цены без потери клиентов;
✓ как сделать сразу правильно и без ошибок;
✓ как перейти от беспорядка и операционки 24/7 к управляемому системному бизнесу.
Как сейчас работают маркетплейсы и почему это важно
Продажи на маркетплейсах — быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов.
Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы.
На вебинаре разберем важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.
Новости
- Для НДФЛ с продажи жилья оно считается единственным, если второе было получено по наследству менее 3 месяцев назад
- Для СЗВ-М важна дата фактического начала работы, а не дата трудового договора
- В Белгороде аннулируют повестки, выданные по ошибке
- Сервис приема заявлений на отсрочку работает. Завтра в Генштаб отправят первые списки
- За один день о мобилизованных надо отчитаться по форме СЗВ-ТД
- Покупка валюты в загранкомандировке пойдет в расходы по курсу, который указан в справке. Если нет справки, то по курсу ЦБ
- 80% работодателей не вели воинский учет до мобилизации. Им надо заполнять учетные карточки и информировать военкоматы
- Мошенники продают IT-дипломы для отсрочки от мобилизации
- Клерк запускает свой мерч. Проголосуйте за интересный вариант
- 13 тыс. россиян за день обратились за казахстанским ИИН. Он нужен, чтобы открыть местную карточку и работать
- Уволенные до 21 сентября контрактники-добровольцы после возвращения придут к бывшему работодателю
- Госбанки Турции не получили предписаний остановить работу с картами МИР
- Термобелье и берцы подскочили в цене. Подорожали и другие товары, которые скупают мобилизованные
- Цена билета в плацкартный вагон вырастет с 1 октября на 6,5%
- Новые ФСБУ ничего кардинально в налоговом регулировании не изменили. Бухгалтеры ошибаются, это не так
- В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы
- Эмигрантов последних дней примут обратно. Без наказаний, если человек не нарушил закон
- Госземли будут сдавать в аренду по кадастровой стоимости
- В призывной комиссии можно оспорить повестку, если гражданин не годен
- За 2022 год надо сдавать декларацию по налогу на имущество новой формы
- Мобилизованных сотрудников на срочных трудовых договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения
- В 2023 году взносы на производственный травматизм не изменятся: от 0,2% до 8,5%
- В Москве отзывают повестки, которые выслали ошибочно
- Председатель Госдумы предложил передавать брошенные машины эмигрантов семьям мобилизованных
- Лимиты на снятие валюты не изменят
- Есть всего пять законов стратегии построения и развития бухгалтерского бизнеса. С выручкой до 1 млн рублей в месяц
- Ставку 10% для внутренних авиарейсов через Москву продлят на 2023 год
- До 15 октября Минцифры возобновит аккредитацию IT-компаний
- Закон о кредитных каникулах приняла Госдума. Их смогут получить не только призывники по ЧМ, но контрактники других силовых структур и ИП
- Среднемесячная зарплата в России вырастет на 6 600 рублей
- В AppStore нельзя скачать Mail.ru и Облако
- Объясняем.рф: предельный возраст мобилизации рядовых и сержантов — 50 лет
- Волонтерам будут платить компенсацию за вред здоровью
- Открыта горячая линия для родственников мобилизованных
- Фермеры, получившие грант, но попавшие под мобилизацию, смогут передать права на имущество другому лицу
- Студентов всех вузов освободят от частичной мобилизации
- У мобилизованных граждан, которые платят алименты, сумма выплат будет вычитаться из денежного довольствия
- Петербургские работодатели сами решат, кого из их сотрудников мобилизуют
- За первую неделю мобилизации россияне сняли 350 млрд руб. со своих банковских счетов
- Пенсионеры готовятся к чемпионату по финансовой грамотности
- Вводят новые правила заполнения платежек на уплату налогов
- Временно отменяют формулу расчета прожиточного минимума
- Что известно о мобилизации на 29 сентября
- За ошибки с прослеживаемостью будут штрафовать до 100 тыс. рублей
События
ВЭД в условиях санкций и ограничений: проблемы и пути их решения
Дата проведения: 6 октября, четверг
Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть
Дата проведения: 5 октября, среда
Авторский семинар Евгения Сивкова в Москве 5-7 октября 2022 г.
Дата проведения: 5 октября, среда
Всероссийский осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 5 октября, среда
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 5 октября, среда
Особенности и ограничения международных расчетов
Дата проведения: 5 октября, среда
Все новшества для бухгалтера — 2022-2023
Дата проведения: 5 октября, среда
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 5 октября, среда
Выбираем договор: трудовой или гражданско-правовой
Дата проведения: 4 октября, вторник
Как наладить работу с персональными данными с учетом изменений
Дата проведения: 4 октября, вторник
Статьи
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Проводки по бюджетному учету составляются, исходя из правил, установленных планом счетов бюджетного учета. Корректность проводок по бюджетному учету можно проверить, найдя подходящие хозяйственные операции в инструкции к плану счетов. Расскажем об этом в нашей статье.
— Частичная мобилизация: выплаты и льготы
Объясняем, на какие выплаты может рассчитывать мобилизованный россиянин и почему.
— Маркировка рекламы в интернете: юридические аспекты и один лайфхак
С сентября 2022 года федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» от 02.07.2021 № 347-ФЗ вступил в силу. С этого момента все игроки рекламного рынка — от фрилансеров до агентств — должны маркировать рекламные креативы и отправлять отчеты по кампаниям в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).
— «Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как быть с СЗВ-СТАЖ по мобилизованным
Кстати, нужна и форма СЗВ-ТД.
— Черный список заемщиков: кому и почему банки отказывают в кредите
Ведут ли банки список людей, которым нельзя давать деньги в долг? Обмениваются ли они данными друг с другом? И почему все одновременно могут отказывать в кредите? Разбираемся.
— Новая отчетность по налогу на имущество за 2022 год утверждена
Изменение законодательства по налогу на имущество организаций потребовало корректировку формы отчетности по налогу. Большое количество изменений произошло в 2021 и особенно в 2022 году. Форму декларации, которая была утверждена приказом ФНС от 28 июля 2020 № ЕД-7-21/475@, меняли несколько раз, пока не приняли окончательный вариант.
— Могут ли за отсутствие ИНН покупателя в кассовом чеке исключить расходы из налогооблагаемой базы
Пару дней назад поступил интересный вопрос: «В ходе аудиторской проверки аудиторы предупредили нас о том, что инспекторы могут исключить из расходов суммы чеков на покупку ТМЦ за наличный расчет, если продавец в этом чеке не указывает конкретный ИНН покупателя. Правда ли это?» А вот и ответ на этот вопрос.
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Если выплачиваете зарплату иностранным работникам наличными, нарушаете закон. За это предусмотрены административные штрафы. Налоговики увидят нарушение, когда проверят кассовые документы. Подробности — в статье.
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Рассказываем о взыскании с сотрудников материального ущерба: в пределах какой суммы, полная материальная ответственность, какие документы надо подписать с работниками и как рассчитывается размер ущерба
— «Ночной бухгалтер». Не прошло и года: сканы документов сделали полноценной первичкой
Бухгалтеры смогут переводить электронные документы из одного формата в другой, использовать как перевод электронного документа в бумажный, так и наоборот.
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Итак, важные пункты по уплате налогов такие.
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Уволить мобилизованных можно при ликвидации фирмы, закрытии бизнеса ИП, если трудовой договор был срочный и срок истек. И еще если человек через 3 месяца после дембеля не явился на работу.
🔒 Какими способами самозанятому уплатить НПД
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12746@ от 26.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/84851 от 31.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Строительные работы в ДНР не облагаются НДС, а вычет на стройматериалы есть
Минфин РФ: Приказ № 125н от 06.10.2011
Минфин РФ: Приказ № 11н от 02.02.2011
Минфин РФ: Приказ № 63н от 28.07.2010
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