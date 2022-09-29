«Утренний бухгалтер». Минцифры снова запустит аккредитацию IT-компаний

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До 15 октября аккредитацию IT-компаний обещают возобновить. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

От частичной мобилизации дадут отсрочку студентам частных вузов и аспирантам: будет указ.

В 2023 году страховые взносы по травматизму и профзаболеваниям останутся на прежнем уровне. То есть от 0,2% до 8,5%.

Новое про трудовые отношения с мобилизованными. Мобилизованных сотрудников на срочных трудовых договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения.

Декларация по налогу на имущество за 2022 год будет новой формы.

Как бухгалтеру выйти на стабильный доход в 1 млн в бизнесе? На вебинаре 29 сентября ответим на вопросы: ✓ как на аутсорсинге поднять цены без потери клиентов; ✓ как сделать сразу правильно и без ошибок; ✓ как перейти от беспорядка и операционки 24/7 к управляемому системному бизнесу. Записаться

Как сейчас работают маркетплейсы и почему это важно

Продажи на маркетплейсах — быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов.

Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы.

На вебинаре разберем важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.

Новости

События

ВЭД в условиях санкций и ограничений: проблемы и пути их решения

Дата проведения: 6 октября, четверг

Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть

Дата проведения: 5 октября, среда

Авторский семинар Евгения Сивкова в Москве 5-7 октября 2022 г.

Дата проведения: 5 октября, среда

Всероссийский осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 5 октября, среда

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 5 октября, среда

Особенности и ограничения международных расчетов

Дата проведения: 5 октября, среда

Все новшества для бухгалтера — 2022-2023

Дата проведения: 5 октября, среда

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 5 октября, среда

Выбираем договор: трудовой или гражданско-правовой

Дата проведения: 4 октября, вторник

Как наладить работу с персональными данными с учетом изменений

Дата проведения: 4 октября, вторник

Статьи

— Бюджетный учет: какие проводки использовать бухгалтеру при покупке канцелярии, выплате зарплаты и перечислению НДФЛ и взносов

Проводки по бюджетному учету составляются, исходя из правил, установленных планом счетов бюджетного учета. Корректность проводок по бюджетному учету можно проверить, найдя подходящие хозяйственные операции в инструкции к плану счетов. Расскажем об этом в нашей статье.

— Частичная мобилизация: выплаты и льготы

Объясняем, на какие выплаты может рассчитывать мобилизованный россиянин и почему.

— Маркировка рекламы в интернете: юридические аспекты и один лайфхак

С сентября 2022 года федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» от 02.07.2021 № 347-ФЗ вступил в силу. С этого момента все игроки рекламного рынка — от фрилансеров до агентств — должны маркировать рекламные креативы и отправлять отчеты по кампаниям в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

— «Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как быть с СЗВ-СТАЖ по мобилизованным

Кстати, нужна и форма СЗВ-ТД.

— Черный список заемщиков: кому и почему банки отказывают в кредите

Ведут ли банки список людей, которым нельзя давать деньги в долг? Обмениваются ли они данными друг с другом? И почему все одновременно могут отказывать в кредите? Разбираемся.

— Новая отчетность по налогу на имущество за 2022 год утверждена

Изменение законодательства по налогу на имущество организаций потребовало корректировку формы отчетности по налогу. Большое количество изменений произошло в 2021 и особенно в 2022 году. Форму декларации, которая была утверждена приказом ФНС от 28 июля 2020 № ЕД-7-21/475@, меняли несколько раз, пока не приняли окончательный вариант.

— Могут ли за отсутствие ИНН покупателя в кассовом чеке исключить расходы из налогооблагаемой базы

Пару дней назад поступил интересный вопрос: «В ходе аудиторской проверки аудиторы предупредили нас о том, что инспекторы могут исключить из расходов суммы чеков на покупку ТМЦ за наличный расчет, если продавец в этом чеке не указывает конкретный ИНН покупателя. Правда ли это?» А вот и ответ на этот вопрос.

— Когда валютное законодательство важнее трудового. Как не попасть на штрафы

Если выплачиваете зарплату иностранным работникам наличными, нарушаете закон. За это предусмотрены административные штрафы. Налоговики увидят нарушение, когда проверят кассовые документы. Подробности — в статье.

— Когда с работника можно взыскать компенсацию материального ущерба в полном объеме

Рассказываем о взыскании с сотрудников материального ущерба: в пределах какой суммы, полная материальная ответственность, какие документы надо подписать с работниками и как рассчитывается размер ущерба

— «Ночной бухгалтер». Не прошло и года: сканы документов сделали полноценной первичкой

Бухгалтеры смогут переводить электронные документы из одного формата в другой, использовать как перевод электронного документа в бумажный, так и наоборот.

— Карточка дня. Что вам надо было успеть 28 сентября

Итак, важные пункты по уплате налогов такие.

— У мобилизованных и контрактников-добровольцев будет идти трудовой и пенсионный стаж. Обзор новых трудовых правил

Уволить мобилизованных можно при ликвидации фирмы, закрытии бизнеса ИП, если трудовой договор был срочный и срок истек. И еще если человек через 3 месяца после дембеля не явился на работу.

🔒 Какими способами самозанятому уплатить НПД

Порядок уплаты НПД чиновники напомнили в письме ФНС от 15.09.2022 № АБ-3-20/10018@. У самозанятого есть разные пути. Подробности — в комментарии.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12746@ от 26.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/84851 от 31.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Строительные работы в ДНР не облагаются НДС, а вычет на стройматериалы есть

Минфин РФ: Приказ № 125н от 06.10.2011

Минфин РФ: Приказ № 11н от 02.02.2011

Минфин РФ: Приказ № 63н от 28.07.2010

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