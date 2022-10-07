Борьба за миллионы: ВС решал, вернет ли банк похищенные его сотрудником деньги

Но бизнесмен хотел, чтобы ему выплатили всю сумму.

Три инстанции ему отказали, потому что сотрудник действовал не по поручению банка. А вот ВС встал на сторону обманутого клиента.

Обманутый VIP-вкладчик

Илья Садыков работал в отделении Сбербанка на разных должностях. Одна из его позиций в компании — менеджер по работе с VIP-клиентами Автозаводского отделения № 8213 в Тольятти.

В апреле 2009 года сотрудник составил pexels-в рублях для бизнесмена Игоря Голопаева (имя и фамилия изменены), чтобы похитить его деньги. Клиент банка ничего не подозревал и передавал Голопаеву средства, чтобы тот зачислил их на открытый счет.

В 2014 Садыков подготовил еще два фиктивных договора вклада, но уже в валюте — долларах и евро. Он продолжил получать деньги от Голопаева, составляя фиктивные документы о зачислении.

С апреля 2009 по апрель 2017-го Садыков в совокупности принял от бизнесмена 43,6 млн руб. Под видом выплаты процентов и частично денежных средств менеджер перевел с вымышленных вкладов на лицевой счет банковской карты бизнесмена 3,1 млн руб. Так сотрудник банка похитил у клиента 40,5 млн руб.

Когда Голопаев понял, что его обманули, то обратился в суд. Он оказался не единственным потерпевшим, у кого Садыков похитил деньги.

Добровольная выплата и поиски виновного

В июле 2017 года Голопаев обратился с иском к банку, чтобы вернуть сумму вклада, взыскать неустойку и компенсацию морального вреда. Но в мае 2018 производство прекратили: предприниматель отказался от своих требований, поскольку заключил с банком соглашение об урегулировании заявлений о возврате вкладов.

По нему стороны признали, что договоры вкладов — незаключенные сделки, счета в банке не открывались, деньги в кассу не вносились. Ущерб причинил не банк, а третье лицо. По этому соглашению банк выплатил клиенту 38,4 млн руб. ущерба по доброй воле и без признания вины.

Еще стороны договорились, что они будут действовать с целью установить виновных в преступлении лиц.

В 2019 году Автозаводский районный суд Тольятти признал Садыкова виновным в восьми преступлениях по ч. 3 и по двадцати преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК(«Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

В частности, суд установил, что Садыков похитил деньги Голопаева в размере 39 млн руб., чем причинил ему материальный ущерб, и признал за клиентом право возместить его через гражданское судопроизводство (приговор № 1-10/2019). В этом же деле суд взыскал с Садыкова 55,4 млн руб. в пользу Сбербанка по иску компании в счет возмещения ущерба. В него включили и добровольные выплаты банка потерпевшим.

Попытка получить оставшиеся деньги

В 2020 клиент снова подал иск к Сбербанку с требованием возместить оставшиеся 2 млн руб. Промышленный районный суд Самары отказал (дело № 2-5363/2020).

Первая инстанция отметила, что Садыков действовал самовольно, а не по заданию работодателя. Он не рассказывал о происходящем другим сотрудникам банка и вышел за рамки своих должностных обязанностей, когда принимал деньги от истца.

Банк не мог применить к нему меры, чтобы предупредить и пресечь неправомерные действия. Кроме того, суд отметил, что приговор не может предрешать размер возмещения вреда в гражданском деле. В этом споре именно истец должен доказать действительный размер ущерба.

Апелляция и кассация оставили решение первой инстанции без изменений. Суды отметили, что главное условие для ответственности работодателя — причинение вреда работником именно при исполнении им должностных обязанностей. То есть он причиняет вред не тогда, когда выполняет трудовую функцию, а в связи с тем, что исполняет рабочие обязанности.

Голопаев обжаловал выводы судов в Верховном суде. Он сослался на ст. 1068 ГК: юридическое лицо несет ответственность за действия работника при исполнении им своих обязанностей. Садыков похитил деньги на рабочем месте с использованием служебного положения.

Компания отвечает за действия своего работника

На заседании в ВС Антон Бегеба, защитник Голопаева, отметил, что банк, как работодатель, создал обстановку, которая позволила Садыкову совершать незаконные действия. Это отразили и в приговоре суда, поскольку преступление квалифицировали как совершенное при исполнении служебных обязанностей, объяснил адвокат.

По его словам, важен факт создания рабочей обстановки, так как если сотрудник в офисе банка подойдет к клиенту с предложением сделать вклад, то ни у кого не возникнет мысли попросить у него доверенность, чтобы подтвердить полномочия.

Более подробно о том, как прошло заседание по этому делу, можно прочитать в нашем репортаже.

Коллегия ВС по гражданским делам отменила акты Самарского областного суда и 6-го КСОЮ и направила дело на новое рассмотрение в апелляцию (дело № 46-КГ22-24-К6).

ВС обратил внимание, что по п. 2 ст. 1068 ГК применительно к главе 59 ГК об обязательствах из-за причинения вреда работники — это граждане, которые работают по трудовому или гражданско-правовому договору и при этом действуют или должны это делать по заданию и под контролем юридического или физического лица.

Еще судьи сослались на п. 9 постановления Пленума ВС от 26.01.2010 № 1. Согласно этому пункту, ответственность по ст. 1068 ГК наступает за вред, который работник причинил, когда исполнял свои трудовые обязанности на основании контракта.

Суды установили: когда Садыков похищал деньги клиентов компании, он работал в Сбербанке по трудовому договору. Экс-сотрудник банка совершал преступление на рабочем месте в рабочее время и использовал свое служебное положение. Он создавал видимость, что заключает с бизнесменом договор вклада.

Исходя из этого, ВС пришел к выводу:

«Суды ошибочно не применили правило об ответственности юрлица за действия работника при исполнении им своих обязанностей (ст. 1068 ГК)».

ВС указал, что такие выводы судов противоречат самой норме и разъяснениям Пленума. Довод, что между Сбербанком и Голопаевым было соглашение, не основание, чтобы отказывать бизнесмену в удовлетворении требований. Обжалуемые акты приняли на основании ошибочных выводов о неприменении ст. 1068 ГК, а не исходя из того, что стороны заключили это соглашение.

Мнение юристов

Юлия Моськина, юрист «Рустам Курмаев и партнеры», отмечает, что акты о компенсации причиненного работником ущерба, как правило, оспаривают именно банки. По мнению эксперта, это определение ВС позволит укрепить позицию потерпевших клиентов.

Суды станут чаще применять ст. 1068 ГК в отношении банков, полагает юрист. Моськина обращает внимание, что ВС регулярно отстаивает эту позицию, например в определениях от 7 июля 2020 по делу № 42-КГ20-1-К4 и от 5 июля 2022 по делу № 56-КГ22-21-К9.

Как прошло заседание по второму спору, можно прочитать в нашем репортаже.

«При рассмотрении дела не должна ставиться под вопрос необходимость возместить вред из-за того, что работник банка с использованием служебного положения похитил деньги», — Юлия Моськина.

По мнению Александры Губаревой, юриста «Юков и Партнеры», сейчас нет отлаженного механизма взыскания денег именно с банков. При этом эксперт полагает, что чаще всего невозможно взыскать особенно крупные суммы ущерба с причинителей вреда, а именно работников кредитных организаций, потому что у них нет на это средств.

Губарева считает, это определение ВС может способствовать тому, что банки станут более тщательно отбирать персонал и проводить мероприятия по обеспечению безопасности денег на счетах и вкладах клиентов. Еще оно позволит развивать судебную практику по защите клиентов банков от неправомерных действий их сотрудников.

Яков Булут, адвокат Бюро адвокатов «Де-юре» , отмечает, что в подобных ситуациях клиентам банков при обращении в суды стоит наиболее полно описывать и доказывать обстоятельства того, как сотрудники кредитных организаций ввели их в заблуждение с использованием служебного положения.

«Полезно будет запросить из материалов уголовного дела копии документов, которые подтверждают действия сотрудников банков в рамках служебной деятельности. Например, трудовые договоры, должностные инструкции, протоколы их допросов», — Яков Булут.

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