Как принять на работу инвалида

Квота для приема на работу инвалидов

Работодателю полагается иметь вакантные или занятые инвалидами рабочие места. Если в компании трудится свыше 100 человек, размер квоты может составлять от 2% до 4% от среднесписочной численности работников.

Если количество сотрудников составляет от 35 до 100 человек, размер квоты не превысит трех процентов, а если меньше 35 человек — квоты и вовсе нет. Ее конкретный размер указан в региональном законодательстве (ст. 13.2 закона о занятости населения в РФ от 19.04.1991 № 1032-1).

Квоту на следующий, 2023, год надо рассчитать до 01.02.2023 исходя из среднесписочной численности за IV квартал 2022 года. В среднесписочную численность включают только тех работников, для которых компания является основным местом работы.

В нее не входят внешние совместители и сотрудники по гражданско-правовым договорам. Приказ Росстата от 24.11.2021 № 832 устанавливает, что внутреннего совместителя учитывают как одного человека (п. 78).

Выполнение квоты — это обязанность работодателей. Контроль за ее выполнением ведет служба занятости населения, куда организации направляют отчеты о квотировании рабочих мест для инвалидов.

За неисполнение обязанности по квотированию рабочих мест должностным лицам может грозить штраф от 5 до 10 тыс. рублей (ст. 5.42 КоАП).

Трудоустройство инвалидов III группы

Законодатель не установил, какие работы противопоказаны сотрудникам — инвалидам III группы. Компания на основании медицинских документов об инвалидности решает, какую деятельность поручить такому работнику.

Для этого нужно учитывать сведения, которые содержат представленные человеком медицинские документы, как то:

справка об инвалидности;

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) или индивидуальная программа реабилитации (ИПР). Сотрудник может предоставить эти программы работодателю, в том числе по прежним формам, актуальным на момент их выдачи.

В справке могут содержаться ограничения по характеру и условиям труда. Рекомендации об условиях и противопоказанных видах труда можно найти в ИПРА или ИПР.

Также при выборе инвалиду III группы работы можно ознакомиться с методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда от 04.08.2014 № 515.

Работодатель должен сопоставить рекомендации в медицинских документах с теми функциями, которые он собирается поручить инвалиду.

Если в документах информация об ограничениях к труду отсутствует, такого сотрудника принимают на обычных условиях. В то же время компания вправе отказать инвалиду в приеме на конкретную должность, которую он не сможет выполнять по состоянию здоровья (абз. 5, 6 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Трудовой договор с инвалидом III группы составляется как обычно: указывают место, условия работы и другую информацию, установленную ч. 1, 2 ст. 57 ТК. Если по медзаключению человеку рекомендована работа временного характера, компания может с его согласия заключить с ним срочный трудовой договор (ч. 2 ст. 59 ТК).

Рабочее время инвалида III группы такое же, как у обычных сотрудников — не больше 40 часов в неделю, но может быть сокращено в соответствии с ИПРА (ИПР).

Инвалида можно привлекать к сверхурочной работе, труду в ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни, но только если это не запрещено медзаключением. Потребуется запросить у работника письменное согласие и уведомить его о праве отказаться от такой работы (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113 ТК, ч. 4 ст. 23 закона о социальной защите инвалидов от 24.11.1995 № 181-ФЗ).

При оборудовании рабочего места работника — инвалида III группы нужно руководствоваться его ИПРА (ИПР). Эти документы могут содержать требование о создании специального рабочего места для такого сотрудника. Для этого в них есть специальная графа. Работодателю также нужно учитывать основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, утвержденные приказом Минтруда от 19.11.2013 № 685н.

Ежегодный оплачиваемый отпуск инвалида III группы — удлиненный. Такому работнику также ежегодно положен отпуск за свой счет, если он попросит работодателя об этом.

В остальном время отдыха инвалида не отличается от времени отдыха других сотрудников. Он так же, как и все, имеет право на обеденный перерыв, выходные дни и другие виды времени отдыха, указанные в ст. 107 ТК.

Работнику — инвалиду III группы могут полагаться особые выплаты, установленные нормативно-правовыми актами, локальными актами компании, отраслевыми соглашениями, а также коллективным договором, в частности:

ежемесячная надбавка;

выплата при установлении группы инвалидности вследствие несчастного случая на производстве.

Если у такого работника ухудшится состояние здоровья, и он не сможет выполнять прежнюю работу, работодателю может потребоваться перевести его на другую должность. Перевод оформляют как обычно: заключают соглашение о переводе и издают приказ о нем.

При переводе инвалида на нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется средний заработок по прежней должности в течение одного месяца со дня перевода. Если перевод связан с тем, что работник повредил здоровье на работе, средний заработок выплачивается работодателем до того, как ему установят стойкую утрату трудоспособности, или до выздоровления (ст. 182 ТК).

Также компания может, не переводя работника, уточнить некоторые его обязанности с учетом рекомендаций в медицинском заключении. Для этого достаточно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и отразить в нем эти изменения.

Если подходящей работы нет или сотрудник отказался от перевода, то его придется уволить либо (при необходимости перевода не больше чем на четыре месяца) отстранить от работы на срок, указанный в медзаключении. Если этот сотрудник — руководитель, его заместитель или главный бухгалтер, то срок отстранения от работы согласуют с таким сотрудником (ч. 2, 4 ст. 73 ТК).

Специальных оснований увольнения из организации в связи с тем, что сотрудник является инвалидом III группы, нет.

Трудоустройство инвалидов II группы

Также не установлен законом и перечень работ, противопоказанных сотрудникам — инвалидам II группы. Компания самостоятельно определяет, какую работу поручить этому работнику на основании следующих медицинских документов об инвалидности:

справки об инвалидности;

ИПРА или ИПР. Инвалид может представить такие программы, в том числе и по старым формам, которые действовали на момент их выдачи.

Справка может содержать ограничения по характеру и условиям труда. Рекомендуемые условия труда и противопоказанные виды труда можно найти в ИПРА или ИПР.

Также при выборе инвалиду работы работодателю целесообразно воспользоваться методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда от 04.08.2014 № 515.

Работодатель должен сравнить рекомендации в медицинских документах с тем функционалом, который он предполагает поручить инвалиду II группы. Необходимо исключить те трудовые обязанности, которые ему противопоказаны. Это может быть перемещение тяжестей или длительная ходьба.

Компания вправе отказать инвалиду II группы в приеме на определенную должность, на которой он не сможет работать по состоянию здоровья (абз. 5, 6 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Трудовой договор с работником — инвалидом II группы составляется в обычном порядке. Если по медзаключению ему рекомендована работа временного характера, можно по соглашению с инвалидом II группы заключить срочный трудовой договор (ч. 2 ст. 59 ТК).

Так как рабочее время и отпуск инвалида II группы будут отличаться от установленных в целом по организации, необходимо отразить это в трудовом договоре (ч. 2 ст. 57 ТК). Кроме того, рабочее время инвалида II группы — сокращенное, но оно не влияет на размер зарплаты, ее выплачивают в полном размере. А ежегодный отпуск — удлиненный.

При оборудовании рабочего места инвалида II группы нужно руководствоваться его ИПРА (ИПР). В этих документах может содержаться требование создать специальное рабочее место для инвалида.

Работодателю нужно учитывать рекомендации ИПРА (ИПР), а также основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, утвержденные приказом Минтруда от 19.11.2013 № 685н. В этом документе подробно описан порядок, в котором требуется организовать такое рабочее место.

Сотруднику — инвалиду II группы потребуется установить режим работы не более 35 часов в неделю (ч. 1 ст. 92 ТК, ч. 3 ст. 23 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). Дополнительно лучше свериться с ИПРА (ИПР): есть ли там дополнительные ограничения по продолжительности рабочего дня или смены (ч. 1 ст. 94, ч. 10 ст. 216.1 ТК).

Инвалида II группы можно привлекать к сверхурочной работе, труду в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, только если это не запрещено медицинским заключением. Но для этого придется запросить у такого сотрудника письменное согласие и уведомить его о праве отказаться от такой работы (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113 ТК, ч. 4 ст. 23 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).

Работнику — инвалиду II группы предоставляются:

удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск;

отпуск за свой счет, который полагается такому сотруднику ежегодно, если он попросит об этом работодателя.

В остальном время отдыха инвалида не отличается от других работников. Он, так же, как и все, имеет право на обеденный перерыв, выходные дни и другие виды времени отдыха, указанные в ст. 107 ТК.

Инвалидам II группы могут полагаться особые выплаты, установленные нормативными правовыми актами, отраслевыми соглашениями, а также коллективным договором, локальными нормативными актами, а именно:

ежемесячная надбавка;

выплата при установлении группы инвалидности вследствие несчастного случая на производстве.

Работодателю может потребоваться перевести сотрудника — инвалида II группы на другую работу, если у него ухудшилось состояние здоровья и он не может выполнять прежнюю работу, о чем представил медицинское заключение.

Если в компании есть подходящая работа, соответствующая рекомендациям в медзаключении, то нужно осуществить перевод работника с его согласия на такую работу (ч. 1 ст. 73 ТК). Перевод оформляется как обычно: заключается соглашение о переводе и издается соответствующий приказ.

При переводе инвалида на нижеоплачиваемую работу, за ним сохраняется средний заработок по прежней должности в течение одного месяца со дня перевода. Если перевод связан с тем, что работник повредил здоровье на работе, ему выплачивается средний заработок до того, как сотруднику установят стойкую утрату трудоспособности, или до выздоровления (ст. 182 ТК).

Также можно, не изменяя должности, уточнить некоторые его обязанности с учетом рекомендаций медзаключения. Для этого достаточно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору и отразить в нем эти изменения.

Если подходящей занятости нет или работник отказался от перевода, его придется уволить либо (при необходимости перевода не больше чем на четыре месяца) отстранить от работы на срок, указанный в медзаключении. Руководителя, его заместителя, главного бухгалтера следует отстранить на согласованный с ними срок (ч. 2, 4 ст. 73 ТК).

Нет специальных оснований для увольнения из компании в связи с тем, что работник является инвалидом II группы.

Трудоустройство инвалида I группы

Законодатель не установил перечень работ, противопоказанных работникам — инвалидам I группы. Компания самостоятельно, на основании медицинских документов об инвалидности определяет, какую работу можно поручить такому сотруднику.

Для этого лучше воспользоваться информацией из представленных работником медицинских документов:

справки об инвалидности;

ИПРА или ИПР. Инвалид может представить такие программы в том числе и по старым формам, которые действовали на момент их выдачи.

В справке могут быть указаны ограничения по характеру и условиям труда. Рекомендуемые условия труда и рекомендации о противопоказанных и доступных видах труда можно увидеть в ИПРА или ИПР.

При выборе инвалиду работы целесообразно также воспользоваться методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда от 04.08.2014 № 515.

Работодатель должен сравнить рекомендации в медицинских документах с тем функционалом, который он собирается поручить инвалиду. Нужно исключить те трудовые обязанности, которые противопоказаны сотруднику — инвалиду I группы.

Руководство компании вправе отказать инвалиду в приеме на определенную должность, которую он не может выполнять в связи с состоянием здоровья (абз. 5, 6 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Трудовой договор с работником — инвалидом I группы составляется в обычном порядке. Если по медицинскому заключению ему рекомендована работа временного характера, то можно по соглашению с инвалидом заключить срочный трудовой договор (ч. 2 ст. 59 ТК).

В трудовом договоре необходимо отразить также рабочее время и отпуск инвалида I группы, так как они отличаются от установленных в организации (ч. 2 ст. 57 ТК). Рабочее время инвалида — сокращенное, оно не влияет на размер зарплаты, ее выплачивают в полном размере. А ежегодный отпуск инвалида удлиненный.

При оборудовании рабочего места работника — инвалида I группы нужно руководствоваться его ИПРА (ИПР). В этих документах может содержаться требование создать специальное рабочее место для инвалида. Работодатель должен учитывать рекомендации ИПРА (ИПР), а также основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, утвержденные приказом Минтруда от 19.11.2013 № 685н.

В них подробно рассказано, как организовать такое место. Так, для инвалида по слуху — глухого нужно оборудовать специальное рабочее место с визуальными индикаторами, которые преобразуют звуковые сигналы в световые, речевые — в текстовую бегущую строку. Это нужно для того, чтобы работник мог беспрепятственно найти свое рабочее место и выполнять работу. Таким же образом нужно оснастить рабочее место, если такой работник работает на компьютере (пп. «а», «б» п. 7 основных требований).

Работнику — инвалиду I группы потребуется установить режим работы не более 35 часов в неделю (ч. 1 ст. 92 ТК, ч. 3 ст. 23 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). Также работодатель должен свериться с ИПРА (ИПР): есть ли там допограничения по продолжительности рабочего дня или смены (ч. 1 ст. 94, абз. 28 ч. 3 ст. 214, ч. 10 ст. 216.1 ТК).

Зарплату выплачивают в полном размере (ч. 3 ст. 23 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). Кроме того, инвалида I группы можно привлекать к сверхурочной работе, труду в ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни, только если это не запрещено медицинским заключением. Но для этого нужно запросить у работника письменное согласие и уведомить его о праве отказаться от такой работы (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113 ТК, ч. 4 ст. 23 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).

Работнику — инвалиду I группы полагаются:

удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск;

отпуск за свой счет, который полагается такому сотруднику ежегодно, если он попросит об этом работодателя.

В остальном время отдыха инвалида I группы не отличается от времени отдыха других работников. Он так же, как и все работники, имеет право на обеденный перерыв, выходные дни и другие виды времени отдыха, указанные в ст. 107 ТК.

Работнику — инвалиду I группы могут полагаться особые выплаты, установленные нормативными правовыми актами, отраслевыми соглашениями, а также коллективным договором, локальными нормативными актами, а именно:

ежемесячная надбавка;

выплата при установлении группы инвалидности вследствие несчастного случая на производстве.

Если у такого сотрудника ухудшилось состояние здоровья, и он не может выполнять прежнюю работу, о чем сказано в представленном им медицинском заключении, работодателю может потребоваться перевести работника на другую работу.

Если в компании есть подходящая работа, соответствующая рекомендациям в медзаключении, работника с его согласия переводят на такую работу (ч. 1 ст. 73 ТК). Перевод оформляют как обычно: заключают соглашение о переводе и издают соответствующий приказ.

При переводе инвалида на нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется средний заработок по прежней должности в течение одного месяца со дня перевода. Если перевод связан с тем, что работник повредил здоровье на работе, ему выплачивается средний заработок до того, как сотруднику установят стойкую утрату трудоспособности, или до выздоровления (ст. 182 ТК).

Также можно, не изменяя должности, уточнить некоторые его обязанности с учетом рекомендаций медицинского заключения. Для этого достаточно заключить дополнительное соглашение и отразить в нем эти изменения.

Если подходящей работы нет или сотрудник отказался от перевода, то работника — инвалида I группы придется уволить либо (при необходимости перевода не больше чем на четыре месяца) отстранить от работы на срок, указанный в медзаключении. Руководителя, его заместителя, главного бухгалтера работодатель вправе отстранить на согласованный с ними срок (ч. 2, 4 ст. 73 ТК).

Специальных оснований для увольнения в связи с тем, что работник является инвалидом I группы, нет.

Льготы при трудоустройстве инвалидов

Частое заблуждение работодателя состоит в том, что сотрудникам-инвалидам нельзя устанавливать испытательный срок. Но на самом деле это не так — российское законодательство не содержат запрета на установление испытательного срока таким работникам.

Не допускается только установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов, ухудшающих их положение по сравнению с другими работниками (ч. 2 ст. 23 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, ст. 8 ТК).

Для сотрудников-инвалидов предусмотрены следующие дополнительные льготы: