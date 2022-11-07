Возвращение во времена Петра I? Некоторые размышления о налоговой службе

На днях территориальные налоговые органы начали получать от вышестоящих информационные письма «об отмене средств материального стимулирования.

В структуре материальных выплат сотрудникам ФНС существенную роль играет «бонус», который среди налоговиков ласково называют «СМС».

Необходимо отметить, что потуги об отмене «СМС» ведутся года с 2011, но все же его из года в год оставляли и выплачивали людям.

Сколько веревочка ни вьётся, а конец приходит один – и для всех он одинаков. Это ворон может жить по 300 лет, а человек – существо социальное и алчное, и он протянет ровно столько, пока не выключат свет.

И все же, на высшем уровне ФНС было принято волевое решение отменить «СМС». А ведь это именно то, чего ждут каждый квартал и каждый год сотрудники налоговых органов. По сути, это то, за счет чего живут они и их семьи. Это материальная основа и мотивация их работы.

Нет смысла описывать этот инструмент и как он рассчитывается. Этого, по-моему, не знают даже территориальные налоговые органы, но ждут стимулирования абсолютно все сотрудники. Даже и учитывая тот факт, что по нынешней жизни размер «СМС» – деньги не великие. И все же, на этот показатель трудится вся инспекция. Его отменяют, не предлагая пока ничего взамен.

Сейчас довольно сложная экономическая и психологическая обстановка в стране и обществе, мне совсем непонятно – зачем такой важный шаг для людей и их жизни делать в таком виде.

Без объяснения причин, без предложения альтернатив: просто в качестве информационного письма «о доведении до личного состава».

Учитывая отмену этих выплат, у налоговых служащих остается голый оклад. Начальник отдела по штатному расписанию территориального органа, скажем, Московской области будет получать 40 тыс. рублей. И это мы опускаем разницу окладов в федеральной налоговой службе и ее в региональных представительствах. Там пропасть....

Но стоит обрадовать сотрудников налоговых органов – Министерством финансов в Государственную думу был отправлен законопроект о повышении зарплат сотрудникам ФНС на 30% по сравнению с действующими тарифами. Иными словами, произойдёт индексация оклада.

И на этой лирической ноте я вернусь к указу Петра 1 «сия волчья стая сама себя прокормит». Мы все надеемся, что повторения прежних кризисов не будет, что общество не то и экономическая обстановка в стране не та. Но сами приближаем их наступление. «Волчья стая себя прокормит» – вот только сгорит «наш» лес, пока волк потрошит овец.